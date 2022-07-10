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Wadena County, MN

Severe Weather Statement issued for Wadena by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-07-10 10:40:00 CDT Expires: 2022-07-10 10:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed...

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Special Weather Statement issued for North Cass, Pine, South Cass by NWS

Effective: 2022-07-13 04:32:00 CDT Expires: 2022-07-13 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: North Cass; Pine; South Cass PATCHY AREAS OF DENSE FOG Areas of patchy dense fog are being observed this morning reducing visibilities to a half mile or less at times. Fog is expected to erode later this morning. Commuters should allow extra space between themselves and other vehicles and travel with low beam headlights on.
CASS COUNTY, MN
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Severe Thunderstorm Watch issued for Aitkin, Carlton, Cass, Crow Wing, Itasca, Koochiching, Pine by NWS

Effective: 2022-07-10 10:15:00 CDT Expires: 2022-07-10 14:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Aitkin; Carlton; Cass; Crow Wing; Itasca; Koochiching; Pine; St. Louis SEVERE THUNDERSTORM WATCH 456 IS IN EFFECT UNTIL 200 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MN . MINNESOTA COUNTIES INCLUDED ARE AITKIN CARLTON CASS CROW WING ITASCA KOOCHICHING PINE ST. LOUIS
AITKIN COUNTY, MN
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Severe Thunderstorm Watch issued for Becker, Beltrami, Clay, Clearwater, Hubbard, Mahnomen by NWS

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BECKER COUNTY, MN

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