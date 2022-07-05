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Winnebago County, IL

Severe T-Storm Warning Winnebago, Boone and McHenry Co

By Paul Dailey
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 3 days ago

Cover picture for the article..A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 930 PM CDT FOR NORTHWESTERN MCHENRY AND NORTHEASTERN BOONE COUNTIES... At 920 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Capron, or near Harvard, moving southeast at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations...

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Severe Thunderstorm Watch extended south to include LaSalle and Grundy counties as a line of severe thunderstorms approaches from Iowa

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 440 NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL 1054 PM CDT TUE JUL 5 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 440 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTH CENTRAL ILLINOIS LA SALLE IN NORTHEAST ILLINOIS GRUNDY THIS INCLUDES THE CITIES OF COAL CITY, LA SALLE, MARSEILLES, MENDOTA, MINOOKA, MORRIS, OTTAWA, AND STREATOR. $$ SEVERE THUNDERSTORM WATCH 440 REMAINS VALID UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES IN NORTH CENTRAL ILLINOIS BOONE DE KALB LEE OGLE WINNEBAGO IN NORTHEAST ILLINOIS COOK DUPAGE KANE KENDALL LAKE IL MCHENRY WILL IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHWEST INDIANA LAKE IN PORTER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALGONQUIN, AURORA, BELVIDERE, BOLINGBROOK, BUFFALO GROVE, BYRON, CAROL STREAM, CHESTERTON, CHICAGO, CRYSTAL LAKE, DEKALB, DIXON, DOWNERS GROVE, ELGIN, EVANSTON, GARY, GURNEE, HAMMOND, JOLIET, LEMONT, LOMBARD, MCHENRY, MERRILLVILLE, MUNDELEIN, NAPERVILLE, OAK LAWN, OREGON, ORLAND PARK, OSWEGO, PARK FOREST, PLANO, PORTAGE, ROCHELLE, ROCKFORD, SCHAUMBURG, SYCAMORE, VALPARAISO, WAUKEGAN, WHEATON, WILMINGTON, WOODSTOCK, AND YORKVILLE.
CHICAGO, IL
Channel3000.com | News 3 Now

Missing northern Illinois man found

MCHENRY COUNTY, Ill. — A missing northern Illinois man who was seen in Lafayette County on Wednesday has been found, officials said. Ralph Stalesky, 84, left his home in McHenry County, Illinois, between noon and 4 p.m. Wednesday afternoon. He was seen at the South Wayne Mart gas station later in the day and left heading west. Officials said he...
MCHENRY COUNTY, IL
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Flood Advisory N-Central and NE IL until 5:30AM…

..FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 530 AM CDT TUESDAY... * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...Portions of north central Illinois and northeast Illinois, including the following areas, in north central Illinois, Boone, De Kalb and Winnebago. In northeast Illinois, Cook, Kane, Lake IL and McHenry. * WHEN...Until 530 AM CDT Tuesday. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. Water over roadways. * ADDITIONAL DETAILS... - At 1128 PM CDT, doppler radar and automated rain gauges indicated heavy rain due to thunderstorms continuing to develop over the same areas. Widespread areas have received at least 1 inch of rain with isolated locations up to 2 inches. - Additional thunderstorms may produce up to 2 inches of rainfall in some areas. Additional rain may worsen flooding. - Some locations that will experience flooding include... Chicago, Rockford, Elgin, Arlington Heights, Evanston, Schaumburg, Palatine, Skokie, Des Plaines, Mount Prospect, Hoffman Estates, Glenview, Buffalo Grove, Bartlett, Crystal Lake, Streamwood, Hanover Park, Carpentersville, Wheeling and Park Ridge.
CHICAGO, IL
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Strong thunderstorm impacting portions of McHenry County through 6:15 pm CDT

NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 529 PM CDT TUE JUL 5 2022 ILZ005-052315- MCHENRY IL- 529 PM CDT TUE JUL 5 2022 ...A STRONG THUNDERSTORM WILL IMPACT PORTIONS OF MCHENRY COUNTY THROUGH 615 PM CDT... AT 528 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A CLUSTER OF STRONG THUNDERSTORMS OVER NORTHERN MCHENRY COUNTY, MOVING SOUTHEAST AT 10 MPH. HAZARD...WIND GUSTS UP TO 50 MPH. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... MCHENRY, WOODSTOCK, FOX LAKE, HARVARD, ISLAND LAKE, JOHNSBURG, LAKEMOOR, TWIN LAKES, SPRING GROVE, WONDER LAKE, PISTAKEE HIGHLANDS, GENOA CITY, PRAIRIE GROVE, RICHMOND, HEBRON, BULL VALLEY, MCCULLOM LAKE, RINGWOOD, HOLIDAY HILLS AND CHEMUNG. THIS INCLUDES...MCHENRY COUNTY FAIRGROUNDS AND MORAINE HILLS STATE PARK. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING. A SEVERE THUNDERSTORM WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT FOR NORTH CENTRAL AND NORTHEASTERN ILLINOIS. && LAT...LON 4227 8820 4230 8871 4249 8871 4250 8820 TIME...MOT...LOC 2228Z 299DEG 8KT 4243 8851 MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...50 MPH.
MCHENRY COUNTY, IL
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Severe thunderstorm watch # 440 has just been issued for north and central portions of the Chicago Metro area-valid until midnight CDT

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 440 NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL 434 PM CDT TUE JUL 5 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 440 IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES IN NORTH CENTRAL ILLINOIS BOONE DE KALB LEE OGLE WINNEBAGO IN NORTHEAST ILLINOIS COOK DUPAGE KANE KENDALL LAKE IL MCHENRY WILL IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHWEST INDIANA LAKE IN PORTER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALGONQUIN, AURORA, BELVIDERE, BOLINGBROOK, BUFFALO GROVE, BYRON, CAROL STREAM, CHESTERTON, CHICAGO, CRYSTAL LAKE, DEKALB, DIXON, DOWNERS GROVE, ELGIN, EVANSTON, GARY, GURNEE, HAMMOND, JOLIET, LEMONT, LOMBARD, MCHENRY, MERRILLVILLE, MUNDELEIN, NAPERVILLE, OAK LAWN, OREGON, ORLAND PARK, OSWEGO, PARK FOREST, PLANO, PORTAGE, ROCHELLE, ROCKFORD, SCHAUMBURG, SYCAMORE, VALPARAISO, WAUKEGAN, WHEATON, WILMINGTON, WOODSTOCK, AND YORKVILLE. THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 440 IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS WINTHROP HARBOR TO WILMETTE HARBOR IL WILMETTE HARBOR TO NORTHERLY ISLAND IL NORTHERLY ISLAND TO CALUMET HARBOR IL CALUMET HARBOR IL TO GARY IN GARY TO BURNS HARBOR IN BURNS HARBOR TO MICHIGAN CITY IN LAKE MICHIGAN FROM WINTHROP HARBOR TO WILMETTE HARBOR IL 5NM OFFSHORE TO MID LAKE LAKE MICHIGAN FROM WILMETTE HARBOR TO MICHIGAN CITY IN 5NM OFFSHORE TO MID LAKE.
CHICAGO, IL
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Second abortion clinic could open in Rockford

ROCKFORD, Ill. (WTVO) — A Milwaukee-based doctor who plans to open an abortion clinic in Rockford has purchased a second building. Dr. Dennis Christensen said Thursday he bought the former Animal Emergency Clinic, at 4236 Maray Drive. Christensen said at this point the facility is undergoing renovations and its future use is undecided. Last week, […]
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Severe T-Storm Warning portions of Kane and McHenry Co

