Effective: 2022-07-06 14:10:00 MDT Expires: 2022-07-06 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Arapahoe; Cheyenne; Denver; Douglas; El Paso; Elbert; Kit Carson; Lincoln; Logan; Morgan; Phillips; Sedgwick; Teller; Washington; Weld; Yuma SEVERE THUNDERSTORM WATCH 444 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM MDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS CO . COLORADO COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS ARAPAHOE CHEYENNE DENVER DOUGLAS ELBERT EL PASO KIT CARSON LINCOLN LOGAN MORGAN PHILLIPS SEDGWICK TELLER WASHINGTON WELD YUMA

