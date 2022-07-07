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Kittson County, MN

Special Weather Statement issued for Kittson by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-07-04 12:55:00 CDT Expires: 2022-07-06 19:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building....

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Severe Thunderstorm Warning issued for Grand Forks, Traill, Walsh by NWS

Effective: 2022-07-10 07:35:00 CDT Expires: 2022-07-10 08:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Grand Forks; Traill; Walsh The National Weather Service in Grand Forks has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Marshall County in northwestern Minnesota Western Red Lake County in northwestern Minnesota Northern Norman County in northwestern Minnesota Polk County in northwestern Minnesota Western Pennington County in northwestern Minnesota Eastern Grand Forks County in northeastern North Dakota Traill County in southeastern North Dakota Eastern Walsh County in northeastern North Dakota * Until 830 AM CDT. * At 734 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Mandt to near Arvilla to near Sherbrooke, moving east at 55 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Severe thunderstorms will be near Emerado, Grand Forks AFB and Mekinock around 740 AM CDT. Portland, Mayville and Grand Forks around 750 AM CDT. Other locations in the path of these severe thunderstorms include Cashel, Mallory, East Grand Forks, Bygland, Davidson, Cummings and Hillsboro. This includes Interstate 29 between mile markers 97 and 181. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
GRAND FORKS COUNTY, ND
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Severe Thunderstorm Watch issued for Becker, Beltrami, Clay, Clearwater, Hubbard, Mahnomen by NWS

Effective: 2022-07-10 09:18:00 CDT Expires: 2022-07-10 12:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Becker; Beltrami; Clay; Clearwater; Hubbard; Mahnomen; Marshall; Norman; Pennington; Polk; Red Lake SEVERE THUNDERSTORM WATCH 455 REMAINS VALID UNTIL NOON CDT TODAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES IN NORTH CENTRAL MINNESOTA BELTRAMI HUBBARD IN NORTHWEST MINNESOTA BECKER CLEARWATER MAHNOMEN MARSHALL NORMAN PENNINGTON POLK RED LAKE IN WEST CENTRAL MINNESOTA CLAY THIS INCLUDES THE CITIES OF ADA, ARGYLE, BAGLEY, BEMIDJI, CLEARBROOK, CROOKSTON, DETROIT LAKES, EAST GRAND FORKS, HALSTAD, MAHNOMEN, MOORHEAD, NAYTAHWAUSH, PARK RAPIDS, RED LAKE FALLS, STEPHEN, THIEF RIVER FALLS, TWIN VALLEY, WARREN, AND WAUBUN.
BECKER COUNTY, MN

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