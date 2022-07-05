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Mchenry County, IL

New tornado warning has just been issued for central McHenry County; valid until 6:45 pm CDT

By Steve Kahn
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 2 days ago

Cover picture for the articleULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED TORNADO WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 556 PM CDT TUE JUL 5 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * TORNADO WARNING FOR... CENTRAL MCHENRY COUNTY...

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Severe thunderstorm warning issued for portions of DeKalb, Kane, and McHenry counties through 8:30 pm CDT

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 714 PM CDT TUE JUL 5 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... NORTHEASTERN DE KALB COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... NORTHERN KANE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... SOUTHEASTERN MCHENRY COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 830 PM CDT. * AT 712 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WINDS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR WOODSTOCK TO NEAR HERBERT, MOVING SOUTHEAST AT 30 MPH. STRONG OUTFLOW WINDS ARE ALSO OCCURRING WELL AHEAD OF THE THUNDERSTORMS. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... ELGIN, BARTLETT, CRYSTAL LAKE, CARPENTERSVILLE, ST. CHARLES, ALGONQUIN, LAKE IN THE HILLS, HUNTLEY, SYCAMORE, CAMPTON HILLS, GENOA, SOUTH ELGIN, CARY, PINGREE GROVE, GILBERTS, WEST DUNDEE, HAMPSHIRE, FOX RIVER GROVE, CORTLAND AND BARRINGTON HILLS. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE... I-90 BETWEEN MILE MARKERS 40 AND 56. THIS INCLUDES...ELGIN COMMUNITY COLLEGE AND MCHENRY COUNTY COLLEGE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THESE STORMS, AND MAY LEAD TO FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH R.
CHICAGO, IL
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The tornado warning for portions of McHenry County has been canceled

EVERE WEATHER STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 612 PM CDT TUE JUL 5 2022 MCHENRY IL- 612 PM CDT TUE JUL 5 2022 ...THE TORNADO WARNING FOR CENTRAL MCHENRY COUNTY IS CANCELLED... THE TORNADO THREAT HAS DIMINISHED AND THE TORNADO WARNING HAS BEEN CANCELLED. HOWEVER, DAMAGING WINDS REMAIN LIKELY AND A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT FOR THE AREA. A SEVERE THUNDERSTORM WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT FOR NORTHEASTERN ILLINOIS.
MCHENRY COUNTY, IL
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Severe thunderstorm warning issued for northern McHenry county; valid until 7:00 pm CDT

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 553 PM CDT TUE JUL 5 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... NORTHERN MCHENRY COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 700 PM CDT. * AT 553 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM SHARON TO NEAR HARVARD, MOVING EAST AT 5 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND NICKEL SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... MCHENRY, WOODSTOCK, HARVARD, WONDER LAKE, HEBRON, BULL VALLEY, CHEMUNG AND GREENWOOD. THIS INCLUDES...MCHENRY COUNTY FAIRGROUNDS. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH.
CHICAGO, IL
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Flash Flood warning issued for portions of Boone, DeKalb, Winnebago, Kane, and McHenry counties in far northern Illinois through 3:00 am CDT

BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED FLASH FLOOD WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL 959 PM CDT TUE JUL 5 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * FLASH FLOOD WARNING FOR... BOONE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... NORTHEASTERN DE KALB COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... CENTRAL WINNEBAGO COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... NORTHERN KANE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... MCHENRY COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 300 AM CDT. * AT 959 PM CDT, DOPPLER RADAR AND AUTOMATED RAIN GAUGES INDICATED ANOTHER ROUND OF THUNDERSTORMS MOVING INTO THE WARNED AREA, WHERE 2 TO 5 INCHES OF RAIN HAVE ALREADY FALLEN. THE EXPECTED RAINFALL RATE IS 1 INCH IN 1 HOUR, WITH ADDITIONAL RAINFALL UP TO 1 INCH POSSIBLE. FLASH FLOODING IS ONGOING OR EXPECTED TO BEGIN SHORTLY. HAZARD...FLASH FLOODING. SOURCE...RADAR AND AUTOMATED GAUGES. IMPACT...RAPID-ONSET FLOODING OF SMALL CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS, HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES, AS WELL AS OTHER POOR DRAINAGE AND LOW LYING AREAS. * SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLASH FLOODING INCLUDE... ROCKFORD, ELGIN, CRYSTAL LAKE, CARPENTERSVILLE, ALGONQUIN, LAKE IN THE HILLS, MCHENRY, BELVIDERE, WOODSTOCK, HUNTLEY, LOVES PARK, MACHESNEY PARK, ROSCOE, HARVARD, ROCKTON, MARENGO, POPLAR GROVE, GENOA, CARY AND PINGREE GROVE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A FLASH FLOOD WARNING MEANS RAPID-ONSET FLOODING IS IMMINENT OR MAY ALREADY BE OCCURRING. PERSONS ALONG CREEKS, DRAINAGE DITCHES, AND OTHER WATERWAYS SHOULD TAKE IMMEDIATE PRECAUTIONS TO PROTECT LIFE AND PROPERTY. BE ESPECIALLY CAUTIOUS AT NIGHT WHEN IT IS HARDER TO RECOGNIZE THE DANGERS OF FLOODING. FLASH FLOOD...RADAR AND GAUGE INDICATED EXPECTED RAINFALL RATE...1 INCH IN 1 HOUR.
CHICAGO, IL
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Severe Thunderstorm Watch #440 will be allowed to expire at midnight. A Flash Flood Warning for portions of Boone, DeKalb, Kane, McHenry, and Winnebago counties continues until 3 AM CDT.

No severe thunderstorm warnings are currently in effect. Thunderstorms will continue to move across northern Illinois during the early morning hours producing gusty winds to around 35 mph and heavy rainfall and some additional flooding, but additional significant severe weather is not expected.
DEKALB, IL
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Friday Forecast: Temps in upper 70s with scattered t-storms

CHICAGO — Mainly cloudy Friday with scattered rain and thunderstorms. A Beach Hazards Statement is issued through Saturday afternoon. Winds: NE 5-10 G20. High: 77/71. Full forecast details and more at the WGN Weather Center blog. Partly cloudy tonight. Winds: NNE 10-15 G25. Low: 65. Saturday Forecast: Mainly sunny....
CHICAGO, IL
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for McHenry by NWS

Effective: 2022-07-05 18:30:00 CDT Expires: 2022-07-05 19:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: McHenry A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 700 PM CDT FOR NORTHERN MCHENRY COUNTY At 630 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Harvard, moving southeast at 15 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include McHenry, Woodstock, Harvard, Wonder Lake, Hebron, Bull Valley, Chemung and Greenwood. This includes...Mchenry County Fairgrounds. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
MCHENRY COUNTY, IL
IN THIS ARTICLE
#Tornado Warning#National Weather Service#Mobile Homes#Preparedness#Cdt Tue Jul 5 2022#Mph
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Strong thunderstorm to affect southeast McHenry County through 4:15 pm

SPECIAL WEATHER STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 351 PM CDT TUE JUL 5 2022 ILZ005-052115- MCHENRY IL- 351 PM CDT TUE JUL 5 2022 ...A STRONG THUNDERSTORM WILL IMPACT PORTIONS OF SOUTHEASTERN MCHENRY COUNTY THROUGH 415 PM CDT... AT 350 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A STRONG THUNDERSTORM OVER BULL VALLEY, OR NEAR CRYSTAL LAKE, MOVING EAST AT 15 MPH. HAZARD...WIND GUSTS UP TO 50 MPH. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... CRYSTAL LAKE, ALGONQUIN, LAKE IN THE HILLS, MCHENRY, WOODSTOCK, ISLAND LAKE, CARY, FOX RIVER GROVE, BARRINGTON HILLS, LAKEWOOD, OAKWOOD HILLS, PRAIRIE GROVE, PORT BARRINGTON, BULL VALLEY, HOLIDAY HILLS, TROUT VALLEY AND RIDGEFIELD. THIS INCLUDES...MCHENRY COUNTY COLLEGE AND MORAINE HILLS STATE PARK. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING. TORRENTIAL RAINFALL IS ALSO OCCURRING WITH THIS STORM AND MAY LEAD TO LOCALIZED FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS.
MCHENRY COUNTY, IL
Lake and McHenry County Scanner

Severe thunderstorms could bring torrential rainfall, 75 mph winds Tuesday in northern Illinois

The National Weather Service says that severe storms capable of producing 75 mph winds and torrential rain are expected Tuesday afternoon into the evening in northern Illinois. The National Weather Service (NWS) issued a hazardous weather outlook around 12 p.m. Tuesday. The outlook covers Cook, Winnebago, Boone, McHenry, Lake, Ogle, Will Lee, DeKalb, Kane, DuPage, […] The post Severe thunderstorms could bring torrential rainfall, 75 mph winds Tuesday in northern Illinois appeared first on Lake and McHenry County Scanner.
CHICAGO, IL
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Boone, Bureau, Carroll, Cook, De Kalb, DuPage, Henry by NWS

