ContributorsPublishersAdvertisers
Mchenry County, IL

Strong thunderstorm to affect southeast McHenry County through 4:15 pm

By Steve Kahn
WGNtv.com
 3 days ago

Cover picture for the articleSPECIAL WEATHER STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 351 PM CDT TUE JUL 5 2022 ILZ005-052115- MCHENRY IL- 351 PM CDT TUE JUL 5 2022 ...A STRONG THUNDERSTORM WILL IMPACT PORTIONS OF SOUTHEASTERN MCHENRY COUNTY...

wgntv.com

Comments / 1

Related
WGNtv.com

Severe thunderstorm warning issued for portions of DeKalb, Kane, and McHenry counties through 8:30 pm CDT

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 714 PM CDT TUE JUL 5 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... NORTHEASTERN DE KALB COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... NORTHERN KANE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... SOUTHEASTERN MCHENRY COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 830 PM CDT. * AT 712 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WINDS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR WOODSTOCK TO NEAR HERBERT, MOVING SOUTHEAST AT 30 MPH. STRONG OUTFLOW WINDS ARE ALSO OCCURRING WELL AHEAD OF THE THUNDERSTORMS. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... ELGIN, BARTLETT, CRYSTAL LAKE, CARPENTERSVILLE, ST. CHARLES, ALGONQUIN, LAKE IN THE HILLS, HUNTLEY, SYCAMORE, CAMPTON HILLS, GENOA, SOUTH ELGIN, CARY, PINGREE GROVE, GILBERTS, WEST DUNDEE, HAMPSHIRE, FOX RIVER GROVE, CORTLAND AND BARRINGTON HILLS. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE... I-90 BETWEEN MILE MARKERS 40 AND 56. THIS INCLUDES...ELGIN COMMUNITY COLLEGE AND MCHENRY COUNTY COLLEGE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THESE STORMS, AND MAY LEAD TO FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH R.
CHICAGO, IL
WGN TV

New severe thunderstorm warning issued for portions of McHenry and Boone counties; valid until 8:00 p.m. CDT

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 643 PM CDT TUE JUL 5 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... SOUTHWESTERN MCHENRY COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... CENTRAL BOONE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... * UNTIL 800 PM CDT. * AT 643 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER POPLAR GROVE, MOVING SOUTHEAST AT 25 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... CRYSTAL LAKE, LAKE IN THE HILLS, BELVIDERE, WOODSTOCK, HUNTLEY, MARENGO, POPLAR GROVE, HAMPSHIRE, CANDLEWICK LAKE, LAKEWOOD, CAPRON, TIMBERLANE, UNION, GARDEN PRAIRIE AND RIDGEFIELD. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE... I-90 BETWEEN MILE MARKERS 23 AND 41. THIS INCLUDES...BOONE COUNTY FAIRGROUNDS AND MCHENRY COUNTY COLLEGE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THIS STORM, AND MAY LEAD TO FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH.
BOONE COUNTY, IL
WGN TV

The tornado warning for portions of McHenry County has been canceled

EVERE WEATHER STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 612 PM CDT TUE JUL 5 2022 MCHENRY IL- 612 PM CDT TUE JUL 5 2022 ...THE TORNADO WARNING FOR CENTRAL MCHENRY COUNTY IS CANCELLED... THE TORNADO THREAT HAS DIMINISHED AND THE TORNADO WARNING HAS BEEN CANCELLED. HOWEVER, DAMAGING WINDS REMAIN LIKELY AND A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT FOR THE AREA. A SEVERE THUNDERSTORM WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT FOR NORTHEASTERN ILLINOIS.
MCHENRY COUNTY, IL
RELATED LOCAL CHANNELS
City
Oakwood, IL
City
Crystal Lake, IL
City
Woodstock, IL
City
Chicago, IL
City
Village Of Lakewood, IL
City
Fox River Grove, IL
City
Port Barrington, IL
City
Oakwood Hills, IL
County
Mchenry County, IL
City
Island Lake, IL
City
Mchenry, IL
WGNtv.com

Friday Forecast: Temps in upper 70s with scattered t-storms

CHICAGO — Mainly cloudy Friday with scattered rain and thunderstorms. A Beach Hazards Statement is issued through Saturday afternoon. Winds: NE 5-10 G20. High: 77/71. Full forecast details and more at the WGN Weather Center blog. Partly cloudy tonight. Winds: NNE 10-15 G25. Low: 65. Saturday Forecast: Mainly sunny....
CHICAGO, IL
wlip.com