..A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1230 AM CDT FOR NORTHERN KANE AND SOUTHEASTERN MCHENRY COUNTIES... At 1152 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Huntley, moving southeast at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include... Elgin, Crystal Lake, Carpentersville, Algonquin, Lake in the Hills, Woodstock, Huntley, Island Lake, Cary, Pingree Grove, Gilberts, West Dundee, Hampshire, Fox River Grove, Barrington Hills, Lakewood, Sleepy Hollow, East Dundee, Oakwood Hills and Prairie Grove. This includes... Mchenry County College. Including the following interstate... I-90 between mile markers 38 and 56. _________________________________________________________________
MCHENRY COUNTY, IL
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Severe T-Storm Warning portions of Lake and Cook Co

* Severe Thunderstorm Warning for... Southeastern Lake County in northeastern Illinois... Northern Cook County in northeastern Illinois... * Until 1215 AM CDT. * At 1115 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Barrington, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Trained weather spotters. A 64 mph wind gust was measured in Wonder Lake with this storm! IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include... Chicago, Arlington Heights, Evanston, Schaumburg, Palatine, Skokie, Des Plaines, Mount Prospect, Hoffman Estates, Glenview, Buffalo Grove, Ohare Airport, Streamwood, Wheeling, Park Ridge, Northbrook, Elk Grove Village, North Chicago, Mundelein and Niles. Including the following interstates... I-90 between mile markers 59 and 84. I-94 between mile markers 15 and 46. I-290 between mile markers 1 and 3. I-294 between mile markers 15 and 46. This includes... Lincoln Park Zoo, Loyola University, Oakton Community College, Harper College, Lake Forest College, Northeastern Illinois University, Northwestern University, Ravinia Music Festival, and Wrigley Field.
LAKE COUNTY, IL
IN THIS ARTICLE
#National Weather Service#Storm Warning#Severe Thunderstorm#Northwestern Mchenry
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A severe thunderstorm warning has just issued for portions of Kane, DuPage, and Cook counties; valid through 9:00 pm CDT

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 806 PM CDT TUE JUL 5 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... SOUTHERN KANE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... WESTERN DUPAGE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... NORTHWESTERN COOK COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 900 PM CDT. * AT 805 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR MAPLE PARK TO CAMPTON HILLS TO ELGIN, MOVING SOUTHEAST AT 35 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... AURORA, NAPERVILLE, ELGIN, SCHAUMBURG, WHEATON, HOFFMAN ESTATES, BARTLETT, STREAMWOOD, CAROL STREAM, HANOVER PARK, ADDISON, GLENDALE HEIGHTS, ST. CHARLES, WOODRIDGE, GLEN ELLYN, WEST CHICAGO, BATAVIA, GENEVA, CAMPTON HILLS AND ROSELLE. THIS INCLUDES...SCHAUMBURG BOOMERS BASEBALL, AURORA UNIVERSITY, BENEDICTINE UNIVERSITY, COLLEGE OF DUPAGE, DUPAGE COUNTY FAIRGROUNDS, FERMILAB, IL MATH AND SCIENCE ACADEMY, KANE COUNTY COUGARS BALLPARK, WAUBONSEE COMMUNITY COLLEGE, WHEATON COLLEGE, AND NORTH CENTRAL COLLEGE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH.
CHICAGO, IL
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Severe T-Storm Warning Ogle and DeKalb Co

..THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR CENTRAL DE KALB COUNTY IS CANCELLED... The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer poses an immediate threat to life or property. Therefore, the warning has been cancelled. However gusty winds are still possible with this thunderstorm. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 700 PM CDT for north central and northeastern Illinois. __________________________________________________________________
DEKALB COUNTY, IL
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Strong thunderstorm to affect southeast McHenry County through 4:15 pm

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MCHENRY COUNTY, IL
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Severe T-Storm Warning Several Counties WSW Chicago until 6:30PM

..THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR NORTHWESTERN WILL AND SOUTH CENTRAL COOK COUNTIES WILL EXPIRE AT 630 PM CDT... The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer poses an immediate threat to life or property. Therefore, the warning will be allowed to expire. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 700 PM CDT for northeastern Illinois. __________________________________________________________________
CHICAGO, IL
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ROCKFORD, IL

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