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Illinois State

Severe Thunderstorm Watch generally along and north of Interstate-80 until 3AM CDT Tuesday…

By Paul Dailey
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 2 days ago

Cover picture for the articleThe NWS Storm Prediction Center has issued a * See Headlined map...Severe Thunderstorm Watch for portions of Northeast Iowa Northern Illinois Northwest Indiana Southern Wisconsin Lake Michigan * Effective this Monday night and Tuesday morning from 805 PM until...

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Flash flood risk in central Iowa

DES MOINES, Iowa — Interactive Radar | Weather Alerts. A rare MODERATE (or 3 out of 4 risk) of flash flooding outlook has been issued for parts of the region Wednesday night. That means numerous flash flood events will be possible - some significant. A widespread 2-3" of rain...
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Tuesday's Storm Classified as a Derecho

(Iowa) -- Tuesday night's storms are being classified as a derecho. The National Weather Service says a derecho is a system over 400 miles long producing winds over 58 miles and hour with frequent gusts over 75 miles an hour. Tuesday's storms stretched 595 miles through South Dakota, northeastern Nebraska, into central and eastern Iowa. Several cities in Iowa report strong winds including:
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Flooding Possible Thursday; Watch Issued

The National Weather Service has issued a flood watch for south central Iowa Thursday morning. Widespread rainfall amounts between 1-3″ are expected, with totals as high as 5″ possible in isolated locations. This, coupled with several rounds of rain that has fallen in the past few days in central Iowa, may cause localized flooding on rivers and streams and in low-lying areas, and also may make travel hazardous overnight due to low visibility and ponding on roadways. The heaviest rain is expected after midnight tonight through noon Thursday.
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Another Derecho Blasts Its Way Across Eastern Iowa

Yesterday morning while at lunch, a friend texted me and said that weather experts were not only predicting strong storms for Eastern Iowa Tuesday evening, but they were saying that conditions were perfect for another derecho. Prior to 2020, many Iowans had never heard of the term before. Now, in 2022, it seems like thee high powered wind storm happens at least once a year. And I for one, am sick of it!
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2nd derecho in less than a year rolls through Iowa, Quad Cities

MOLINE, Ill. — It's official! Tuesday night's severe storm complex was a derecho. The powerful storm system comes less than a year after another strong derecho tore through the area back in December of 2021. What is a derecho?. A derecho is a widespread, long-lived wind storm associated with...
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Last Night’s Storm May be Classified as Iowa’s 3rd Derecho in 3 Years

(Radio Iowa) The powerful storms that thundered across Iowa last (Tuesday) night -might- be classified as another derecho, what would be the third such storm in three years. Meteorologist Roger Vachalek, at the National Weather Service, says a derecho is a long-running, straight-line wind storm associated with fast-moving severe thunderstorms.
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Tuesday night storm damage destroys truck in Iowa

ALGONA, Iowa — The KCCI Storm Team 8 crew was near Algona on Tuesday night in far north central Iowa. Footage of a tree that fell onto a man's truck in that area can be seen in the video above. The owner of the truck spoke about the damage...
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Severe storm threat from Severe Thunderstorm Watch #440 continues

Mesoscale Discussion 1392 NWS Storm Prediction Center Norman OK 1024 PM CDT Tue Jul 05 2022 Areas affected...parts of northern into central Illinois Concerning...Severe Thunderstorm Watch 440... Valid 060324Z - 060500Z The severe weather threat for Severe Thunderstorm Watch 440 continues. SUMMARY...Isolated damaging gusts remain possible for the next couple of hours across Severe Thunderstorm Watch 440. DISCUSSION...An MCS with a recent history of estimated strong to severe gusts continues to progress eastward across the remainder of eastern Iowa and is expected to traverse northern into central Illinois over the next few hours. While appreciable instability remains (i.e. 1500-2500 J/kg MLCAPE), MLCINH is increasing given nocturnal cooling ahead of the MCS, with surface temperatures quickly dropping into the lower 80s F. Temperatures are in the lower 70s F behind the MCS leading line, suggesting a -10 to -15 F cold pool continues to drive the MCS. Given the strength of the cold pool, isolated damaging gusts remain a concern across Severe Thunderstorm Watch 440 for at least a couple more hours. A local extension in area/time of the watch across northeast IL may be necessary.
ILLINOIS STATE
IN THIS ARTICLE
#Severe Thunderstorm Watch#Lake Michigan#Thunderstorm#Linear East#Dubuque Ia#Boone#Carroll Cook De Kalb
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New severe thunderstorm warning issued for portions of McHenry and Boone counties; valid until 8:00 p.m. CDT