Effective: 2022-07-05 16:35:00 CDT Expires: 2022-07-06 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Boone; Bureau; Carroll; Cook; De Kalb; DuPage; Henry; Jo Daviess; Kane; Kendall; Lake; Lee; McHenry; Ogle; Putnam; Rock Island; Stephenson; Whiteside; Will; Winnebago SEVERE THUNDERSTORM WATCH 440 IS IN EFFECT UNTIL 1200 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS IL . ILLINOIS COUNTIES INCLUDED ARE BOONE BUREAU CARROLL COOK DE KALB DUPAGE HENRY JO DAVIESS KANE KENDALL LAKE LEE MCHENRY OGLE PUTNAM ROCK ISLAND STEPHENSON WHITESIDE WILL WINNEBAGO
BOONE COUNTY, IL
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Severe Thunderstorm Watch extended south to include LaSalle and Grundy counties as a line of severe thunderstorms approaches from Iowa

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 440 NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL 1054 PM CDT TUE JUL 5 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 440 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTH CENTRAL ILLINOIS LA SALLE IN NORTHEAST ILLINOIS GRUNDY THIS INCLUDES THE CITIES OF COAL CITY, LA SALLE, MARSEILLES, MENDOTA, MINOOKA, MORRIS, OTTAWA, AND STREATOR. $$ SEVERE THUNDERSTORM WATCH 440 REMAINS VALID UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES IN NORTH CENTRAL ILLINOIS BOONE DE KALB LEE OGLE WINNEBAGO IN NORTHEAST ILLINOIS COOK DUPAGE KANE KENDALL LAKE IL MCHENRY WILL IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHWEST INDIANA LAKE IN PORTER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALGONQUIN, AURORA, BELVIDERE, BOLINGBROOK, BUFFALO GROVE, BYRON, CAROL STREAM, CHESTERTON, CHICAGO, CRYSTAL LAKE, DEKALB, DIXON, DOWNERS GROVE, ELGIN, EVANSTON, GARY, GURNEE, HAMMOND, JOLIET, LEMONT, LOMBARD, MCHENRY, MERRILLVILLE, MUNDELEIN, NAPERVILLE, OAK LAWN, OREGON, ORLAND PARK, OSWEGO, PARK FOREST, PLANO, PORTAGE, ROCHELLE, ROCKFORD, SCHAUMBURG, SYCAMORE, VALPARAISO, WAUKEGAN, WHEATON, WILMINGTON, WOODSTOCK, AND YORKVILLE.
CHICAGO, IL
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Chicago’s “heat island”effect and the city’s 90 degree tally at Midway Airport

To date this year there have been 17 days of 90º or higher at Midway, but only 10 officially at O’Hare. The stations are not that far apart. Is that the heat island effect?. It absolutely is. Midway is located in the heart of Chicago in a decidedly urban environment. Though it has become more urbanized since 1980 when it became the city’s official weather observation site, the O’Hare surroundings are more rural. Chicago climatologist Frank Wachowski compared the annual number of 90-degree days at the two sites since 1980 and Midway has logged the same or more number of days in all but two years. In 1980, O’Hare logged 27 compared to Midway’s 24 and in 2020 O’Hare “out-90ed” Midway 31-25. Since 1980, the largest difference was 10 in 2016, 26 at Midway compared to 16 at O’Hare.
CHICAGO, IL
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Silver Alert issued for missing Illinois man last seen in Lafayette Co.

MADISON, Wis. (WMTV) - A Silver Alert has been issued for a missing Illinois man who was last seen Thursday in Lafayette County, Wisconsin, authorities stated. The Wisconsin Department of Justice stated that Ralph Stalesky, 84, left his home between noon and 4 p.m. from McHenry County, Illinois. The alert noted that he was seen at the South Wayne Mart Gas Station in South Wayne, Wisconsin and went westbound to leave the area.
LAFAYETTE COUNTY, WI
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Heavy rains/strong storms in addition to oppressive heat possible here next 24 hours

Strong storms and potentially heavy rains are likely to occur across the Chicago area beginning this afternoon and running through tonight. Heat Indices should top out in the 100 – 110-degree range almost area-wide with temperatures expected to warm into the 90s and dew points in the very humid mid to upper 70s. This combined with a cold front sagging south out of Wisconsin makes for very unstable explosive atmospheric conditions.
CHICAGO, IL

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