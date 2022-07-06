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Big Horn County, MT

Severe Weather Statement issued for Big Horn, Carbon by NWS

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 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-07-06 14:50:00 MDT Expires: 2022-07-06 22:00:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target...

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Severe Thunderstorm Watch issued for Sheridan by NWS

Effective: 2022-07-06 21:45:00 MDT Expires: 2022-07-06 22:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Sheridan THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH 445 TO EXPIRE AT 10 PM MDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN MONTANA THIS ALLOWS TO EXPIRE 11 COUNTIES IN CENTRAL MONTANA GOLDEN VALLEY MUSSELSHELL WHEATLAND IN SOUTH CENTRAL MONTANA BIG HORN CARBON PARK STILLWATER SWEET GRASS YELLOWSTONE IN SOUTHEAST MONTANA ROSEBUD TREASURE IN WYOMING THIS ALLOWS TO EXPIRE 1 COUNTY IN NORTH CENTRAL WYOMING SHERIDAN THIS INCLUDES THE CITIES OF ABSAROKEE, ASHLAND, BIG TIMBER, BILLINGS, BRIDGER, COLSTRIP, COLUMBUS, CROW AGENCY, FORSYTH, HARDIN, HARLOWTON, HYSHAM, JOLIET, LAME DEER, LAVINA, LIVINGSTON, RED LODGE, ROUNDUP, RYEGATE, AND SHERIDAN.
SHERIDAN COUNTY, WY
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Severe Thunderstorm Watch issued for Beaverhead, Big Horn, Blaine, Broadwater, Carbon, Cascade by NWS

Effective: 2022-07-07 13:40:00 MDT Expires: 2022-07-07 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Beaverhead; Big Horn; Blaine; Broadwater; Carbon; Cascade; Chouteau; Fergus; Gallatin; Glacier; Golden Valley; Hill; Jefferson; Judith Basin; Lewis and Clark; Liberty; Madison; Meagher; Musselshell; Park; Petroleum; Phillips; Pondera; Stillwater; Sweet Grass; Teton; Toole; Wheatland; Yellowstone SEVERE THUNDERSTORM WATCH 447 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM MDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MT . MONTANA COUNTIES INCLUDED ARE BEAVERHEAD BIG HORN BLAINE BROADWATER CARBON CASCADE CHOUTEAU FERGUS GALLATIN GLACIER GOLDEN VALLEY HILL JEFFERSON JUDITH BASIN LEWIS AND CLARK LIBERTY MADISON MEAGHER MUSSELSHELL PARK PETROLEUM PHILLIPS PONDERA STILLWATER SWEET GRASS TETON TOOLE WHEATLAND YELLOWSTONE
BEAVERHEAD COUNTY, MT

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