Flood Warning issued for City of Charlottesville by NWS

Effective: 2022-07-12 20:00:00 EDT Expires: 2022-07-12 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Albemarle; City of Charlottesville; City of Fredericksburg; City of Manassas; City of Manassas Park; Culpeper; Fauquier; Greene; King George; Madison; Nelson; Orange; Prince William; Rappahannock; Spotsylvania; Stafford SEVERE THUNDERSTORM WATCH 462 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTHERN MARYLAND CALVERT CHARLES ST. MARYS IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA ALBEMARLE CITY OF CHARLOTTESVILLE CITY OF FREDERICKSBURG GREENE KING GEORGE NELSON ORANGE SPOTSYLVANIA IN NORTHERN VIRGINIA CITY OF MANASSAS CITY OF MANASSAS PARK CULPEPER FAUQUIER PRINCE WILLIAM STAFFORD IN NORTHWEST VIRGINIA MADISON RAPPAHANNOCK THIS INCLUDES THE CITIES OF CALIFORNIA, CHARLOTTESVILLE, CHESAPEAKE BEACH, CROZET, CULPEPER, DAHLGREN, DUNKIRK, FALMOUTH, FREDERICKSBURG, GORDONSVILLE, GREENFIELD, HUNTINGTOWN, LEXINGTON PARK, LUSBY, MADISON, MANASSAS, MANASSAS PARK, NORTH BEACH, ORANGE, PRINCE FREDERICK, SPOTSYLVANIA COURTHOUSE, ST. CHARLES, STANARDSVILLE, WALDORF, WARRENTON, WASHINGTON, AND WOODBRIDGE.
Comments / 0