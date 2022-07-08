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Showers and storms likely Friday across Central Illinois

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 3 days ago

Cover picture for the article(WAND WEATHER) - A fantastic weekend is on the way, but Central Illinois will deal with another stormy day first. Much-needed rain...

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