ContributorsPublishersAdvertisers
Clermont County, OH

Severe Weather Statement issued for Clermont, Highland, Warren by NWS

weather.gov
 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-07-06 12:35:00 EDT Expires: 2022-07-06 19:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. To report severe...

alerts.weather.gov

Comments / 0

Related
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Anderson, Franklin, Scott, Shelby, Woodford by NWS

Effective: 2022-07-06 16:13:00 EDT Expires: 2022-07-06 16:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Anderson; Franklin; Scott; Shelby; Woodford The National Weather Service in Louisville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Shelby County in central Kentucky Northern Woodford County in central Kentucky Scott County in central Kentucky Northeastern Anderson County in central Kentucky Franklin County in central Kentucky * Until 445 PM EDT. * At 412 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 9 miles northeast of Frankfort to 6 miles south of Shelbyville, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. Law enforcement has reported numerous trees down with this line as it passed through Shelby County. SOURCE...Law enforcement. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Georgetown and Lawrenceburg. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ANDERSON COUNTY, KY
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Boone, Boyd, Bracken, Campbell, Carroll, Carter, Gallatin by NWS

Effective: 2022-07-06 12:35:00 EDT Expires: 2022-07-06 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Boone; Boyd; Bracken; Campbell; Carroll; Carter; Gallatin; Grant; Greenup; Kenton; Lawrence; Lewis; Mason; Owen; Pendleton; Robertson SEVERE THUNDERSTORM WATCH 442 IS IN EFFECT UNTIL 700 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS KY . KENTUCKY COUNTIES INCLUDED ARE BOONE BOYD BRACKEN CAMPBELL CARROLL CARTER GALLATIN GRANT GREENUP KENTON LAWRENCE LEWIS MASON OWEN PENDLETON ROBERTSON
BOONE COUNTY, KY
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Athens, Brown, Butler, Clermont, Clinton, Fayette by NWS

Effective: 2022-07-06 12:35:00 EDT Expires: 2022-07-06 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Athens; Brown; Butler; Clermont; Clinton; Fayette; Gallia; Greene; Hamilton; Highland; Hocking; Jackson; Lawrence; Meigs; Montgomery; Pickaway; Pike; Ross; Scioto; Vinton; Warren SEVERE THUNDERSTORM WATCH 442 IS IN EFFECT UNTIL 700 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS OH . OHIO COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS ATHENS BROWN BUTLER CLERMONT CLINTON FAYETTE GALLIA GREENE HAMILTON HIGHLAND HOCKING JACKSON LAWRENCE MEIGS MONTGOMERY PICKAWAY PIKE ROSS SCIOTO VINTON WARREN
ADAMS COUNTY, OH
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Bourbon, Boyle, Clark, Fayette, Garrard, Hardin, Jessamine by NWS

Effective: 2022-07-06 17:15:00 EDT Expires: 2022-07-06 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bourbon; Boyle; Clark; Fayette; Garrard; Hardin; Jessamine; Larue; Madison; Marion; Mercer; Nelson; Nicholas; Washington; Woodford SEVERE THUNDERSTORM WATCH 443 REMAINS VALID UNTIL 7 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES IN EAST CENTRAL KENTUCKY BOURBON BOYLE CLARK FAYETTE GARRARD JESSAMINE MADISON MERCER NICHOLAS WOODFORD IN NORTH CENTRAL KENTUCKY HARDIN LARUE NELSON WASHINGTON IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY MARION THIS INCLUDES THE CITIES OF BARDSTOWN, CARLISLE, DANVILLE, ELIZABETHTOWN, HARRODSBURG, HODGENVILLE, LANCASTER, LEBANON, LEXINGTON, NICHOLASVILLE, PARIS, RICHMOND, SPRINGFIELD, VERSAILLES, AND WINCHESTER.
BOURBON COUNTY, KY

Comments / 0

Community Policy