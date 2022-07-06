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Big Horn County, MT

Severe Thunderstorm Warning issued for Big Horn, Treasure by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-07-06 17:13:00 MDT Expires: 2022-07-06 17:45:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building....

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Special Weather Statement issued for Northern Rosebud by NWS

Effective: 2022-07-08 19:50:00 MDT Expires: 2022-07-09 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Frequent cloud to ground lightning is occurring with this storm. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. Target Area: Northern Rosebud A strong thunderstorm will impact portions of north central Rosebud County through MIDNIGHT MDT At 1119 PM MDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm 29 miles southwest of Cohagen, or 31 miles north of Hysham, moving east at 30 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. This storm will remain over mainly rural areas of north central Rosebud County. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...50 MPH
ENVIRONMENT
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Sheridan by NWS

Effective: 2022-07-06 21:45:00 MDT Expires: 2022-07-06 22:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Sheridan THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH 445 TO EXPIRE AT 10 PM MDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN MONTANA THIS ALLOWS TO EXPIRE 11 COUNTIES IN CENTRAL MONTANA GOLDEN VALLEY MUSSELSHELL WHEATLAND IN SOUTH CENTRAL MONTANA BIG HORN CARBON PARK STILLWATER SWEET GRASS YELLOWSTONE IN SOUTHEAST MONTANA ROSEBUD TREASURE IN WYOMING THIS ALLOWS TO EXPIRE 1 COUNTY IN NORTH CENTRAL WYOMING SHERIDAN THIS INCLUDES THE CITIES OF ABSAROKEE, ASHLAND, BIG TIMBER, BILLINGS, BRIDGER, COLSTRIP, COLUMBUS, CROW AGENCY, FORSYTH, HARDIN, HARLOWTON, HYSHAM, JOLIET, LAME DEER, LAVINA, LIVINGSTON, RED LODGE, ROUNDUP, RYEGATE, AND SHERIDAN.
SHERIDAN COUNTY, WY
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Big Horn, Blaine, Broadwater, Carbon, Cascade, Chouteau by NWS

Effective: 2022-07-06 14:50:00 MDT Expires: 2022-07-06 22:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Big Horn; Blaine; Broadwater; Carbon; Cascade; Chouteau; Daniels; Deer Lodge; Fergus; Gallatin; Garfield; Golden Valley; Hill; Jefferson; Judith Basin; Lewis and Clark; Liberty; McCone; Meagher; Musselshell; Park; Petroleum; Phillips; Pondera; Powell; Richland; Roosevelt; Sheridan; Silver Bow; Stillwater; Sweet Grass; Teton; Valley; Wheatland; Yellowstone SEVERE THUNDERSTORM WATCH 445 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM MDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MT . MONTANA COUNTIES INCLUDED ARE BIG HORN BLAINE BROADWATER CARBON CASCADE CHOUTEAU DANIELS DEER LODGE FERGUS GALLATIN GARFIELD GOLDEN VALLEY HILL JEFFERSON JUDITH BASIN LEWIS AND CLARK LIBERTY MCCONE MEAGHER MUSSELSHELL PARK PETROLEUM PHILLIPS PONDERA POWELL RICHLAND ROOSEVELT SHERIDAN SILVER BOW STILLWATER SWEET GRASS TETON VALLEY WHEATLAND YELLOWSTONE
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