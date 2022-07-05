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Rock County, WI

Severe Thunderstorm Warning issued for Rock by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-07-04 19:48:00 CDT Expires: 2022-07-04 20:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of...

alerts.weather.gov

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WGN TV

New severe thunderstorm warning issued for portions of McHenry and Boone counties; valid until 8:00 p.m. CDT

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 643 PM CDT TUE JUL 5 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... SOUTHWESTERN MCHENRY COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... CENTRAL BOONE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... * UNTIL 800 PM CDT. * AT 643 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER POPLAR GROVE, MOVING SOUTHEAST AT 25 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... CRYSTAL LAKE, LAKE IN THE HILLS, BELVIDERE, WOODSTOCK, HUNTLEY, MARENGO, POPLAR GROVE, HAMPSHIRE, CANDLEWICK LAKE, LAKEWOOD, CAPRON, TIMBERLANE, UNION, GARDEN PRAIRIE AND RIDGEFIELD. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE... I-90 BETWEEN MILE MARKERS 23 AND 41. THIS INCLUDES...BOONE COUNTY FAIRGROUNDS AND MCHENRY COUNTY COLLEGE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THIS STORM, AND MAY LEAD TO FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH.
BOONE COUNTY, IL
WGNtv.com

Strong thunderstorm to affect southeast McHenry County through 4:15 pm

SPECIAL WEATHER STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 351 PM CDT TUE JUL 5 2022 ILZ005-052115- MCHENRY IL- 351 PM CDT TUE JUL 5 2022 ...A STRONG THUNDERSTORM WILL IMPACT PORTIONS OF SOUTHEASTERN MCHENRY COUNTY THROUGH 415 PM CDT... AT 350 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A STRONG THUNDERSTORM OVER BULL VALLEY, OR NEAR CRYSTAL LAKE, MOVING EAST AT 15 MPH. HAZARD...WIND GUSTS UP TO 50 MPH. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... CRYSTAL LAKE, ALGONQUIN, LAKE IN THE HILLS, MCHENRY, WOODSTOCK, ISLAND LAKE, CARY, FOX RIVER GROVE, BARRINGTON HILLS, LAKEWOOD, OAKWOOD HILLS, PRAIRIE GROVE, PORT BARRINGTON, BULL VALLEY, HOLIDAY HILLS, TROUT VALLEY AND RIDGEFIELD. THIS INCLUDES...MCHENRY COUNTY COLLEGE AND MORAINE HILLS STATE PARK. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING. TORRENTIAL RAINFALL IS ALSO OCCURRING WITH THIS STORM AND MAY LEAD TO LOCALIZED FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS.
MCHENRY COUNTY, IL
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Columbia, Dane, Dodge, Grant, Green, Iowa, Jefferson, Kenosha by NWS

Effective: 2022-07-04 20:05:00 CDT Expires: 2022-07-05 03:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Columbia; Dane; Dodge; Grant; Green; Iowa; Jefferson; Kenosha; Lafayette; Milwaukee; Ozaukee; Racine; Rock; Sauk; Walworth; Washington; Waukesha SEVERE THUNDERSTORM WATCH 432 IS IN EFFECT UNTIL 300 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS WI . WISCONSIN COUNTIES INCLUDED ARE COLUMBIA DANE DODGE GRANT GREEN IOWA JEFFERSON KENOSHA LAFAYETTE MILWAUKEE OZAUKEE RACINE ROCK SAUK WALWORTH WASHINGTON WAUKESHA
COLUMBIA COUNTY, WI
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FIRST ALERT WEATHER DAY: Storm Potential Twice Today/Tonight

ROCKFORD, Ill. (WIFR) - Heat Advisories off to our west with chances of showers and maybe a few thunderstorms around noon. Highs today in the upper 80′s as humidity returns. Showers and thunderstorms are possible late tonight with temperatures dropping to the low 70′s. Middle 90′s tomorrow with a heat index around 106 degrees. Unsettled for the rest of the week.
ROCKFORD, IL
WGN TV

Severe T-Storm Warning Winnebago/Boone Co

..THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR WINNEBAGO AND NORTHERN BOONE COUNTIES HAS EXPIRED... The storms which prompted the warning have weakened below severe limits, and have exited the warned area. Therefore, the warning has been allowed to expire. A Severe Thunderstorm Warm is in effect for far southern Winnebago county. ___________________________________________________________________
BOONE COUNTY, IL
IN THIS ARTICLE
#National Weather Service#Rock#Cdt Expires#Mph
dailybadgerbulletin.com

Jul. 3, 2022 evening weather update for Southern Wisconsin | Weather

For the drive home in Madison: Partly cloudy. Low 67F. Winds S at 5 to 10 mph. Hot temperatures are predicted tomorrow. It looks to reach a balmy 83 degrees. A 72-degree low is forecast. Don’t go out without an umbrella or raincoat. There is a 65% chance of precipitation in tomorrow’s forecast. The UV index tomorrow is moderate. Seek shade during late morning through mid-afternoon. When outside, generously apply sunscreen, wear protective clothing, a wide-brimmed hat, and sunglasses. The area will see gentle winds tomorrow, with forecast showing winds from the south, clocking in at 10 mph. This report is created automatically with weather data provided by TownNews.com. For more daily forecast information, visit madison.com.
WISCONSIN STATE
FOX6Now.com Milwaukee

Waukesha County crash; 1 dead, 1 hurt in wreck on EB I-94 near WIS 83

WAUKESHA COUNTY, Wis. - A multi-vehicle crash on eastbound I-94 near WIS 83 led to one person dying and one serious injury on Tuesday morning, July 5. According to the Wisconsin State Patrol, the three-vehicle chain reaction crash happened around 9:45 a.m. on Tuesday. Officials say slowing traffic, and the striking vehicle traveling at freeway speeds when it struck the back of the line slowing for the construction, appears to be the cause.
WAUKESHA COUNTY, WI
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1 dead, 10 hurt in Walworth Co. crash

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Walworth County fatal crash, 11 patients

TOWN OF LINN, Wis. - One person died at the hospital after a crash Monday afternoon, July 4 in the Town of Linn in Walworth County. The crash happened around 2:30 p.m. in the area near State Highway 120 and County Highway B. Three vehicles were involved. Officials said first...
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EVANSVILLE, WI

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