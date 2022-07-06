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Adams County, OH

Special Weather Statement issued for Adams, Brown, Clermont by NWS

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 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-07-06 13:00:00 EDT Expires: 2022-07-06 16:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a sturdy building. Motorists should slow down and use extra caution. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 700 PM EDT...

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Severe Thunderstorm Watch issued for Boone, Boyd, Bracken, Campbell, Carroll, Carter, Gallatin by NWS

Effective: 2022-07-06 12:35:00 EDT Expires: 2022-07-06 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Boone; Boyd; Bracken; Campbell; Carroll; Carter; Gallatin; Grant; Greenup; Kenton; Lawrence; Lewis; Mason; Owen; Pendleton; Robertson SEVERE THUNDERSTORM WATCH 442 IS IN EFFECT UNTIL 700 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS KY . KENTUCKY COUNTIES INCLUDED ARE BOONE BOYD BRACKEN CAMPBELL CARROLL CARTER GALLATIN GRANT GREENUP KENTON LAWRENCE LEWIS MASON OWEN PENDLETON ROBERTSON
BOONE COUNTY, KY
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Severe Thunderstorm Watch issued for Bourbon, Boyle, Clark, Fayette, Garrard, Hardin, Jessamine by NWS

Effective: 2022-07-06 17:15:00 EDT Expires: 2022-07-06 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bourbon; Boyle; Clark; Fayette; Garrard; Hardin; Jessamine; Larue; Madison; Marion; Mercer; Nelson; Nicholas; Washington; Woodford SEVERE THUNDERSTORM WATCH 443 REMAINS VALID UNTIL 7 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES IN EAST CENTRAL KENTUCKY BOURBON BOYLE CLARK FAYETTE GARRARD JESSAMINE MADISON MERCER NICHOLAS WOODFORD IN NORTH CENTRAL KENTUCKY HARDIN LARUE NELSON WASHINGTON IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY MARION THIS INCLUDES THE CITIES OF BARDSTOWN, CARLISLE, DANVILLE, ELIZABETHTOWN, HARRODSBURG, HODGENVILLE, LANCASTER, LEBANON, LEXINGTON, NICHOLASVILLE, PARIS, RICHMOND, SPRINGFIELD, VERSAILLES, AND WINCHESTER.
BOURBON COUNTY, KY
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Athens, Brown, Butler, Clermont, Clinton, Fayette by NWS

Effective: 2022-07-06 12:35:00 EDT Expires: 2022-07-06 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Athens; Brown; Butler; Clermont; Clinton; Fayette; Gallia; Greene; Hamilton; Highland; Hocking; Jackson; Lawrence; Meigs; Montgomery; Pickaway; Pike; Ross; Scioto; Vinton; Warren SEVERE THUNDERSTORM WATCH 442 IS IN EFFECT UNTIL 700 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS OH . OHIO COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS ATHENS BROWN BUTLER CLERMONT CLINTON FAYETTE GALLIA GREENE HAMILTON HIGHLAND HOCKING JACKSON LAWRENCE MEIGS MONTGOMERY PICKAWAY PIKE ROSS SCIOTO VINTON WARREN
ADAMS COUNTY, OH

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