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Lewisburg, TN

Mayor Jim Bingham Announces Receipt of One Million Dollars in Grant Funds to Support Low Income Home Repairs and Child Care Creation.

wjjm.com
 4 days ago

Lewisburg Mayor Jim Bingham announced that the City of Lewisburg has been awarded two highly sought-after grants totaling one million dollars. The first grant notification received on June 23rd awards the City of Lewisburg an amount of $500,000.00 dollars...

www.wjjm.com

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#Home Repairs#Child Care#Mayor#Income Property#Home Program#City
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