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Rockford, IL

Local events canceled Tuesday due to heat, rain

By WIFR Newsroom
WIFR
 3 days ago

Cover picture for the articleROCKFORD, Ill. (WIFR) - Storms ripped through northern Illinois Monday night, leaving Tuesday hot, muggy and at-risk for more severe weather. That’s why the Rockford Park...

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