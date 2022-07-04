ContributorsPublishersAdvertisers
Chicago, IL

Severe T-Storm Warning Several Counties WSW Chicago until 6:30PM

By Paul Dailey
WGNtv.com
 2 days ago

Cover picture for the article..THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR NORTHWESTERN WILL AND SOUTH CENTRAL COOK COUNTIES WILL EXPIRE AT 630 PM CDT... The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer poses an immediate threat to life or property. Therefore, the warning will be allowed to expire. A Severe Thunderstorm...

wgntv.com

Comments / 0

 

FROM LOCAL CONTRIBUTORS

More
Related
WGNtv.com

Severe Thunderstorm Watch extended south to include LaSalle and Grundy counties as a line of severe thunderstorms approaches from Iowa

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 440 NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL 1054 PM CDT TUE JUL 5 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 440 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTH CENTRAL ILLINOIS LA SALLE IN NORTHEAST ILLINOIS GRUNDY THIS INCLUDES THE CITIES OF COAL CITY, LA SALLE, MARSEILLES, MENDOTA, MINOOKA, MORRIS, OTTAWA, AND STREATOR. $$ SEVERE THUNDERSTORM WATCH 440 REMAINS VALID UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES IN NORTH CENTRAL ILLINOIS BOONE DE KALB LEE OGLE WINNEBAGO IN NORTHEAST ILLINOIS COOK DUPAGE KANE KENDALL LAKE IL MCHENRY WILL IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHWEST INDIANA LAKE IN PORTER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALGONQUIN, AURORA, BELVIDERE, BOLINGBROOK, BUFFALO GROVE, BYRON, CAROL STREAM, CHESTERTON, CHICAGO, CRYSTAL LAKE, DEKALB, DIXON, DOWNERS GROVE, ELGIN, EVANSTON, GARY, GURNEE, HAMMOND, JOLIET, LEMONT, LOMBARD, MCHENRY, MERRILLVILLE, MUNDELEIN, NAPERVILLE, OAK LAWN, OREGON, ORLAND PARK, OSWEGO, PARK FOREST, PLANO, PORTAGE, ROCHELLE, ROCKFORD, SCHAUMBURG, SYCAMORE, VALPARAISO, WAUKEGAN, WHEATON, WILMINGTON, WOODSTOCK, AND YORKVILLE.
CHICAGO, IL
WGN TV

Severe T-Storm Warning portions of Will, DuPage and Cook Co 1:45AM

..THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR SOUTHEASTERN COOK COUNTY WILL EXPIRE AT 145 AM CDT... The severe thunderstorm which prompted the warning has moved out of the warned area. Therefore, the warning will be allowed to expire. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 300 AM CDT for northeastern Illinois. _________________________________________________________________
COOK COUNTY, IL
WGNtv.com

Flash Flood Warning until 5:15AM CDT – Boone, Cook, DeKalb, Kane, Lake, DuPage, McHenry Co

..FLASH FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 515 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR EAST CENTRAL BOONE, NORTHEASTERN DE KALB, NORTHERN COOK, NORTHERN KANE, SOUTHERN LAKE IL AND SOUTHERN MCHENRY COUNTIES... ..ADDED DUPAGE COUNTY... At 1251 AM CDT, doppler radar and automated rain gauges indicated thunderstorms producing rainfall rates of 1 to 2 inches per hour continuing across the warned area. Between 1 and 3 inches of rain have fallen, with isolated higher amounts. Some areas may see additional rainfall of up to 2 inches. HAZARD...Flash flooding. SOURCE...Radar and automated gauges. IMPACT...Rapid-onset flooding of small creeks and streams, urban areas, highways, streets and underpasses, as well as other poor drainage and low lying areas. Locations that will experience flash flooding include... Elgin, Arlington Heights, Evanston, Schaumburg, