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Boone County, IL

Flash flood warning issued for parts of the Stateline

By Jordan Wolfe
MyStateline.com
 2 days ago

Cover picture for the articleNEW: Flash Flood warnings are issued for parts of the Stateline until around 5AM Tuesday. Some private weather stations have recorded rainfall rates up to 2-3...

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New severe thunderstorm warning issued for portions of McHenry and Boone counties; valid until 8:00 p.m. CDT

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 643 PM CDT TUE JUL 5 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... SOUTHWESTERN MCHENRY COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... CENTRAL BOONE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... * UNTIL 800 PM CDT. * AT 643 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER POPLAR GROVE, MOVING SOUTHEAST AT 25 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... CRYSTAL LAKE, LAKE IN THE HILLS, BELVIDERE, WOODSTOCK, HUNTLEY, MARENGO, POPLAR GROVE, HAMPSHIRE, CANDLEWICK LAKE, LAKEWOOD, CAPRON, TIMBERLANE, UNION, GARDEN PRAIRIE AND RIDGEFIELD. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE... I-90 BETWEEN MILE MARKERS 23 AND 41. THIS INCLUDES...BOONE COUNTY FAIRGROUNDS AND MCHENRY COUNTY COLLEGE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THIS STORM, AND MAY LEAD TO FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH.
BOONE COUNTY, IL
WGNtv.com

New tornado warning has just been issued for central McHenry County; valid until 6:45 pm CDT

ULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED TORNADO WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 556 PM CDT TUE JUL 5 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * TORNADO WARNING FOR... CENTRAL MCHENRY COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 645 PM CDT. * AT 556 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO WAS LOCATED NEAR WOODSTOCK, MOVING EAST AT 10 MPH. HAZARD...TORNADO. SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION. IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE DAMAGE IS LIKELY. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... WOODSTOCK, WONDER LAKE, BULL VALLEY AND LAKEWOOD. THIS INCLUDES... MCHENRY COUNTY FAIRGROUNDS. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.
MCHENRY COUNTY, IL
rockfordscanner.com

Rockford Scanner™: Shyann Sends In A Pretty Awesome Video From the Storm & Update On The Possible Severe Weather/Flash Flooding.

Shyann sent us this pretty amazing video of the lightning. Thunderstorms continue to slowly spread southeast this evening. The highlighted area will see the greatest risk for scattered severe storms over the next two hours or so, with activity gradually shifting south with time. Damaging winds capable of downing tree limbs, flash flooding, and even a tornado or two are possible.
ROCKFORD, IL
WGNtv.com

Strong thunderstorm to affect southeast McHenry County through 4:15 pm

SPECIAL WEATHER STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 351 PM CDT TUE JUL 5 2022 ILZ005-052115- MCHENRY IL- 351 PM CDT TUE JUL 5 2022 ...A STRONG THUNDERSTORM WILL IMPACT PORTIONS OF SOUTHEASTERN MCHENRY COUNTY THROUGH 415 PM CDT... AT 350 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A STRONG THUNDERSTORM OVER BULL VALLEY, OR NEAR CRYSTAL LAKE, MOVING EAST AT 15 MPH. HAZARD...WIND GUSTS UP TO 50 MPH. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... CRYSTAL LAKE, ALGONQUIN, LAKE IN THE HILLS, MCHENRY, WOODSTOCK, ISLAND LAKE, CARY, FOX RIVER GROVE, BARRINGTON HILLS, LAKEWOOD, OAKWOOD HILLS, PRAIRIE GROVE, PORT BARRINGTON, BULL VALLEY, HOLIDAY HILLS, TROUT VALLEY AND RIDGEFIELD. THIS INCLUDES...MCHENRY COUNTY COLLEGE AND MORAINE HILLS STATE PARK. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING. TORRENTIAL RAINFALL IS ALSO OCCURRING WITH THIS STORM AND MAY LEAD TO LOCALIZED FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS.
MCHENRY COUNTY, IL
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Boone County, IL
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Winnebago County, IL
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Winnebago, IL
WGNtv.com

Severe T-Storm Warning Ogle and Winnebago Co

..THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR NORTHEASTERN OGLE AND SOUTHEASTERN WINNEBAGO COUNTIES WILL EXPIRE AT 430 PM CDT... The storm which prompted the warning has moved out of the area. Therefore, the warning will be allowed to expire. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 700 PM CDT for north central Illinois. __________________________________________________________________
WINNEBAGO COUNTY, IL
MyStateline.com

Severe storms Monday afternoon/evening

Temperatures have fallen over the last few hours with the first round of showers that moved in much earlier this afternoon. The second round of showers and line of storms developed around 2-3pm for northwest of here and is still prompting Severe Thunderstorm Warnings across the Stateline. The Severe Thunderstorm Warnings are producing gusty winds, heavy rain, and hail. These storms have also had a history of producing wind damage to roofs, siding, and trees.
ROCKFORD, IL
WGNtv.com

