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Bath County, KY

Special Weather Statement issued for Bath, Elliott, Fleming, Rowan by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-07-05 12:00:00 EDT Expires: 2022-07-05 13:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: Frequent cloud to ground lightning is occurring with these storms. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Fayette, Garrard, Jessamine, Madison, Mercer by NWS

Effective: 2022-07-06 17:06:00 EDT Expires: 2022-07-06 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Fayette; Garrard; Jessamine; Madison; Mercer The National Weather Service in Louisville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Mercer County in central Kentucky Garrard County in central Kentucky Jessamine County in central Kentucky Northern Madison County in central Kentucky South central Fayette County in central Kentucky * Until 545 PM EDT. * At 505 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Fayette Mall to near Harrodsburg, moving east at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Severe thunderstorms will be near Nicholasville around 510 PM EDT. Other locations in the path of these severe thunderstorms include Lancaster and Richmond. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
FAYETTE COUNTY, KY
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Bourbon, Boyle, Clark, Fayette, Garrard, Hardin, Jessamine by NWS

Effective: 2022-07-06 17:15:00 EDT Expires: 2022-07-06 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bourbon; Boyle; Clark; Fayette; Garrard; Hardin; Jessamine; Larue; Madison; Marion; Mercer; Nelson; Nicholas; Washington; Woodford SEVERE THUNDERSTORM WATCH 443 REMAINS VALID UNTIL 7 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES IN EAST CENTRAL KENTUCKY BOURBON BOYLE CLARK FAYETTE GARRARD JESSAMINE MADISON MERCER NICHOLAS WOODFORD IN NORTH CENTRAL KENTUCKY HARDIN LARUE NELSON WASHINGTON IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY MARION THIS INCLUDES THE CITIES OF BARDSTOWN, CARLISLE, DANVILLE, ELIZABETHTOWN, HARRODSBURG, HODGENVILLE, LANCASTER, LEBANON, LEXINGTON, NICHOLASVILLE, PARIS, RICHMOND, SPRINGFIELD, VERSAILLES, AND WINCHESTER.
BOURBON COUNTY, KY

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