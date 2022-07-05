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Milwaukee, WI

Flash Flood Warning for Milwaukee and Waukesha counties

By Justin Thompson-Gee
CBS 58
 2 days ago

Cover picture for the articleA flash flood warning has been issued for Waukesha and Milwaukee counties until 11:15 pm!. Very heavy rain will cause localized flooding across Waukesha and Milwaukee counties. Don't cross over flooded roads. It doesn't look like we have a real severe thunderstorm threat anymore. The heaviest axis of rainfall...

cbs58.com

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#Flash Flood Warning#Heavy Rain#Severe Weather#Warming Up
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