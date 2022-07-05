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Severe Thunderstorm Watch Expanded in Chicago Area as Storms Arrive

NBC Chicago
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 2 days ago

Cover picture for the articleSevere weather remains possible on Tuesday night in the Chicago area, with two additional counties added to the watch area. A severe thunderstorm watch remains in effect until midnight in McHenry, Lake, DeKalb, Kane, DuPage, Cook, Kendall and Will counties in Illinois, as well as Lake and Porter counties in...

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Chicago First Alert Weather: More Rain Ahead

CHICAGO (CBS) — Cooler but muggy morning as temperatures make way in the 80s by afternoon. There may be a few passing showers but most of the day stays dry. Shower chances increase tonight into early tomorrow. The rain wraps up early Friday as skies clear out for the weekend.
CHICAGO, IL
NBC Chicago

Storms Could Turn Severe Across Chicago Tuesday Amid Sweltering Heat

Strong and severe storms are expected to sweep through the Chicago area Tuesday, accompanied by heat indices above 100 degrees. As a front drops, storms should converge in northern Illinois by the Wisconsin border between 3-5 p.m., then work their way down into Chicago and its surrounding suburbs, NBC 5 Storm Team meteorologists predict.
CHICAGO, IL
WGN TV

Heavy rains/strong storms in addition to oppressive heat possible here next 24 hours

Strong storms and potentially heavy rains are likely to occur across the Chicago area beginning this afternoon and running through tonight. Heat Indices should top out in the 100 – 110-degree range almost area-wide with temperatures expected to warm into the 90s and dew points in the very humid mid to upper 70s. This combined with a cold front sagging south out of Wisconsin makes for very unstable explosive atmospheric conditions.
CHICAGO, IL
WGN TV

New severe thunderstorm warning issued for portions of McHenry and Boone counties; valid until 8:00 p.m. CDT

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 643 PM CDT TUE JUL 5 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... SOUTHWESTERN MCHENRY COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... CENTRAL BOONE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... * UNTIL 800 PM CDT. * AT 643 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER POPLAR GROVE, MOVING SOUTHEAST AT 25 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... CRYSTAL LAKE, LAKE IN THE HILLS, BELVIDERE, WOODSTOCK, HUNTLEY, MARENGO, POPLAR GROVE, HAMPSHIRE, CANDLEWICK LAKE, LAKEWOOD, CAPRON, TIMBERLANE, UNION, GARDEN PRAIRIE AND RIDGEFIELD. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE... I-90 BETWEEN MILE MARKERS 23 AND 41. THIS INCLUDES...BOONE COUNTY FAIRGROUNDS AND MCHENRY COUNTY COLLEGE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THIS STORM, AND MAY LEAD TO FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH.
BOONE COUNTY, IL
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New tornado warning has just been issued for central McHenry County; valid until 6:45 pm CDT

ULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED TORNADO WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 556 PM CDT TUE JUL 5 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * TORNADO WARNING FOR... CENTRAL MCHENRY COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 645 PM CDT. * AT 556 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO WAS LOCATED NEAR WOODSTOCK, MOVING EAST AT 10 MPH. HAZARD...TORNADO. SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION. IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE DAMAGE IS LIKELY. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... WOODSTOCK, WONDER LAKE, BULL VALLEY AND LAKEWOOD. THIS INCLUDES... MCHENRY COUNTY FAIRGROUNDS. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.
MCHENRY COUNTY, IL
Fox 32 Chicago

Cooler pattern for Chicago could stick around

CHICAGO - It's been a rather warm summer so far that has been punctuated by a few days of extreme heat. Most of us experienced scorching heat on Tuesday as highs hit the middle 90s but the game changer was the humidity. The combination of the high heat and ample moisture in the air made it feel like 110 degrees or more for many spots south and southwest of the city. It felt like 100 degrees or more for the rest of the area.
CHICAGO, IL
Kat Kountry 105

Another Derecho Blasts Its Way Across Eastern Iowa

Yesterday morning while at lunch, a friend texted me and said that weather experts were not only predicting strong storms for Eastern Iowa Tuesday evening, but they were saying that conditions were perfect for another derecho. Prior to 2020, many Iowans had never heard of the term before. Now, in 2022, it seems like thee high powered wind storm happens at least once a year. And I for one, am sick of it!
IN THIS ARTICLE
#Chicago Area#Severe Thunderstorm Watch#Thunderstorm#Northwest Indiana#Storm Team
wtmj.com

Storms expected in the afternoon; potential for flash flooding

Southeastern Wisconsin could have some of the 4th of July festivities spoiled by a potential for severe weather. 2 potential bands could come through, one starting around 1:00pm, that according to TMJ4 meteorologist Marisa Woloszyn. The other coudl start around 7:00pm. It’s unclear if the first system will come through our area or not.
WAUKESHA, WI
WGN TV

