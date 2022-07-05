Local events canceled Tuesday due to heat, rain

ULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 537 PM CDT TUE JUL 5 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... NORTHERN WINNEBAGO COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... * UNTIL 645 PM CDT. * AT 537 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR MONTICELLO TO 6 MILES SOUTH OF ORFORDVILLE, MOVING SOUTHEAST AT 15 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... ROCKFORD, BELOIT, LOVES PARK, MACHESNEY PARK, ROSCOE, SOUTH BELOIT, ROCKTON, DURAND, HARRISON, SHIRLAND AND LAKE SUMMERSET. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE... I-90 BETWEEN MILE MARKERS 0 AND 14. THIS INCLUDES...ROCK CUT STATE PARK, ROCK VALLEY COLLEGE, ROCKFORD RIVETS BASEBALL, AND ROCKFORD SPEEDWAY. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. THESE ARE POTENTIALLY DEADLY STORMS. SEEK SHELTER IN AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A WELL-BUILT STRUCTURE. ABANDON VEHICLES IN SEARCH OF A MORE SUBSTANTIAL PERMANENT STRUCTURE. STAY AWAY FROM WINDOWS. TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THESE STORMS, AND MAY LEAD TO FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH.
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