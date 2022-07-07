Special Weather Statement issued for Richland by NWS

Effective: 2022-07-10 09:18:00 CDT Expires: 2022-07-10 12:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Becker; Beltrami; Clay; Clearwater; Hubbard; Mahnomen; Marshall; Norman; Pennington; Polk; Red Lake SEVERE THUNDERSTORM WATCH 455 REMAINS VALID UNTIL NOON CDT TODAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES IN NORTH CENTRAL MINNESOTA BELTRAMI HUBBARD IN NORTHWEST MINNESOTA BECKER CLEARWATER MAHNOMEN MARSHALL NORMAN PENNINGTON POLK RED LAKE IN WEST CENTRAL MINNESOTA CLAY THIS INCLUDES THE CITIES OF ADA, ARGYLE, BAGLEY, BEMIDJI, CLEARBROOK, CROOKSTON, DETROIT LAKES, EAST GRAND FORKS, HALSTAD, MAHNOMEN, MOORHEAD, NAYTAHWAUSH, PARK RAPIDS, RED LAKE FALLS, STEPHEN, THIEF RIVER FALLS, TWIN VALLEY, WARREN, AND WAUBUN.
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