The tornado warning for portions of McHenry County has been canceled

EVERE WEATHER STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 612 PM CDT TUE JUL 5 2022 MCHENRY IL- 612 PM CDT TUE JUL 5 2022 ...THE TORNADO WARNING FOR CENTRAL MCHENRY COUNTY IS CANCELLED... THE TORNADO THREAT HAS DIMINISHED AND THE TORNADO WARNING HAS BEEN CANCELLED. HOWEVER, DAMAGING WINDS REMAIN LIKELY AND A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT FOR THE AREA. A SEVERE THUNDERSTORM WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT FOR NORTHEASTERN ILLINOIS.
MCHENRY COUNTY, IL
AccuWeather

South Dakota skies go green amid severe storms

As millions of residents found themselves in the path of severe storms Tuesday, one state in particular received a colorful concoction in the skies as rain and hail fell. Storms passed through South Dakota during the Tuesday afternoon hours, leaving behind considerable rainfall, hail and wind reports. The most unique portion of the severe weather came in its particular hue, eschewing the typical gloomy grey skies for a green shade more in common with night vision goggles than daytime thunderstorms. The hue covered the South Dakota hub of Sioux Falls throughout the late afternoon hours.
SIOUX FALLS, SD
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Overnight storms leave thousands without power

GRAND RAPIDS, Mich. — Storms rolling across Michigan overnight Monday have left about 10,000 without power. The counties most heavily impacted by outages are Kent, Allegan, Barry, Calhoun, Jackson and Branch counties. In Kent, about 1,100 people are without power. Most areas across the county are expected to have...
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A severe thunderstorm warning has just issued for portions of Kane, DuPage, and Cook counties; valid through 9:00 pm CDT

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 806 PM CDT TUE JUL 5 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... SOUTHERN KANE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... WESTERN DUPAGE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... NORTHWESTERN COOK COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 900 PM CDT. * AT 805 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR MAPLE PARK TO CAMPTON HILLS TO ELGIN, MOVING SOUTHEAST AT 35 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... AURORA, NAPERVILLE, ELGIN, SCHAUMBURG, WHEATON, HOFFMAN ESTATES, BARTLETT, STREAMWOOD, CAROL STREAM, HANOVER PARK, ADDISON, GLENDALE HEIGHTS, ST. CHARLES, WOODRIDGE, GLEN ELLYN, WEST CHICAGO, BATAVIA, GENEVA, CAMPTON HILLS AND ROSELLE. THIS INCLUDES...SCHAUMBURG BOOMERS BASEBALL, AURORA UNIVERSITY, BENEDICTINE UNIVERSITY, COLLEGE OF DUPAGE, DUPAGE COUNTY FAIRGROUNDS, FERMILAB, IL MATH AND SCIENCE ACADEMY, KANE COUNTY COUGARS BALLPARK, WAUBONSEE COMMUNITY COLLEGE, WHEATON COLLEGE, AND NORTH CENTRAL COLLEGE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH.
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2nd derecho in less than a year rolls through Iowa, Quad Cities

MOLINE, Ill. — It's official! Tuesday night's severe storm complex was a derecho. The powerful storm system comes less than a year after another strong derecho tore through the area back in December of 2021. What is a derecho?. A derecho is a widespread, long-lived wind storm associated with...
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Jul. 3, 2022 evening weather update for Southern Wisconsin | Weather

For the drive home in Madison: Partly cloudy. Low 67F. Winds S at 5 to 10 mph. Hot temperatures are predicted tomorrow. It looks to reach a balmy 83 degrees. A 72-degree low is forecast. Don’t go out without an umbrella or raincoat. There is a 65% chance of precipitation in tomorrow’s forecast. The UV index tomorrow is moderate. Seek shade during late morning through mid-afternoon. When outside, generously apply sunscreen, wear protective clothing, a wide-brimmed hat, and sunglasses. The area will see gentle winds tomorrow, with forecast showing winds from the south, clocking in at 10 mph. This report is created automatically with weather data provided by TownNews.com. For more daily forecast information, visit madison.com.
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West Chicago Railroad Days Parade Cancelled Following Highland Park Mass Shooting

The city of West Chicago has canceled its Railroad Days Parade due to safety concerns following the mass shooting at Highland Park's Fourth of July parade earlier this week. The decision was made to cancel the parade, which is set to take place Sunday, based on the advice from the West Chicago Police Department. Police are concerned about the possibility of similar scenarios, according to a news release.
WEST CHICAGO, IL
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