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Chicago, IL

Severe thunderstorm warning issued for northern McHenry county; valid until 7:00 pm CDT

By Steve Kahn
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 2 days ago

Cover picture for the articleBULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 553 PM CDT TUE JUL 5 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A *...

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Severe thunderstorm warning issued for portions of DeKalb, Kane, and McHenry counties through 8:30 pm CDT

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 714 PM CDT TUE JUL 5 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... NORTHEASTERN DE KALB COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... NORTHERN KANE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... SOUTHEASTERN MCHENRY COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 830 PM CDT. * AT 712 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WINDS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR WOODSTOCK TO NEAR HERBERT, MOVING SOUTHEAST AT 30 MPH. STRONG OUTFLOW WINDS ARE ALSO OCCURRING WELL AHEAD OF THE THUNDERSTORMS. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... ELGIN, BARTLETT, CRYSTAL LAKE, CARPENTERSVILLE, ST. CHARLES, ALGONQUIN, LAKE IN THE HILLS, HUNTLEY, SYCAMORE, CAMPTON HILLS, GENOA, SOUTH ELGIN, CARY, PINGREE GROVE, GILBERTS, WEST DUNDEE, HAMPSHIRE, FOX RIVER GROVE, CORTLAND AND BARRINGTON HILLS. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE... I-90 BETWEEN MILE MARKERS 40 AND 56. THIS INCLUDES...ELGIN COMMUNITY COLLEGE AND MCHENRY COUNTY COLLEGE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THESE STORMS, AND MAY LEAD TO FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH R.
CHICAGO, IL
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Severe Thunderstorm Watch #440 will be allowed to expire at midnight. A Flash Flood Warning for portions of Boone, DeKalb, Kane, McHenry, and Winnebago counties continues until 3 AM CDT.

No severe thunderstorm warnings are currently in effect. Thunderstorms will continue to move across northern Illinois during the early morning hours producing gusty winds to around 35 mph and heavy rainfall and some additional flooding, but additional significant severe weather is not expected.
DEKALB, IL
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New tornado warning has just been issued for central McHenry County; valid until 6:45 pm CDT

ULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED TORNADO WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 556 PM CDT TUE JUL 5 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * TORNADO WARNING FOR... CENTRAL MCHENRY COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 645 PM CDT. * AT 556 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO WAS LOCATED NEAR WOODSTOCK, MOVING EAST AT 10 MPH. HAZARD...TORNADO. SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION. IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE DAMAGE IS LIKELY. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... WOODSTOCK, WONDER LAKE, BULL VALLEY AND LAKEWOOD. THIS INCLUDES... MCHENRY COUNTY FAIRGROUNDS. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.
MCHENRY COUNTY, IL
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The tornado warning for portions of McHenry County has been canceled

EVERE WEATHER STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 612 PM CDT TUE JUL 5 2022 MCHENRY IL- 612 PM CDT TUE JUL 5 2022 ...THE TORNADO WARNING FOR CENTRAL MCHENRY COUNTY IS CANCELLED... THE TORNADO THREAT HAS DIMINISHED AND THE TORNADO WARNING HAS BEEN CANCELLED. HOWEVER, DAMAGING WINDS REMAIN LIKELY AND A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT FOR THE AREA. A SEVERE THUNDERSTORM WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT FOR NORTHEASTERN ILLINOIS.
MCHENRY COUNTY, IL
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Lake and McHenry County Scanner

Severe thunderstorms could bring torrential rainfall, 75 mph winds Tuesday in northern Illinois

The National Weather Service says that severe storms capable of producing 75 mph winds and torrential rain are expected Tuesday afternoon into the evening in northern Illinois. The National Weather Service (NWS) issued a hazardous weather outlook around 12 p.m. Tuesday. The outlook covers Cook, Winnebago, Boone, McHenry, Lake, Ogle, Will Lee, DeKalb, Kane, DuPage, […] The post Severe thunderstorms could bring torrential rainfall, 75 mph winds Tuesday in northern Illinois appeared first on Lake and McHenry County Scanner.
CHICAGO, IL
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Strong thunderstorm impacting portions of McHenry County through 6:15 pm CDT

NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 529 PM CDT TUE JUL 5 2022 ILZ005-052315- MCHENRY IL- 529 PM CDT TUE JUL 5 2022 ...A STRONG THUNDERSTORM WILL IMPACT PORTIONS OF MCHENRY COUNTY THROUGH 615 PM CDT... AT 528 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A CLUSTER OF STRONG THUNDERSTORMS OVER NORTHERN MCHENRY COUNTY, MOVING SOUTHEAST AT 10 MPH. HAZARD...WIND GUSTS UP TO 50 MPH. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... MCHENRY, WOODSTOCK, FOX LAKE, HARVARD, ISLAND LAKE, JOHNSBURG, LAKEMOOR, TWIN LAKES, SPRING GROVE, WONDER LAKE, PISTAKEE HIGHLANDS, GENOA CITY, PRAIRIE GROVE, RICHMOND, HEBRON, BULL VALLEY, MCCULLOM LAKE, RINGWOOD, HOLIDAY HILLS AND CHEMUNG. THIS INCLUDES...MCHENRY COUNTY FAIRGROUNDS AND MORAINE HILLS STATE PARK. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING. A SEVERE THUNDERSTORM WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT FOR NORTH CENTRAL AND NORTHEASTERN ILLINOIS. && LAT...LON 4227 8820 4230 8871 4249 8871 4250 8820 TIME...MOT...LOC 2228Z 299DEG 8KT 4243 8851 MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...50 MPH.
MCHENRY COUNTY, IL
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Boone, Bureau, Carroll, Cook, De Kalb, DuPage, Henry by NWS

Effective: 2022-07-05 16:35:00 CDT Expires: 2022-07-06 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Boone; Bureau; Carroll; Cook; De Kalb; DuPage; Henry; Jo Daviess; Kane; Kendall; Lake; Lee; McHenry; Ogle; Putnam; Rock Island; Stephenson; Whiteside; Will; Winnebago SEVERE THUNDERSTORM WATCH 440 IS IN EFFECT UNTIL 1200 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS IL . ILLINOIS COUNTIES INCLUDED ARE BOONE BUREAU CARROLL COOK DE KALB DUPAGE HENRY JO DAVIESS KANE KENDALL LAKE LEE MCHENRY OGLE PUTNAM ROCK ISLAND STEPHENSON WHITESIDE WILL WINNEBAGO
BOONE COUNTY, IL
IN THIS ARTICLE
#Severe Thunderstorms#Thunderstorm#National Weather Service#Wind Gust#Cdt Tue Jul 5 2022#Chemung#Mph
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Strong thunderstorm to affect southeast McHenry County through 4:15 pm

SPECIAL WEATHER STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 351 PM CDT TUE JUL 5 2022 ILZ005-052115- MCHENRY IL- 351 PM CDT TUE JUL 5 2022 ...A STRONG THUNDERSTORM WILL IMPACT PORTIONS OF SOUTHEASTERN MCHENRY COUNTY THROUGH 415 PM CDT... AT 350 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A STRONG THUNDERSTORM OVER BULL VALLEY, OR NEAR CRYSTAL LAKE, MOVING EAST AT 15 MPH. HAZARD...WIND GUSTS UP TO 50 MPH. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... CRYSTAL LAKE, ALGONQUIN, LAKE IN THE HILLS, MCHENRY, WOODSTOCK, ISLAND LAKE, CARY, FOX RIVER GROVE, BARRINGTON HILLS, LAKEWOOD, OAKWOOD HILLS, PRAIRIE GROVE, PORT BARRINGTON, BULL VALLEY, HOLIDAY HILLS, TROUT VALLEY AND RIDGEFIELD. THIS INCLUDES...MCHENRY COUNTY COLLEGE AND MORAINE HILLS STATE PARK. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING. TORRENTIAL RAINFALL IS ALSO OCCURRING WITH THIS STORM AND MAY LEAD TO LOCALIZED FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS.
MCHENRY COUNTY, IL
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Severe T-Storm Warning Ogle and DeKalb Co

..THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR CENTRAL DE KALB COUNTY IS CANCELLED... The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer poses an immediate threat to life or property. Therefore, the warning has been cancelled. However gusty winds are still possible with this thunderstorm. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 700 PM CDT for north central and northeastern Illinois. __________________________________________________________________
DEKALB COUNTY, IL
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Gas Price Gap Between Kenosha and Lake County Grows to 75-Cents

(Chicago, IL) Lower oil prices and demand have led to another drop at the pump, but overall gas prices remain high. AAA says the average gallon of gas in Illinois runs $5.23, down 16-cents from last week, but still 48-cents higher than the national average, and the 8th highest prices in the country. Lake County saw a 17-cent drop over last week, down to $5.36. North of the border, Wisconsin’s price for gas fell to $4.55, down 11 cents from last week and 20-cents below the national average. Kenosha County dropped 13-cents to $4.61 a gallon.
KENOSHA, WI
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Severe T-Storm Warning Ogle and Winnebago Co

..THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR NORTHEASTERN OGLE AND SOUTHEASTERN WINNEBAGO COUNTIES WILL EXPIRE AT 430 PM CDT... The storm which prompted the warning has moved out of the area. Therefore, the warning will be allowed to expire. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 700 PM CDT for north central Illinois. __________________________________________________________________
WINNEBAGO COUNTY, IL
nbc15.com

Silver Alert issued for missing Illinois man last seen in Lafayette Co.

MADISON, Wis. (WMTV) - A Silver Alert has been issued for a missing Illinois man who was last seen Thursday in Lafayette County, Wisconsin, authorities stated. The Wisconsin Department of Justice stated that Ralph Stalesky, 84, left his home between noon and 4 p.m. from McHenry County, Illinois. The alert noted that he was seen at the South Wayne Mart Gas Station in South Wayne, Wisconsin and went westbound to leave the area.
LAFAYETTE COUNTY, WI
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Heavy rains/strong storms in addition to oppressive heat possible here next 24 hours

Strong storms and potentially heavy rains are likely to occur across the Chicago area beginning this afternoon and running through tonight. Heat Indices should top out in the 100 – 110-degree range almost area-wide with temperatures expected to warm into the 90s and dew points in the very humid mid to upper 70s. This combined with a cold front sagging south out of Wisconsin makes for very unstable explosive atmospheric conditions.
CHICAGO, IL
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Severe T-Storm Warning portions of Kane and McHenry Co

..A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1230 AM CDT FOR NORTHERN KANE AND SOUTHEASTERN MCHENRY COUNTIES... At 1152 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Huntley, moving southeast at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include... Elgin, Crystal Lake, Carpentersville, Algonquin, Lake in the Hills, Woodstock, Huntley, Island Lake, Cary, Pingree Grove, Gilberts, West Dundee, Hampshire, Fox River Grove, Barrington Hills, Lakewood, Sleepy Hollow, East Dundee, Oakwood Hills and Prairie Grove. This includes... Mchenry County College. Including the following interstate... I-90 between mile markers 38 and 56. _________________________________________________________________
MCHENRY COUNTY, IL
Channel3000.com | News 3 Now

Missing northern Illinois man found

MCHENRY COUNTY, Ill. — A missing northern Illinois man who was seen in Lafayette County on Wednesday has been found, officials said. Ralph Stalesky, 84, left his home in McHenry County, Illinois, between noon and 4 p.m. Wednesday afternoon. He was seen at the South Wayne Mart gas station later in the day and left heading west. Officials said he...
MCHENRY COUNTY, IL
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