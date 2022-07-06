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Clermont County, OH

Severe Weather Statement issued for Clermont, Hamilton by NWS

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 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-07-06 12:35:00 EDT Expires: 2022-07-06 19:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may...

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Severe Thunderstorm Watch issued for Boone, Boyd, Bracken, Campbell, Carroll, Carter, Gallatin by NWS

Effective: 2022-07-06 12:35:00 EDT Expires: 2022-07-06 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Boone; Boyd; Bracken; Campbell; Carroll; Carter; Gallatin; Grant; Greenup; Kenton; Lawrence; Lewis; Mason; Owen; Pendleton; Robertson SEVERE THUNDERSTORM WATCH 442 IS IN EFFECT UNTIL 700 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS KY . KENTUCKY COUNTIES INCLUDED ARE BOONE BOYD BRACKEN CAMPBELL CARROLL CARTER GALLATIN GRANT GREENUP KENTON LAWRENCE LEWIS MASON OWEN PENDLETON ROBERTSON
BOONE COUNTY, KY
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Severe Thunderstorm Watch issued for Bourbon, Boyle, Clark, Fayette, Garrard, Hardin, Jessamine by NWS

Effective: 2022-07-06 17:15:00 EDT Expires: 2022-07-06 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bourbon; Boyle; Clark; Fayette; Garrard; Hardin; Jessamine; Larue; Madison; Marion; Mercer; Nelson; Nicholas; Washington; Woodford SEVERE THUNDERSTORM WATCH 443 REMAINS VALID UNTIL 7 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES IN EAST CENTRAL KENTUCKY BOURBON BOYLE CLARK FAYETTE GARRARD JESSAMINE MADISON MERCER NICHOLAS WOODFORD IN NORTH CENTRAL KENTUCKY HARDIN LARUE NELSON WASHINGTON IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY MARION THIS INCLUDES THE CITIES OF BARDSTOWN, CARLISLE, DANVILLE, ELIZABETHTOWN, HARRODSBURG, HODGENVILLE, LANCASTER, LEBANON, LEXINGTON, NICHOLASVILLE, PARIS, RICHMOND, SPRINGFIELD, VERSAILLES, AND WINCHESTER.
BOURBON COUNTY, KY

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