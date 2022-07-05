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Oglesby, IL

Rain leads to area sinkholes

By Ali Braboy
starvedrock.media
 2 days ago

Cover picture for the articleFourth of July rains led to area sinkholes in La Salle and Oglesby. La Salle closed the intersection of Fourth...

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Severe Weather Strikes Area

Thunderstorms rumbled through the NE Indiana & NW Ohio area early this morning. The National Weather Service is predicting more severe weather this afternoon and evening. This is in addition to the Heat Advisory for today due to Heat Indices expected to reach above 100 degrees this afternoon. Locally, in Antwerp from a local weather spotter, over 2.5 inches of rain this morning was reported.
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Heavy rain Sunday shines light on Depue drainage tunnel

Sunday rains raced down some Depue streets....eerily reminding residents of the heavier floods that damaged infrastructure in 2020. Bureau County Emergency Services and Disaster Agency Director Keenan Campbell comments:. Your browser does not support the audio element. Campbell is referring to the village's storm drainage tunnel that underwent repairs earlier....
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Central Illinois Proud

Pontiac crews work to clear storm debris

PONTIAC, Ill. (WMBD) — As communities clean up fireworks following the Fourth of July; some central Illinois communities are picking up following strong thunderstorms Monday night. Despite the hot and muggy weather Tuesday, Pontiac Public Works crews continue to clear Chautauqua Park. Many large trees were uprooted within the...
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Severe thunderstorms could bring torrential rainfall, 75 mph winds Tuesday in northern Illinois

The National Weather Service says that severe storms capable of producing 75 mph winds and torrential rain are expected Tuesday afternoon into the evening in northern Illinois. The National Weather Service (NWS) issued a hazardous weather outlook around 12 p.m. Tuesday. The outlook covers Cook, Winnebago, Boone, McHenry, Lake, Ogle, Will Lee, DeKalb, Kane, DuPage, […] The post Severe thunderstorms could bring torrential rainfall, 75 mph winds Tuesday in northern Illinois appeared first on Lake and McHenry County Scanner.
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Tornado Warning SW Lasalle Co

..THE TORNADO WARNING FOR SOUTHWESTERN LA SALLE COUNTY WILL EXPIRE AT 315 PM CDT... The storm which prompted the warning no longer appears capable of producing a tornado. Therefore, the warning will be allowed to expire. To report severe weather, contact your nearest law enforcement agency. They will relay your report to the National Weather Service Chicago. ________________________________________________________________________
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2nd derecho in less than a year rolls through Iowa, Quad Cities

MOLINE, Ill. — It's official! Tuesday night's severe storm complex was a derecho. The powerful storm system comes less than a year after another strong derecho tore through the area back in December of 2021. What is a derecho?. A derecho is a widespread, long-lived wind storm associated with...
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Weather changes pose problems for Red White and Boom display

PEORIA (Heart of Illinois ABC) - Spectators on the Peoria side of the river during Red White and Boom were treated to a view like no other. Eastward winds carried the massive display over the Peoria side of the Illinois River, causing the fireworks to go off above spectator’s heads in a clear night sky. But while the fireworks were directly above, so was the debris.
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Heavy rains dampen some holiday plans

PRINCETON – A deluge of rain on Independence Day may have spoiled some holiday plans, but most area fireworks displays were held Monday night as scheduled. The National Weather Service reports some areas of Bureau County received around 4″ of rain. A heat advisory will go into effect at noon today due to a heat index getting into the triple digits with extremely high humidity.
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Severe Thunderstorm Watch

A Severe Thunderstorm Watch has been issued for Bureau, Lee and Putnam counties until midnight. According to the National Weather Service, all thunderstorms pose a threat for damaging winds, possibly widespread, and flash flooding.
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New severe thunderstorm warning issued for portions of McHenry and Boone counties; valid until 8:00 p.m. CDT

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 643 PM CDT TUE JUL 5 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... SOUTHWESTERN MCHENRY COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... CENTRAL BOONE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... * UNTIL 800 PM CDT. * AT 643 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER POPLAR GROVE, MOVING SOUTHEAST AT 25 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... CRYSTAL LAKE, LAKE IN THE HILLS, BELVIDERE, WOODSTOCK, HUNTLEY, MARENGO, POPLAR GROVE, HAMPSHIRE, CANDLEWICK LAKE, LAKEWOOD, CAPRON, TIMBERLANE, UNION, GARDEN PRAIRIE AND RIDGEFIELD. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE... I-90 BETWEEN MILE MARKERS 23 AND 41. THIS INCLUDES...BOONE COUNTY FAIRGROUNDS AND MCHENRY COUNTY COLLEGE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THIS STORM, AND MAY LEAD TO FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH.
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Severe T-Storm Warning Ogle and DeKalb Co

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Flood Advisory Fod and Livingston Co until 7PM…

..FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING... * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues. * WHERE...Portions of central Illinois and east central Illinois, including the following counties, in central Illinois, Livingston. In east central Illinois, Ford. * WHEN...Until 700 PM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS... - At 531 PM CDT, trained weather spotters reported flooding in the advisory area due to thunderstorms. Between 2 and 4 inches of rain have fallen. - Some locations that will experience flooding include... Pontiac, Fairbury, Chatsworth, Forrest, Flanagan, Odell, Piper City, Cullom, Cornell, Saunemin, Kempton, Long Point, Emington and Stelle.
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Small earthquake reported in southeast Missouri

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