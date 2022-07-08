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Wahpeton, ND

Funnel Cloud spotted near Wahpeton

By Ty Schonert
AM 1100 The Flag WZFG
 3 days ago

Cover picture for the article(Wahpeton, ND) -- Weather forecasters say a funnel cloud was spotted...

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