Severe T-Storm Warning Ogle and DeKalb Co

..THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR CENTRAL DE KALB COUNTY IS CANCELLED... The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer poses an immediate threat to life or property. Therefore, the warning has been cancelled. However gusty winds are still possible with this thunderstorm. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 700 PM CDT for north central and northeastern Illinois. __________________________________________________________________
DEKALB COUNTY, IL
rockfordscanner.com

Rockford Scanner™: Multiple Power Outages in Winnebago/Boone Counties

Multiple Power Outages in Winnebago/Boone Counties. According to COMED, they are working hard to restore power in the area. Severe thunderstorms rolled through our area, and knocked out power to many people. As of 1:30 am, there are approx. 30 different power outages in Winnebago County. And approx. 20 different...
ROCKFORD, IL
IN THIS ARTICLE
#Flash Flood Warning#Stateline
Rochelle News-Leader

Ogle County Sheriff's Report: July 1-4

OREGON — On July 1, 2022 at approximately 6:37 p.m. Ogle County Deputies conducted a traffic stop at Illinois Route 64 and Limekiln Road. After a brief investigation, Deputies arrested Randi M. Suter, age 34 of Oregon, was arrested for Unlawful Possession of Cannabis (Improper Container/Driver). Suter was taken into custody and released on the scene on an individual bond with a return court date set. Suter was additionally cited for Operating Uninsured Motor Vehicle. All subjects are presumed innocent.
OGLE COUNTY, IL
WIFR

One dead in Winnebago County crash

WINNEBAGO CO., Ill. (WIFR) - A 25-year-old died Sunday night after a devastating crash at North Meridian and Freeport roads in Rockton. The Winnebago County Coroner’s Office has not released the name of the driver pending family notification. Investigators say the crash happened just before 11:30 Sunday night when...
WINNEBAGO COUNTY, IL
WIFR

Winnebago Co. officials warn of the seriousness of ‘swatting’

ROCKFORD, Ill. (WIFR) - A series of false 9-1-1 calls prompts Rockford Park District Police to warn the public about the dangers of swatting. Police say the dangerous prank known as swatting is a class four felony, which is the exact charge 21-year-old Jovawn Reynolds will now face. If convicted,...
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Their hiss is worse than their bite, and this time of year they’re everywhere in Rockford

ROCKFORD — Amanda McCue was reading outside Rockford City Market when her dangling hand was snipped by an unexpected — although not terribly painful — attacker. If you live in the Rockford area, you know about the geese. Flocks of the large wild birds, which stand out for their long black necks and white chinstraps, usurp walkways, parks and streets to demand your food or protect their territory.
ROCKFORD, IL
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Belvidere railroad crossing to see safety upgrades, new signals

BELVIDERE, Ill. (WIFR) - More than $255,000 in upgrades was approved Wednesday for a heavily trafficked railroad crossing in south Belvidere. New automatic warning devices will be installed at the Union Pacific Railroad crossing on South Appleton Road, to be completed by next summer. The Illinois Commerce Commission Staff recommended...
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Rockford Scanner™: Suspects Stealing Hay Bales in Winnebago County

The first time in over 40 years of our family hay baling business we had some of our hay stolen from a field near 35TH street and Linden Rd in Rockford. Believe it was stolen in the last week. They were 5 x 6 bales of grass with some alfalfa with over the edge green bale wrap, if someone saw some bales hauled in that area in the last couple weeks and can tell us what the trucks looked like, or what day it was, we would really appreciate the information so we can forward info to police department. Perhaps you took delivery of some hay of this type that is a little different from what you usually get from someone, please let us know.
ROCKFORD, IL
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Dog rescued from kennel in burning garage

ROCKFORD, Ill. (WTVO) — Rockford firefighters said they were able to rescue a dog trapped in a kennel inside a burning garage on Monday night. Fire officials said firefighters responded to a garage fire in the 2400 block of Rose Avenue around 11:54 p.m. Crews said when they arrived, they could see flames coming through […]
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Gas prices down 9 cents in Rockford

Gas prices have fallen nearly 9 cents in the last week. All guests safely depart Brookfield Zoo following …. Toddler found at Highland Park scene orphaned in …. The lethal impact of strangulation in the Rockford …. Dogs rescued from Rockford fire. Four Rockford businesses robbed in less than an...
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Rockford Scanner™: Oliver, is missing in Machesney Park.

Oliver, is missing in Machesney Park. Last seen near Stralow Lane in Machesney Park. You can follow us on Twitter, Youtube, Facebook. Or you can scan this QR code with your cell phone camera!. All parties involved are innocent, until proven guilty in a court of law. We can only...
MACHESNEY PARK, IL

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