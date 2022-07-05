Carteret Court Docket - July 6
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER. *************************************************************************************. 1 AGUILAR,JOSE NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 702244. UNSAFE TIRES MORRISON,T, 22CR 702244. 2 AGUILARTERUEL,BRENDA SPEEDING 062/45 MORRISON,T, 22CR 701966. EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 701966. EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 701966. 3 ALTEMUS,CHERIE,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 22CR 050090. 4 ARROYO,DEREK,LOUIS...www.carolinacoastonline.com
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