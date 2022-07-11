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Angelina County, TX

Heat Advisory issued for Angelina, Cherokee, Gregg, Harrison, Marion, Nacogdoches by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-07-12 14:32:00 CDT Expires: 2022-07-12 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Young children and pets should never be left unattended in vehicles under...

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Child Abduction Emergency issued for Austin, Brazoria, Brazos, Burleson, Chambers, Colorado by NWS

Effective: 2022-07-14 20:32:00 CDT Expires: 2022-07-14 22:15:00 CDT Urgency: Unknown Severity: Unknown Certainty: Unknown Target Area: Austin; Brazoria; Brazos; Burleson; Chambers; Colorado; Fort Bend; Galveston; Grimes; Harris; Houston; Jackson; Liberty; Madison; Matagorda; Montgomery; Polk; San Jacinto; Trinity; Walker; Waller; Washington; Wharton AMBER ALERT THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE TEXAS DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY. THIS IS A CHILD ABDUCTION ALERT ISSUED BY THE TEXAS AMBER ALERT NETWORK. THE COFFEE CITY POLICE DEPARTMENT IS SEARCHING FOR RYDER WILLIAMS, WHITE, MALE, 10 DAYS OLD, 19 AND A HALF INCHES, 6 pounds, 12 ounces, BROWN HAIR, BLUE EYES, LAST SEEN WEARING A SKY BLUE ONESIE WITH BLUE SHARKS ON IT. POLICE ARE LOOKING FOR MICHELLE WOLF, 31 YEAR OLD, WHITE, FEMALE, 5 feet 8 inches tall, 140 pounds, BROWN HAIR, BLUE EYES, AND RICKY WILLIAMS, 36 YEAR OLD, WHITE, MALE, 5 feet 6 inches tall, 135 pounds, BLONDE HAIR, BLUE EYES IN CONNECTION WITH HIS ABDUCTION. THE SUSPECTS WERE LAST HEARD FROM IN TYLER, TX. LAW ENFORCEMENT OFFICIALS BELIEVE THIS CHILD TO BE IN GRAVE OR IMMEDIATE DANGER. IF YOU HAVE ANY INFORMATION REGARDING THIS ABDUCTION, CALL THE COFFEE CITY POLICE DEPARTMENT AT 9 0 3 5 1 6 2 0 6 0. NEWS MEDIA POINT OF CONTACT IS COFFEE CITY POLICE DEPARTMENT AT 9 0 3 8 7 6 4 9 4 6.
AUSTIN COUNTY, TX
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Heat Advisory issued for Austin, Brazos, Burleson, Colorado, Grimes, Houston, Madison by NWS

Effective: 2022-07-14 04:29:00 CDT Expires: 2022-07-14 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Young children and pets should never be left unattended in vehicles under any circumstances. Take extra precautions if you work or spend time outside. When possible reschedule strenuous activities to early morning or evening. Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat stroke. Wear lightweight and loose fitting clothing when possible. To reduce risk during outdoor work, the Occupational Safety and Health Administration recommends scheduling frequent rest breaks in shaded or air conditioned environments. Anyone overcome by heat should be moved to a cool and shaded location. Heat stroke is an emergency! Call 9 1 1. Target Area: Austin; Brazos; Burleson; Colorado; Grimes; Houston; Madison; Walker; Waller; Washington HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Heat index values up to 110. * WHERE...Portions of southeast Texas. * WHEN...Until 8 PM CDT Thursday. * IMPACTS...Hot temperatures and high humidity may cause heat illnesses to occur.
AUSTIN COUNTY, TX
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Bossier by NWS

Effective: 2022-07-13 19:15:00 CDT Expires: 2022-07-13 20:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Bossier The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Bossier Parish in northwestern Louisiana * Until 800 PM CDT. * At 715 PM CDT, a severe thunderstorm was located 8 miles west of Ringgold, or 19 miles southeast of Bossier City, moving north at 5 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Lake Bistineau South, Elm Grove, Mc Dade, Curtis and Koran. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOSSIER PARISH, LA

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