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Indianapolis, IN

NWS: Expect Heat and Possibilities for Severe Weather this Week

By John Herrick
WIBC.com
 3 days ago

Cover picture for the articleSTATEWIDE–You can expect hot temperatures all across Indiana for most of the week. There is also a risk of severe weather. A heat advisory is in effect for all of Indiana from 1-9 pm Tuesday. “We’re going to see heat indices rise up above 100 degrees. Places...

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ANTWERP, OH
IN THIS ARTICLE
#Severe Weather#Heat Indices#Heavy Rain
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Severe Thunderstorm Watch extended south to include LaSalle and Grundy counties as a line of severe thunderstorms approaches from Iowa

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