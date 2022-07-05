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Breathitt County, KY

Severe Thunderstorm Warning issued for Breathitt, Floyd, Johnson, Magoffin, Martin, Morgan, Pike by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-07-05 14:20:00 EDT Expires: 2022-07-05 15:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area:...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Estill, Menifee, Montgomery, Powell by NWS

Effective: 2022-07-06 12:38:00 EDT Expires: 2022-07-06 13:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Estill; Menifee; Montgomery; Powell The National Weather Service in JACKSON KY has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Powell County in east central Kentucky Southeastern Montgomery County in east central Kentucky Central Estill County in east central Kentucky Southwestern Menifee County in east central Kentucky * Until 115 PM EDT. * At 1238 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Westbend, or 7 miles northwest of Stanton, moving southeast at 20 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * This severe thunderstorm will be near Virden around 1245 PM EDT. Clay City around 1250 PM EDT. Spout Springs around 1255 PM EDT. Other locations in the path of this severe thunderstorm include Stanton, Rosslyn and Cottage Furnace. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ESTILL COUNTY, KY
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Fayette, Garrard, Jessamine, Madison, Mercer by NWS

Effective: 2022-07-06 17:06:00 EDT Expires: 2022-07-06 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Fayette; Garrard; Jessamine; Madison; Mercer The National Weather Service in Louisville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Mercer County in central Kentucky Garrard County in central Kentucky Jessamine County in central Kentucky Northern Madison County in central Kentucky South central Fayette County in central Kentucky * Until 545 PM EDT. * At 505 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Fayette Mall to near Harrodsburg, moving east at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Severe thunderstorms will be near Nicholasville around 510 PM EDT. Other locations in the path of these severe thunderstorms include Lancaster and Richmond. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
FAYETTE COUNTY, KY
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Bourbon, Boyle, Clark, Fayette, Garrard, Hardin, Jessamine by NWS

Effective: 2022-07-06 17:15:00 EDT Expires: 2022-07-06 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bourbon; Boyle; Clark; Fayette; Garrard; Hardin; Jessamine; Larue; Madison; Marion; Mercer; Nelson; Nicholas; Washington; Woodford SEVERE THUNDERSTORM WATCH 443 REMAINS VALID UNTIL 7 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES IN EAST CENTRAL KENTUCKY BOURBON BOYLE CLARK FAYETTE GARRARD JESSAMINE MADISON MERCER NICHOLAS WOODFORD IN NORTH CENTRAL KENTUCKY HARDIN LARUE NELSON WASHINGTON IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY MARION THIS INCLUDES THE CITIES OF BARDSTOWN, CARLISLE, DANVILLE, ELIZABETHTOWN, HARRODSBURG, HODGENVILLE, LANCASTER, LEBANON, LEXINGTON, NICHOLASVILLE, PARIS, RICHMOND, SPRINGFIELD, VERSAILLES, AND WINCHESTER.
BOURBON COUNTY, KY
WOWK 13 News

FLASH FLOOD WARNING in effect until 11:15 p.m.

UPDATE (5:24 p.m.) A FLASH FLOOD WARNING has been issued for the following areas: Northeastern Cabell County West Central Kanawha County Southeastern Mason County Southern Putnam County This warning will remain in effect until 11:15 p.m. UPDATE (4:40 p.m.) The SEVERE THUNDERSTORM WARNING for Kanawha and Putnam Counties has been extended until 5:00 p.m. UPDATE […]
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Athens, Brown, Butler, Clermont, Clinton, Fayette by NWS

Effective: 2022-07-06 12:35:00 EDT Expires: 2022-07-06 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Athens; Brown; Butler; Clermont; Clinton; Fayette; Gallia; Greene; Hamilton; Highland; Hocking; Jackson; Lawrence; Meigs; Montgomery; Pickaway; Pike; Ross; Scioto; Vinton; Warren SEVERE THUNDERSTORM WATCH 442 IS IN EFFECT UNTIL 700 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS OH . OHIO COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS ATHENS BROWN BUTLER CLERMONT CLINTON FAYETTE GALLIA GREENE HAMILTON HIGHLAND HOCKING JACKSON LAWRENCE MEIGS MONTGOMERY PICKAWAY PIKE ROSS SCIOTO VINTON WARREN
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#West Wind#Severe Thunderstorms#Thunderstorm#Davisport#Prestonsburg#Mph
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Watch: Honoring fallen heroes: K9 Drago’s memorial service

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Route posted for fallen K9 deputy’s journey home

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