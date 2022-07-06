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Latest update from Storm Prediction Center on Severe Thunderstorm Watch #440

By Steve Kahn
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 2 days ago

Cover picture for the articleMESOSCALE DISCUSSION 1391 NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK 0841 PM CDT TUE JUL 05 2022 AREAS AFFECTED...PORTIONS OF CENTRAL INTO EASTERN IOWA...FAR SOUTHERN WISCONSIN...FAR NORTHERN ILLINOIS CONCERNING...SEVERE THUNDERSTORM WATCH 440... VALID 060141Z - 060315Z THE SEVERE WEATHER THREAT FOR SEVERE THUNDERSTORM WATCH 440 CONTINUES....

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Severe storm threat from Severe Thunderstorm Watch #440 continues

Mesoscale Discussion 1392 NWS Storm Prediction Center Norman OK 1024 PM CDT Tue Jul 05 2022 Areas affected...parts of northern into central Illinois Concerning...Severe Thunderstorm Watch 440... Valid 060324Z - 060500Z The severe weather threat for Severe Thunderstorm Watch 440 continues. SUMMARY...Isolated damaging gusts remain possible for the next couple of hours across Severe Thunderstorm Watch 440. DISCUSSION...An MCS with a recent history of estimated strong to severe gusts continues to progress eastward across the remainder of eastern Iowa and is expected to traverse northern into central Illinois over the next few hours. While appreciable instability remains (i.e. 1500-2500 J/kg MLCAPE), MLCINH is increasing given nocturnal cooling ahead of the MCS, with surface temperatures quickly dropping into the lower 80s F. Temperatures are in the lower 70s F behind the MCS leading line, suggesting a -10 to -15 F cold pool continues to drive the MCS. Given the strength of the cold pool, isolated damaging gusts remain a concern across Severe Thunderstorm Watch 440 for at least a couple more hours. A local extension in area/time of the watch across northeast IL may be necessary.
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Severe weather threat continues following warnings

CHICAGO — After some active weather early Tuesday morning, more is on the docket in the evening. A Severe Thunderstorm Watch is in effect for Northern Illinois and Northwest Indiana until 8 p.m. Expect partly to mostly cloudy skies with highs into the low to mid 90s with cooler...
CHICAGO, IL
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Wednesday Forecast: Temps in upper 70s with chance of storms

CHICAGO — Partly cloudy and cooler on Wednesday with a chance of showers and thunderstorms. Winds: NE 5-10 mph. Air quality this morning in the “unhealthy for all” category around Chicagoland until the front moves through fully. Highs in the upper 70s, a few 80s inland and mid 70s lakeside.
ENVIRONMENT
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A severe thunderstorm warning has just issued for portions of Kane, DuPage, and Cook counties; valid through 9:00 pm CDT

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 806 PM CDT TUE JUL 5 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... SOUTHERN KANE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... WESTERN DUPAGE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... NORTHWESTERN COOK COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 900 PM CDT. * AT 805 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR MAPLE PARK TO CAMPTON HILLS TO ELGIN, MOVING SOUTHEAST AT 35 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... AURORA, NAPERVILLE, ELGIN, SCHAUMBURG, WHEATON, HOFFMAN ESTATES, BARTLETT, STREAMWOOD, CAROL STREAM, HANOVER PARK, ADDISON, GLENDALE HEIGHTS, ST. CHARLES, WOODRIDGE, GLEN ELLYN, WEST CHICAGO, BATAVIA, GENEVA, CAMPTON HILLS AND ROSELLE. THIS INCLUDES...SCHAUMBURG BOOMERS BASEBALL, AURORA UNIVERSITY, BENEDICTINE UNIVERSITY, COLLEGE OF DUPAGE, DUPAGE COUNTY FAIRGROUNDS, FERMILAB, IL MATH AND SCIENCE ACADEMY, KANE COUNTY COUGARS BALLPARK, WAUBONSEE COMMUNITY COLLEGE, WHEATON COLLEGE, AND NORTH CENTRAL COLLEGE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH.
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Severe Thunderstorm Watch extended south to include LaSalle and Grundy counties as a line of severe thunderstorms approaches from Iowa

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 440 NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL 1054 PM CDT TUE JUL 5 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 440 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTH CENTRAL ILLINOIS LA SALLE IN NORTHEAST ILLINOIS GRUNDY THIS INCLUDES THE CITIES OF COAL CITY, LA SALLE, MARSEILLES, MENDOTA, MINOOKA, MORRIS, OTTAWA, AND STREATOR. $$ SEVERE THUNDERSTORM WATCH 440 REMAINS VALID UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES IN NORTH CENTRAL ILLINOIS BOONE DE KALB LEE OGLE WINNEBAGO IN NORTHEAST ILLINOIS COOK DUPAGE KANE KENDALL LAKE IL MCHENRY WILL IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHWEST INDIANA LAKE IN PORTER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALGONQUIN, AURORA, BELVIDERE, BOLINGBROOK, BUFFALO GROVE, BYRON, CAROL STREAM, CHESTERTON, CHICAGO, CRYSTAL LAKE, DEKALB, DIXON, DOWNERS GROVE, ELGIN, EVANSTON, GARY, GURNEE, HAMMOND, JOLIET, LEMONT, LOMBARD, MCHENRY, MERRILLVILLE, MUNDELEIN, NAPERVILLE, OAK LAWN, OREGON, ORLAND PARK, OSWEGO, PARK FOREST, PLANO, PORTAGE, ROCHELLE, ROCKFORD, SCHAUMBURG, SYCAMORE, VALPARAISO, WAUKEGAN, WHEATON, WILMINGTON, WOODSTOCK, AND YORKVILLE.
CHICAGO, IL
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Flash Flood Warning until 5:15AM CDT – Boone, Cook, DeKalb, Kane, Lake, DuPage, McHenry Co

