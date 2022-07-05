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Chicago, IL

The US Army Corps plans a “chaos zone” to prevent invasive carp from reaching the Great Lakes

By kolomkobir
kolomkobir.com
 2 days ago

Cover picture for the articleCLEVELAND, Ohio – The US Army Corps of Engineers has a planned aquatic home of terror for the invasive Asian carp that threatens the Great Lakes. The challenge of irritation is part of a “multi-layered defense” for Lake Michigan the Corps is preparing to apply over the next several years to...

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#Lake Michigan#Grass Carp#Bighead Carp#Asian Carp#Legion#Ohio State University
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Strong thunderstorm to affect southeast McHenry County through 4:15 pm

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