Gas Price Gap Between Kenosha and Lake County Grows to 75-Cents

(Chicago, IL) Lower oil prices and demand have led to another drop at the pump, but overall gas prices remain high. AAA says the average gallon of gas in Illinois runs $5.23, down 16-cents from last week, but still 48-cents higher than the national average, and the 8th highest prices in the country. Lake County saw a 17-cent drop over last week, down to $5.36. North of the border, Wisconsin’s price for gas fell to $4.55, down 11 cents from last week and 20-cents below the national average. Kenosha County dropped 13-cents to $4.61 a gallon.
KENOSHA, WI
1440 WROK

Summer Will be Longer & Hotter in Illinois, Welcome to a ‘Heat Dome’

Just as Mayor "Potty Mouth" Lightfoot announces the possibility of a "dome" over Soldier Field, here come news about another type of dome that we are in RIGHT NOW!. Two weeks into the summer of 2022, and it's been quite toasty. Hotter than normal temps have been pretty much the deal...and this will continue for the summer. Why is this? Is it the whole, 1980's Hair Bands destroying the ozone layer thing...Not quite.
ILLINOIS STATE
IN THIS ARTICLE
#Thunderstorm#Trout#National Weather Service#Cdt Tue Jul 5 2022#Mph#Ridgefield
nbc15.com

Silver Alert issued for missing Illinois man last seen in Lafayette Co.

MADISON, Wis. (WMTV) - A Silver Alert has been issued for a missing Illinois man who was last seen Thursday in Lafayette County, Wisconsin, authorities stated. The Wisconsin Department of Justice stated that Ralph Stalesky, 84, left his home between noon and 4 p.m. from McHenry County, Illinois. The alert noted that he was seen at the South Wayne Mart Gas Station in South Wayne, Wisconsin and went westbound to leave the area.
LAFAYETTE COUNTY, WI
WGNtv.com

Severe Thunderstorm Watch #440 will be allowed to expire at midnight. A Flash Flood Warning for portions of Boone, DeKalb, Kane, McHenry, and Winnebago counties continues until 3 AM CDT.

No severe thunderstorm warnings are currently in effect. Thunderstorms will continue to move across northern Illinois during the early morning hours producing gusty winds to around 35 mph and heavy rainfall and some additional flooding, but additional significant severe weather is not expected.
DEKALB, IL
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Weather
NewsBreak
Environment
NewsBreak
NWS
visitlakecounty.org

Things To Do This Weekend July 8-10, 2022

Some Lake County classics are making their return this weekend, on top of a popular experience just north of the border!. Six Flags Great America and Hurricane Harbor Chicago are both open for the season. Click here to get everything you need to have a blast of a day. Volo...
LAKE COUNTY, IL
Lake and McHenry County Scanner

Medical examiner identifies 29-year-old killed after high-speed crash on Interstate 294 near Deerfield

The medical examiner’s office has released the identity of a 29-year-old woman who was ejected and killed after a high-speed crash on Interstate 294 near Deerfield in June. Stephanie Gocal, 29, of Tinley Park, died as a result of multiple blunt force injuries from the crash, according to the Cook County Medical Examiner’s Office.
DEERFIELD, IL
Lake and McHenry County Scanner

FBI sets up family assistance center, governor issues disaster proclamation after mass shooting in Highland Park

The FBI has set up a family assistance center for people affected by the Highland Park mass shooting. Meanwhile, Gov. JB Pritzker has issued a disaster proclamation for Lake County. A disaster proclamation grants the state the ability to expedite the use of state resources, personnel or equipment to help affected communities recover, according to […] The post FBI sets up family assistance center, governor issues disaster proclamation after mass shooting in Highland Park appeared first on Lake and McHenry County Scanner.
HIGHLAND PARK, IL
WIFR

Gov. Pritzker issues disaster proclamation for Lake Co. following Highland Park shooting

CHICAGO, Ill. (KFVS) - Governor JB Pritzker issued a disaster proclamation for Lake County to help in recovery efforts following Monday’s shooting in Highland Park. According to the governor’s office, a disaster proclamation grants the State of Illinois the ability to expedite the use of state resources, personnel or equipment to help affected communities recover.
HIGHLAND PARK, IL

Comments / 0

Community Policy