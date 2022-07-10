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Wadena County, MN

Severe Weather Statement issued for Wadena by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-07-10 10:33:00 CDT Expires: 2022-07-10 10:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a...

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Special Weather Statement issued for North Cass, Pine, South Cass by NWS

Effective: 2022-07-13 04:32:00 CDT Expires: 2022-07-13 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: North Cass; Pine; South Cass PATCHY AREAS OF DENSE FOG Areas of patchy dense fog are being observed this morning reducing visibilities to a half mile or less at times. Fog is expected to erode later this morning. Commuters should allow extra space between themselves and other vehicles and travel with low beam headlights on.
CASS COUNTY, MN
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Severe Thunderstorm Watch issued for Big Stone, Douglas, Grant, Otter Tail, Pope, Stevens, Todd by NWS

Effective: 2022-07-10 13:10:00 CDT Expires: 2022-07-10 18:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Big Stone; Douglas; Grant; Otter Tail; Pope; Stevens; Todd; Traverse; Wadena; Wilkin SEVERE THUNDERSTORM WATCH 457 IS IN EFFECT UNTIL 600 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MN . MINNESOTA COUNTIES INCLUDED ARE BIG STONE DOUGLAS GRANT OTTER TAIL POPE STEVENS TODD TRAVERSE WADENA WILKIN
BIG STONE COUNTY, MN
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Severe Thunderstorm Watch issued for Aitkin, Carlton, Cass, Crow Wing, Itasca, Koochiching, Pine by NWS

Effective: 2022-07-10 10:15:00 CDT Expires: 2022-07-10 14:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Aitkin; Carlton; Cass; Crow Wing; Itasca; Koochiching; Pine; St. Louis SEVERE THUNDERSTORM WATCH 456 IS IN EFFECT UNTIL 200 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MN . MINNESOTA COUNTIES INCLUDED ARE AITKIN CARLTON CASS CROW WING ITASCA KOOCHICHING PINE ST. LOUIS
AITKIN COUNTY, MN
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Severe Thunderstorm Warning issued for Becker, Clay, Clearwater, Mahnomen, Norman, Otter Tail, Polk by NWS

Effective: 2022-07-10 08:33:00 CDT Expires: 2022-07-10 09:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Becker; Clay; Clearwater; Mahnomen; Norman; Otter Tail; Polk; Wilkin The National Weather Service in Grand Forks has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Clay County in northwestern Minnesota Norman County in northwestern Minnesota Southeastern Polk County in northwestern Minnesota Northwestern Otter Tail County in west central Minnesota Northern Wilkin County in west central Minnesota Mahnomen County in northwestern Minnesota Becker County in northwestern Minnesota Southern Clearwater County in northwestern Minnesota Southeastern Cass County in southeastern North Dakota North central Richland County in southeastern North Dakota * Until 930 AM CDT. * At 833 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Shelly to near Kragnes to near Kindred, moving east at 55 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Severe thunderstorms will be near Lockhart and Averill around 840 AM CDT. Comstock, Wolverton and Felton around 845 AM CDT. Other locations in the path of these severe thunderstorms include Flaming, Fertile, Hitterdal, Rindal, Barnesville, Ranum, White Earth Nation and Lawndale. This includes the following highways Interstate 29 between mile markers 42 and 68. Interstate 94 in North Dakota between mile markers 348 and 352. Interstate 94 in Minnesota between mile markers 1 and 35. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BECKER COUNTY, MN
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Wadena, MN
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Wadena County, MN
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Beltrami, MN
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Severe Thunderstorm Watch issued for Becker, Beltrami, Clay, Clearwater, Hubbard, Mahnomen by NWS

Effective: 2022-07-10 09:18:00 CDT Expires: 2022-07-10 12:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Becker; Beltrami; Clay; Clearwater; Hubbard; Mahnomen; Marshall; Norman; Pennington; Polk; Red Lake SEVERE THUNDERSTORM WATCH 455 REMAINS VALID UNTIL NOON CDT TODAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES IN NORTH CENTRAL MINNESOTA BELTRAMI HUBBARD IN NORTHWEST MINNESOTA BECKER CLEARWATER MAHNOMEN MARSHALL NORMAN PENNINGTON POLK RED LAKE IN WEST CENTRAL MINNESOTA CLAY THIS INCLUDES THE CITIES OF ADA, ARGYLE, BAGLEY, BEMIDJI, CLEARBROOK, CROOKSTON, DETROIT LAKES, EAST GRAND FORKS, HALSTAD, MAHNOMEN, MOORHEAD, NAYTAHWAUSH, PARK RAPIDS, RED LAKE FALLS, STEPHEN, THIEF RIVER FALLS, TWIN VALLEY, WARREN, AND WAUBUN.
BECKER COUNTY, MN

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