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 643 PM CDT TUE JUL 5 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... SOUTHWESTERN MCHENRY COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... CENTRAL BOONE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... * UNTIL 800 PM CDT. * AT 643 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER POPLAR GROVE, MOVING SOUTHEAST AT 25 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... CRYSTAL LAKE, LAKE IN THE HILLS, BELVIDERE, WOODSTOCK, HUNTLEY, MARENGO, POPLAR GROVE, HAMPSHIRE, CANDLEWICK LAKE, LAKEWOOD, CAPRON, TIMBERLANE, UNION, GARDEN PRAIRIE AND RIDGEFIELD. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE... I-90 BETWEEN MILE MARKERS 23 AND 41. THIS INCLUDES...BOONE COUNTY FAIRGROUNDS AND MCHENRY COUNTY COLLEGE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THIS STORM, AND MAY LEAD TO FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH.
BOONE COUNTY, IL
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Power Outages and Damage Reported in Parts of Northwest Iowa Following Tuesday Severe Weather

Northwest Iowa (KICD)—Parts of the area are in cleanup mode after line of strong thunderstorms caused damage on Tuesday. The long-lived line began to form in the middle to late morning hours in Central South Dakota, with reports of softball size hail and winds in excess of 90 mph, keeping its strength as it moved into the local area with measured winds ranging up to 79 mph at a personal weather station near Hartley according to the report from the National Weather Service.
HARTLEY, IA
westbendnews.net

Severe Weather Strikes Area

Thunderstorms rumbled through the NE Indiana & NW Ohio area early this morning. The National Weather Service is predicting more severe weather this afternoon and evening. This is in addition to the Heat Advisory for today due to Heat Indices expected to reach above 100 degrees this afternoon. Locally, in Antwerp from a local weather spotter, over 2.5 inches of rain this morning was reported.
ANTWERP, OH
WGNtv.com

Flash Flood warning issued for portions of Boone, DeKalb, Winnebago, Kane, and McHenry counties in far northern Illinois through 3:00 am CDT

BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED FLASH FLOOD WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL 959 PM CDT TUE JUL 5 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * FLASH FLOOD WARNING FOR... BOONE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... NORTHEASTERN DE KALB COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... CENTRAL WINNEBAGO COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... NORTHERN KANE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... MCHENRY COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 300 AM CDT. * AT 959 PM CDT, DOPPLER RADAR AND AUTOMATED RAIN GAUGES INDICATED ANOTHER ROUND OF THUNDERSTORMS MOVING INTO THE WARNED AREA, WHERE 2 TO 5 INCHES OF RAIN HAVE ALREADY FALLEN. THE EXPECTED RAINFALL RATE IS 1 INCH IN 1 HOUR, WITH ADDITIONAL RAINFALL UP TO 1 INCH POSSIBLE. FLASH FLOODING IS ONGOING OR EXPECTED TO BEGIN SHORTLY. HAZARD...FLASH FLOODING. SOURCE...RADAR AND AUTOMATED GAUGES. IMPACT...RAPID-ONSET FLOODING OF SMALL CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS, HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES, AS WELL AS OTHER POOR DRAINAGE AND LOW LYING AREAS. * SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLASH FLOODING INCLUDE... ROCKFORD, ELGIN, CRYSTAL LAKE, CARPENTERSVILLE, ALGONQUIN, LAKE IN THE HILLS, MCHENRY, BELVIDERE, WOODSTOCK, HUNTLEY, LOVES PARK, MACHESNEY PARK, ROSCOE, HARVARD, ROCKTON, MARENGO, POPLAR GROVE, GENOA, CARY AND PINGREE GROVE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A FLASH FLOOD WARNING MEANS RAPID-ONSET FLOODING IS IMMINENT OR MAY ALREADY BE OCCURRING. PERSONS ALONG CREEKS, DRAINAGE DITCHES, AND OTHER WATERWAYS SHOULD TAKE IMMEDIATE PRECAUTIONS TO PROTECT LIFE AND PROPERTY. BE ESPECIALLY CAUTIOUS AT NIGHT WHEN IT IS HARDER TO RECOGNIZE THE DANGERS OF FLOODING. FLASH FLOOD...RADAR AND GAUGE INDICATED EXPECTED RAINFALL RATE...1 INCH IN 1 HOUR.
CHICAGO, IL
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Rainfall totals for southeast Wisconsin; Tuesday, July 5

MILWAUKEE - Heavy rain soaked parts of southeast Wisconsin on Tuesday, July 5 – and the National Weather Service has been collecting data on rainfall totals. Below are the incoming reported rainfall totals (in inches) for the following communities:. Brodhead (Green County), 4.60. Greendale, 3.75. New Berlin, 3.10. Greenfield,...
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South Dakota skies go green amid severe storms