..FLASH FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 515 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR EAST CENTRAL BOONE, NORTHEASTERN DE KALB, NORTHERN COOK, NORTHERN KANE, SOUTHERN LAKE IL AND SOUTHERN MCHENRY COUNTIES... ..ADDED DUPAGE COUNTY... At 1251 AM CDT, doppler radar and automated rain gauges indicated thunderstorms producing rainfall rates of 1 to 2 inches per hour continuing across the warned area. Between 1 and 3 inches of rain have fallen, with isolated higher amounts. Some areas may see additional rainfall of up to 2 inches. HAZARD...Flash flooding. SOURCE...Radar and automated gauges. IMPACT...Rapid-onset flooding of small creeks and streams, urban areas, highways, streets and underpasses, as well as other poor drainage and low lying areas. Locations that will experience flash flooding include... Elgin, Arlington Heights, Evanston, Schaumburg, Palatine, Skokie, Des Plaines, Mount Prospect, Hoffman Estates, Glenview, Buffalo Grove, Bartlett, Crystal Lake, Streamwood, Hanover Park, Carpentersville, Wheeling, Park Ridge and Northbrook. __________________________________________________________________
DUPAGE COUNTY, IL
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Flood Advisory N-Central and NE IL until 5:30AM…

..FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 530 AM CDT TUESDAY... * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...Portions of north central Illinois and northeast Illinois, including the following areas, in north central Illinois, Boone, De Kalb and Winnebago. In northeast Illinois, Cook, Kane, Lake IL and McHenry. * WHEN...Until 530 AM CDT Tuesday. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. Water over roadways. * ADDITIONAL DETAILS... - At 1128 PM CDT, doppler radar and automated rain gauges indicated heavy rain due to thunderstorms continuing to develop over the same areas. Widespread areas have received at least 1 inch of rain with isolated locations up to 2 inches. - Additional thunderstorms may produce up to 2 inches of rainfall in some areas. Additional rain may worsen flooding. - Some locations that will experience flooding include... Chicago, Rockford, Elgin, Arlington Heights, Evanston, Schaumburg, Palatine, Skokie, Des Plaines, Mount Prospect, Hoffman Estates, Glenview, Buffalo Grove, Bartlett, Crystal Lake, Streamwood, Hanover Park, Carpentersville, Wheeling and Park Ridge.
CHICAGO, IL
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Severe T-Storm Warning portions of Kane and McHenry Co

..A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1230 AM CDT FOR NORTHERN KANE AND SOUTHEASTERN MCHENRY COUNTIES... At 1152 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Huntley, moving southeast at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include... Elgin, Crystal Lake, Carpentersville, Algonquin, Lake in the Hills, Woodstock, Huntley, Island Lake, Cary, Pingree Grove, Gilberts, West Dundee, Hampshire, Fox River Grove, Barrington Hills, Lakewood, Sleepy Hollow, East Dundee, Oakwood Hills and Prairie Grove. This includes... Mchenry County College. Including the following interstate... I-90 between mile markers 38 and 56. _________________________________________________________________
MCHENRY COUNTY, IL
IN THIS ARTICLE
#Severe Weather#Thunderstorm#Cdt Tue Jul 05 2022
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Severe T-Storm Warning portions of Cook, DuPage, Kane and Lake Co 1AM

..A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 100 AM CDT FOR NORTHEASTERN KANE...NORTHERN DUPAGE AND NORTHWESTERN COOK COUNTIES... At 1226 AM CDT, a severe thunderstorm was located over Bloomingdale, or over Glendale Heights, moving southeast at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include... Elgin, Arlington Heights, Schaumburg, Palatine, Des Plaines, Mount Prospect, Wheaton, Hoffman Estates, Downers Grove, Elmhurst, Lombard, Buffalo Grove, Bartlett, Streamwood, Carol Stream, Hanover Park, Carpentersville, Wheeling, Addison and Glendale Heights. This includes... Schaumburg Boomers Baseball, College of DuPage, DuPage County Fairgrounds, Elgin Community College, Harper College, and Wheaton College. Including the following interstates... I-88 between mile markers 134 and 139. I-90 between mile markers 56 and 74. I-290 between mile markers 1 and 15. I-355 between mile markers 23 and 30. __________________________________________________________________
COOK COUNTY, IL
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Chicagoland car dealerships raising money for USO Illinois

More than 50 new car dealers in Chicagoland are hosting BBQ for the troops events this July 16th in an effort to raise money for the USO Illinois. Joining us now with the details is CATA Treasurer Jason Roberts and CATA President Jennifer Morand. Saturday, July 16th. Chicagoland’s new-car dealers...
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