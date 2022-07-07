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Wilkin County, MN

Special Weather Statement issued for Wilkin by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-07-06 19:38:00 CDT Expires: 2022-07-07 17:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building....

alerts.weather.gov

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Severe Thunderstorm Watch issued for Big Stone, Douglas, Grant, Otter Tail, Pope, Stevens, Todd by NWS

Effective: 2022-07-10 13:10:00 CDT Expires: 2022-07-10 18:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Big Stone; Douglas; Grant; Otter Tail; Pope; Stevens; Todd; Traverse; Wadena; Wilkin SEVERE THUNDERSTORM WATCH 457 IS IN EFFECT UNTIL 600 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MN . MINNESOTA COUNTIES INCLUDED ARE BIG STONE DOUGLAS GRANT OTTER TAIL POPE STEVENS TODD TRAVERSE WADENA WILKIN
BIG STONE COUNTY, MN
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Becker, Beltrami, Clay, Clearwater, Hubbard, Mahnomen by NWS

Effective: 2022-07-10 09:18:00 CDT Expires: 2022-07-10 12:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Becker; Beltrami; Clay; Clearwater; Hubbard; Mahnomen; Marshall; Norman; Pennington; Polk; Red Lake SEVERE THUNDERSTORM WATCH 455 REMAINS VALID UNTIL NOON CDT TODAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES IN NORTH CENTRAL MINNESOTA BELTRAMI HUBBARD IN NORTHWEST MINNESOTA BECKER CLEARWATER MAHNOMEN MARSHALL NORMAN PENNINGTON POLK RED LAKE IN WEST CENTRAL MINNESOTA CLAY THIS INCLUDES THE CITIES OF ADA, ARGYLE, BAGLEY, BEMIDJI, CLEARBROOK, CROOKSTON, DETROIT LAKES, EAST GRAND FORKS, HALSTAD, MAHNOMEN, MOORHEAD, NAYTAHWAUSH, PARK RAPIDS, RED LAKE FALLS, STEPHEN, THIEF RIVER FALLS, TWIN VALLEY, WARREN, AND WAUBUN.
BECKER COUNTY, MN

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