As millions of residents found themselves in the path of severe storms Tuesday, one state in particular received a colorful concoction in the skies as rain and hail fell. Storms passed through South Dakota during the Tuesday afternoon hours, leaving behind considerable rainfall, hail and wind reports. The most unique portion of the severe weather came in its particular hue, eschewing the typical gloomy grey skies for a green shade more in common with night vision goggles than daytime thunderstorms. The hue covered the South Dakota hub of Sioux Falls throughout the late afternoon hours.
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Strong thunderstorms could continue through week

More than 8.5 inches of rain has fallen in parts of Allen County and elsewhere in northeast Indiana since Tuesday. And according to ABC21 Meteorologist Gabe Prough, it is possible places saw as much as 10 inches of rain dumped on it in the past day or two. The weather...
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Severe Thunderstorm Watch extended south to include LaSalle and Grundy counties as a line of severe thunderstorms approaches from Iowa

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 440 NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL 1054 PM CDT TUE JUL 5 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 440 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTH CENTRAL ILLINOIS LA SALLE IN NORTHEAST ILLINOIS GRUNDY THIS INCLUDES THE CITIES OF COAL CITY, LA SALLE, MARSEILLES, MENDOTA, MINOOKA, MORRIS, OTTAWA, AND STREATOR. $$ SEVERE THUNDERSTORM WATCH 440 REMAINS VALID UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES IN NORTH CENTRAL ILLINOIS BOONE DE KALB LEE OGLE WINNEBAGO IN NORTHEAST ILLINOIS COOK DUPAGE KANE KENDALL LAKE IL MCHENRY WILL IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHWEST INDIANA LAKE IN PORTER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALGONQUIN, AURORA, BELVIDERE, BOLINGBROOK, BUFFALO GROVE, BYRON, CAROL STREAM, CHESTERTON, CHICAGO, CRYSTAL LAKE, DEKALB, DIXON, DOWNERS GROVE, ELGIN, EVANSTON, GARY, GURNEE, HAMMOND, JOLIET, LEMONT, LOMBARD, MCHENRY, MERRILLVILLE, MUNDELEIN, NAPERVILLE, OAK LAWN, OREGON, ORLAND PARK, OSWEGO, PARK FOREST, PLANO, PORTAGE, ROCHELLE, ROCKFORD, SCHAUMBURG, SYCAMORE, VALPARAISO, WAUKEGAN, WHEATON, WILMINGTON, WOODSTOCK, AND YORKVILLE.
CHICAGO, IL
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Tuesday storms bring 80+ mph winds, hail through much of South Dakota

SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — Severe weather made its way across South Dakota Tuesday afternoon. This story was updated throughout the storm with information from our team of meteorologists who were watching the weather from the KELOLAND Live Doppler HD StormCenter. 5:38 p.m. CT. Flash flood warning for portions...
SIOUX FALLS, SD
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A severe thunderstorm warning has just issued for portions of Kane, DuPage, and Cook counties; valid through 9:00 pm CDT

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 806 PM CDT TUE JUL 5 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... SOUTHERN KANE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... WESTERN DUPAGE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... NORTHWESTERN COOK COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 900 PM CDT. * AT 805 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR MAPLE PARK TO CAMPTON HILLS TO ELGIN, MOVING SOUTHEAST AT 35 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... AURORA, NAPERVILLE, ELGIN, SCHAUMBURG, WHEATON, HOFFMAN ESTATES, BARTLETT, STREAMWOOD, CAROL STREAM, HANOVER PARK, ADDISON, GLENDALE HEIGHTS, ST. CHARLES, WOODRIDGE, GLEN ELLYN, WEST CHICAGO, BATAVIA, GENEVA, CAMPTON HILLS AND ROSELLE. THIS INCLUDES...SCHAUMBURG BOOMERS BASEBALL, AURORA UNIVERSITY, BENEDICTINE UNIVERSITY, COLLEGE OF DUPAGE, DUPAGE COUNTY FAIRGROUNDS, FERMILAB, IL MATH AND SCIENCE ACADEMY, KANE COUNTY COUGARS BALLPARK, WAUBONSEE COMMUNITY COLLEGE, WHEATON COLLEGE, AND NORTH CENTRAL COLLEGE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH.
CHICAGO, IL
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Flood Advisory Livingston, Ford and Iroquois CO until 8:30PM…

.FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 830 PM CDT THIS EVENING... * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...Portions of central Illinois and east central Illinois, including the following counties, in central Illinois, Livingston. In east central Illinois, Ford and Iroquois. * WHEN...Until 830 PM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS... - At 529 PM CDT, doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Between 1 and 3 inches of rain have fallen. Up to an additional 2 inches of rain will fall in the next two hours. - Some locations that will experience flooding include... Paxton, Gibson City, Cissna Park, Buckley, Melvin, Loda, Roberts, Elliott, Sibley, Wellington, Clarence, Strawn and Claytonville.
FORD COUNTY, IL

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