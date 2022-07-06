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Roosevelt County, MT

Flood Advisory issued for Roosevelt by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-07-06 14:50:00 MDT Expires: 2022-07-06 22:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be aware of your surroundings and do not drive on...

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Effective: 2022-07-09 02:53:00 MDT Expires: 2022-07-09 03:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Daniels; Dawson; Garfield; McCone; Petroleum; Phillips; Prairie; Richland; Roosevelt; Sheridan; Valley; Wibaux THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH 449 TO EXPIRE AT 3 AM MDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN MONTANA THIS ALLOWS TO EXPIRE 12 COUNTIES IN NORTHEAST MONTANA DANIELS DAWSON GARFIELD MCCONE PETROLEUM PHILLIPS PRAIRIE RICHLAND ROOSEVELT SHERIDAN VALLEY WIBAUX THIS INCLUDES THE CITIES OF CIRCLE, CULBERTSON, FAIRVIEW, FORT PECK, GLASGOW, GLENDIVE, JORDAN, MALTA, MEDICINE LAKE, OPHEIM, PLENTYWOOD, POPLAR, RICHEY, SACO, SCOBEY, SIDNEY, TERRY, WHITEWATER, WIBAUX, WINNETT, WOLF POINT, AND ZORTMAN.
DANIELS COUNTY, MT
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Severe Thunderstorm Watch issued for Big Horn, Blaine, Broadwater, Carbon, Cascade, Chouteau by NWS

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BIG HORN COUNTY, MT

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