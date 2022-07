1-ran for Castillo in the 9th. 2-ran for Aguilar in the 9th. LOB_Pittsburgh 3, Miami 3. 2B_Fortes (3). 3B_Cruz (1). HR_Marisnick (2), off Castano. RBIs_Marisnick (4), Cruz (16), Delay (2), Wendle (15), Fortes (9). SB_Rojas (6), Williams (5). SF_Wendle. Runners left in scoring position_Pittsburgh 0; Miami 2 (Berti, De La...

PITTSBURGH, PA ・ 6 HOURS AGO