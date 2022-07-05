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Lake and McHenry County Scanner

Severe thunderstorms could bring torrential rainfall, 75 mph winds Tuesday in northern Illinois

By LMCS Staff Report
Lake and McHenry County Scanner
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 3 days ago
Cover picture for the article

The National Weather Service says that severe storms capable of producing 75 mph winds and torrential rain are expected Tuesday afternoon into the evening in northern Illinois. The National Weather Service (NWS) issued a hazardous weather outlook around 12 p.m. Tuesday. The outlook covers Cook, Winnebago, Boone, McHenry, Lake, Ogle, Will...

www.lakemchenryscanner.com

Comments / 12

Yvonne Cavallari
3d ago

We need the rain but not Severe weather conditions 😢

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16
Cordean French
3d ago

Had a good torrential rain, no wind , lots of thunder but no bolts 🙏. Much needed rain 💕

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Just as Mayor "Potty Mouth" Lightfoot announces the possibility of a "dome" over Soldier Field, here come news about another type of dome that we are in RIGHT NOW!. Two weeks into the summer of 2022, and it's been quite toasty. Hotter than normal temps have been pretty much the deal...and this will continue for the summer. Why is this? Is it the whole, 1980's Hair Bands destroying the ozone layer thing...Not quite.
ILLINOIS STATE
westbendnews.net

Severe Weather Strikes Area

Thunderstorms rumbled through the NE Indiana & NW Ohio area early this morning. The National Weather Service is predicting more severe weather this afternoon and evening. This is in addition to the Heat Advisory for today due to Heat Indices expected to reach above 100 degrees this afternoon. Locally, in Antwerp from a local weather spotter, over 2.5 inches of rain this morning was reported.
ANTWERP, OH
fox32chicago.com

Severe thunderstorm warning issued for McHenry County

CHICAGO - A severe thunderstorm watch was issued for parts of Illinois and Indiana Tuesday afternoon. The National Weather service says isolated thunderstorms are developing in northeastern Illinois and can produce wind gusts up to 60 mph. A Tornado Warning was issued for McHenry County at about 6 p.m., but...
MCHENRY COUNTY, IL
IN THIS ARTICLE
#Northern Illinois#Severe Thunderstorms#Weather#Graphic#Iroquois#Ford
WGN TV

Heavy rains/strong storms in addition to oppressive heat possible here next 24 hours

Strong storms and potentially heavy rains are likely to occur across the Chicago area beginning this afternoon and running through tonight. Heat Indices should top out in the 100 – 110-degree range almost area-wide with temperatures expected to warm into the 90s and dew points in the very humid mid to upper 70s. This combined with a cold front sagging south out of Wisconsin makes for very unstable explosive atmospheric conditions.
CHICAGO, IL
WGNtv.com

Severe thunderstorm warning issued for portions of DeKalb, Kane, and McHenry counties through 8:30 pm CDT

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 714 PM CDT TUE JUL 5 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... NORTHEASTERN DE KALB COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... NORTHERN KANE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... SOUTHEASTERN MCHENRY COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 830 PM CDT. * AT 712 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WINDS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR WOODSTOCK TO NEAR HERBERT, MOVING SOUTHEAST AT 30 MPH. STRONG OUTFLOW WINDS ARE ALSO OCCURRING WELL AHEAD OF THE THUNDERSTORMS. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... ELGIN, BARTLETT, CRYSTAL LAKE, CARPENTERSVILLE, ST. CHARLES, ALGONQUIN, LAKE IN THE HILLS, HUNTLEY, SYCAMORE, CAMPTON HILLS, GENOA, SOUTH ELGIN, CARY, PINGREE GROVE, GILBERTS, WEST DUNDEE, HAMPSHIRE, FOX RIVER GROVE, CORTLAND AND BARRINGTON HILLS. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE... I-90 BETWEEN MILE MARKERS 40 AND 56. THIS INCLUDES...ELGIN COMMUNITY COLLEGE AND MCHENRY COUNTY COLLEGE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THESE STORMS, AND MAY LEAD TO FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH R.
CHICAGO, IL
CBS Chicago

Chicago Weather Alert: Severe thunderstorm warning for Kane, McHenry, DeKalb Counties

