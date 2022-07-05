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The Biggest Hail Recorded In Illinois Was Almost 5 Inches Wide And Caused Some Problems

By Joe Dredge
1440 WROK
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 2 days ago
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July and August is "hail season" here in the Midwest. Northern Illinois is forecasted to possibly get some hail today. NOTE: Since this was tweeted out, the likelihood of hail has diminished but strong winds are still very much in the forecast. If you've lived in the Midwest for...

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Chicago Weather Alert: Severe thunderstorm warning for Kane, McHenry, DeKalb Counties

CHICAGO (CBS) -- A severe thunderstorm warning has been issued for Kane, McHenry, and DeKalb counties through 8:30 p.m.The National Weather Service said a line of severe thunderstorms was spotted from Woodstock to Herbert around 7:10 p.m., heading southeast at 30 mph.Impacted locations include Elgin, Bartlett, Crystal Lake, Carpentersville, St. Charles, Algonquin, Lake in the Hills, Huntley, Sycamore, Campton Hills, Genoa, South Elgin, Cary, Pingree Grove, Gilberts, West Dundee, Hampshire, Fox River Grove, Cortland and Barrington Hills.Torrential rainfall is occurring with this storm, which might cause flash flooding. The storm also is creating 60 mph wind gusts.The storm could cause damage to roofs, siding, and trees.
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A severe thunderstorm warning has just issued for portions of Kane, DuPage, and Cook counties; valid through 9:00 pm CDT

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 806 PM CDT TUE JUL 5 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... SOUTHERN KANE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... WESTERN DUPAGE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... NORTHWESTERN COOK COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 900 PM CDT. * AT 805 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR MAPLE PARK TO CAMPTON HILLS TO ELGIN, MOVING SOUTHEAST AT 35 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... AURORA, NAPERVILLE, ELGIN, SCHAUMBURG, WHEATON, HOFFMAN ESTATES, BARTLETT, STREAMWOOD, CAROL STREAM, HANOVER PARK, ADDISON, GLENDALE HEIGHTS, ST. CHARLES, WOODRIDGE, GLEN ELLYN, WEST CHICAGO, BATAVIA, GENEVA, CAMPTON HILLS AND ROSELLE. THIS INCLUDES...SCHAUMBURG BOOMERS BASEBALL, AURORA UNIVERSITY, BENEDICTINE UNIVERSITY, COLLEGE OF DUPAGE, DUPAGE COUNTY FAIRGROUNDS, FERMILAB, IL MATH AND SCIENCE ACADEMY, KANE COUNTY COUGARS BALLPARK, WAUBONSEE COMMUNITY COLLEGE, WHEATON COLLEGE, AND NORTH CENTRAL COLLEGE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH.
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Chances of much-need rain are going up for Central Illinois

(WAND WEATHER) - Hot and humid conditions are still in the forecast today and tomorrow across Central Illinois. Tuesday was the hottest day of the summer with many hometowns closing in on 100°. Heat indices were in the 105°-115° range. Scattered showers and storms will fade away...
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Another Derecho Blasts Its Way Across Eastern Iowa

Yesterday morning while at lunch, a friend texted me and said that weather experts were not only predicting strong storms for Eastern Iowa Tuesday evening, but they were saying that conditions were perfect for another derecho. Prior to 2020, many Iowans had never heard of the term before. Now, in 2022, it seems like thee high powered wind storm happens at least once a year. And I for one, am sick of it!
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New severe thunderstorm warning issued for portions of McHenry and Boone counties; valid until 8:00 p.m. CDT

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 643 PM CDT TUE JUL 5 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... SOUTHWESTERN MCHENRY COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... CENTRAL BOONE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... * UNTIL 800 PM CDT. * AT 643 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER POPLAR GROVE, MOVING SOUTHEAST AT 25 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... CRYSTAL LAKE, LAKE IN THE HILLS, BELVIDERE, WOODSTOCK, HUNTLEY, MARENGO, POPLAR GROVE, HAMPSHIRE, CANDLEWICK LAKE, LAKEWOOD, CAPRON, TIMBERLANE, UNION, GARDEN PRAIRIE AND RIDGEFIELD. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE... I-90 BETWEEN MILE MARKERS 23 AND 41. THIS INCLUDES...BOONE COUNTY FAIRGROUNDS AND MCHENRY COUNTY COLLEGE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THIS STORM, AND MAY LEAD TO FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH.
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THE CHICAGO SKYLINE LOOKED INSANELY SCARY IN LAST NIGHT'S STORM

While Chicago has many problems, it's still an incredible city. Well, we were able to see a great sighting last night:. High winds and heavy rain hit the Chicago area Monday evening as tornado warnings blared across the region. Take a look at this incredible view:
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Severe T-Storm Warning Ogle and DeKalb Co

..THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR CENTRAL DE KALB COUNTY IS CANCELLED... The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer poses an immediate threat to life or property. Therefore, the warning has been cancelled. However gusty winds are still possible with this thunderstorm. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 700 PM CDT for north central and northeastern Illinois. __________________________________________________________________
DEKALB COUNTY, IL
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New tornado warning has just been issued for central McHenry County; valid until 6:45 pm CDT

ULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED TORNADO WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 556 PM CDT TUE JUL 5 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * TORNADO WARNING FOR... CENTRAL MCHENRY COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 645 PM CDT. * AT 556 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO WAS LOCATED NEAR WOODSTOCK, MOVING EAST AT 10 MPH. HAZARD...TORNADO. SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION. IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE DAMAGE IS LIKELY. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... WOODSTOCK, WONDER LAKE, BULL VALLEY AND LAKEWOOD. THIS INCLUDES... MCHENRY COUNTY FAIRGROUNDS. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.
MCHENRY COUNTY, IL
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Severe T-Storm Warning portions of Cook and DuPage Co

..A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 100 AM CDT FOR NORTHERN DUPAGE AND NORTHWESTERN COOK COUNTIES... At 1238 AM CDT, a severe thunderstorm was located over Hillside, or over Westchester, moving southeast at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include... Elgin, Arlington Heights, Schaumburg, Palatine, Des Plaines, Mount Prospect, Wheaton, Hoffman Estates, Downers Grove, Elmhurst, Lombard, Buffalo Grove, Bartlett, Streamwood, Carol Stream, Hanover Park, Wheeling, Addison, Glendale Heights and Elk Grove Village. This includes... Schaumburg Boomers Baseball, College of DuPage, DuPage County Fairgrounds, Harper College, and Wheaton College. Including the following interstates... I-88 between mile markers 134 and 139. I-90 between mile markers 57 and 74. I-290 between mile markers 1 and 15. I-355 between mile markers 23 and 30. ____________________________________________________________________
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