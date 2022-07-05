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Rockford, IL

FIRST ALERT WEATHER DAY: Hot, Humid, & Storms Likely

By Aaron Wilson
WIFR
 4 days ago

Cover picture for the articleROCKFORD, Ill. (WIFR) - Hot and humid today with highs in the mid to low...

www.wifr.com

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ROCKFORD, IL
rockfordscanner.com

Rockford Scanner™: Shyann Sends In A Pretty Awesome Video From the Storm & Update On The Possible Severe Weather/Flash Flooding.

Shyann sent us this pretty amazing video of the lightning. Thunderstorms continue to slowly spread southeast this evening. The highlighted area will see the greatest risk for scattered severe storms over the next two hours or so, with activity gradually shifting south with time. Damaging winds capable of downing tree limbs, flash flooding, and even a tornado or two are possible.
ROCKFORD, IL
WGN TV

New severe thunderstorm warning issued for portions of McHenry and Boone counties; valid until 8:00 p.m. CDT

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 643 PM CDT TUE JUL 5 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... SOUTHWESTERN MCHENRY COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... CENTRAL BOONE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... * UNTIL 800 PM CDT. * AT 643 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER POPLAR GROVE, MOVING SOUTHEAST AT 25 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... CRYSTAL LAKE, LAKE IN THE HILLS, BELVIDERE, WOODSTOCK, HUNTLEY, MARENGO, POPLAR GROVE, HAMPSHIRE, CANDLEWICK LAKE, LAKEWOOD, CAPRON, TIMBERLANE, UNION, GARDEN PRAIRIE AND RIDGEFIELD. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE... I-90 BETWEEN MILE MARKERS 23 AND 41. THIS INCLUDES...BOONE COUNTY FAIRGROUNDS AND MCHENRY COUNTY COLLEGE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THIS STORM, AND MAY LEAD TO FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH.
BOONE COUNTY, IL
WQAD

2nd derecho in less than a year rolls through Iowa, Quad Cities

MOLINE, Ill. — It's official! Tuesday night's severe storm complex was a derecho. The powerful storm system comes less than a year after another strong derecho tore through the area back in December of 2021. What is a derecho?. A derecho is a widespread, long-lived wind storm associated with...
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Dixon Police Chief Steve Howell says if you can imagine it, you can plan for it. However, there are still times the unexpected can happen. Howell spoke of all the planning and preparation for security at the Dixon Petunia Festival. Howell said they still had to deal with a couple of people who had an argument that turned violent. They also dealt with a rowdy individual who ended up struggling with Police and slightly injuring one of them.
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