CHICAGO (CBS) -- A severe thunderstorm warning has been issued for Kane, McHenry, and DeKalb counties through 8:30 p.m.The National Weather Service said a line of severe thunderstorms was spotted from Woodstock to Herbert around 7:10 p.m., heading southeast at 30 mph.Impacted locations include Elgin, Bartlett, Crystal Lake, Carpentersville, St. Charles, Algonquin, Lake in the Hills, Huntley, Sycamore, Campton Hills, Genoa, South Elgin, Cary, Pingree Grove, Gilberts, West Dundee, Hampshire, Fox River Grove, Cortland and Barrington Hills.Torrential rainfall is occurring with this storm, which might cause flash flooding. The storm also is creating 60 mph wind gusts.The storm could cause damage to roofs, siding, and trees.
CHICAGO, IL
WGNtv.com

New tornado warning has just been issued for central McHenry County; valid until 6:45 pm CDT

ULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED TORNADO WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 556 PM CDT TUE JUL 5 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * TORNADO WARNING FOR... CENTRAL MCHENRY COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 645 PM CDT. * AT 556 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO WAS LOCATED NEAR WOODSTOCK, MOVING EAST AT 10 MPH. HAZARD...TORNADO. SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION. IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE DAMAGE IS LIKELY. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... WOODSTOCK, WONDER LAKE, BULL VALLEY AND LAKEWOOD. THIS INCLUDES... MCHENRY COUNTY FAIRGROUNDS. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.
MCHENRY COUNTY, IL
NBC Chicago

Storms Could Turn Severe Across Chicago Tuesday Amid Sweltering Heat

Strong and severe storms are expected to sweep through the Chicago area Tuesday, accompanied by heat indices above 100 degrees. As a front drops, storms should converge in northern Illinois by the Wisconsin border between 3-5 p.m., then work their way down into Chicago and its surrounding suburbs, NBC 5 Storm Team meteorologists predict.
CHICAGO, IL
WGNtv.com

Strong thunderstorm to affect southeast McHenry County through 4:15 pm

SPECIAL WEATHER STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 351 PM CDT TUE JUL 5 2022 ILZ005-052115- MCHENRY IL- 351 PM CDT TUE JUL 5 2022 ...A STRONG THUNDERSTORM WILL IMPACT PORTIONS OF SOUTHEASTERN MCHENRY COUNTY THROUGH 415 PM CDT... AT 350 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A STRONG THUNDERSTORM OVER BULL VALLEY, OR NEAR CRYSTAL LAKE, MOVING EAST AT 15 MPH. HAZARD...WIND GUSTS UP TO 50 MPH. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... CRYSTAL LAKE, ALGONQUIN, LAKE IN THE HILLS, MCHENRY, WOODSTOCK, ISLAND LAKE, CARY, FOX RIVER GROVE, BARRINGTON HILLS, LAKEWOOD, OAKWOOD HILLS, PRAIRIE GROVE, PORT BARRINGTON, BULL VALLEY, HOLIDAY HILLS, TROUT VALLEY AND RIDGEFIELD. THIS INCLUDES...MCHENRY COUNTY COLLEGE AND MORAINE HILLS STATE PARK. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING. TORRENTIAL RAINFALL IS ALSO OCCURRING WITH THIS STORM AND MAY LEAD TO LOCALIZED FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS.
MCHENRY COUNTY, IL
starvedrock.media

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THE CHICAGO SKYLINE LOOKED INSANELY SCARY IN LAST NIGHT'S STORM

While Chicago has many problems, it's still an incredible city. Well, we were able to see a great sighting last night:. High winds and heavy rain hit the Chicago area Monday evening as tornado warnings blared across the region. Take a look at this incredible view:
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MADISON, Wis. (WMTV) - A Silver Alert has been issued for a missing Illinois man who was last seen Thursday in Lafayette County, Wisconsin, authorities stated. The Wisconsin Department of Justice stated that Ralph Stalesky, 84, left his home between noon and 4 p.m. from McHenry County, Illinois. The alert noted that he was seen at the South Wayne Mart Gas Station in South Wayne, Wisconsin and went westbound to leave the area.
LAFAYETTE COUNTY, WI
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Grayslake, IL
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