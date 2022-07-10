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Itasca County, MN

Special Weather Statement issued for Koochiching, North Itasca by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-07-10 10:15:00 CDT Expires: 2022-07-10 11:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: Anyone outdoors, including anyone on or in the water, should seek shelter inside a sturdy building or...

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Dense Fog Advisory issued for North Itasca, South Itasca by NWS

Effective: 2022-07-13 04:32:00 CDT Expires: 2022-07-13 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: North Itasca; South Itasca DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...North Itasca and South Itasca Counties. This includes the Tribal Lands of the Bois Forte Band, Deer Creek area. * WHEN...Until 9 AM CDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
ITASCA COUNTY, MN
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Aitkin, Carlton, Cass, Crow Wing, Itasca, Koochiching, Pine by NWS

Effective: 2022-07-10 10:15:00 CDT Expires: 2022-07-10 14:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Aitkin; Carlton; Cass; Crow Wing; Itasca; Koochiching; Pine; St. Louis SEVERE THUNDERSTORM WATCH 456 IS IN EFFECT UNTIL 200 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MN . MINNESOTA COUNTIES INCLUDED ARE AITKIN CARLTON CASS CROW WING ITASCA KOOCHICHING PINE ST. LOUIS
AITKIN COUNTY, MN
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Becker, Beltrami, Clay, Clearwater, Hubbard, Mahnomen by NWS

Effective: 2022-07-10 09:18:00 CDT Expires: 2022-07-10 12:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Becker; Beltrami; Clay; Clearwater; Hubbard; Mahnomen; Marshall; Norman; Pennington; Polk; Red Lake SEVERE THUNDERSTORM WATCH 455 REMAINS VALID UNTIL NOON CDT TODAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES IN NORTH CENTRAL MINNESOTA BELTRAMI HUBBARD IN NORTHWEST MINNESOTA BECKER CLEARWATER MAHNOMEN MARSHALL NORMAN PENNINGTON POLK RED LAKE IN WEST CENTRAL MINNESOTA CLAY THIS INCLUDES THE CITIES OF ADA, ARGYLE, BAGLEY, BEMIDJI, CLEARBROOK, CROOKSTON, DETROIT LAKES, EAST GRAND FORKS, HALSTAD, MAHNOMEN, MOORHEAD, NAYTAHWAUSH, PARK RAPIDS, RED LAKE FALLS, STEPHEN, THIEF RIVER FALLS, TWIN VALLEY, WARREN, AND WAUBUN.
BECKER COUNTY, MN

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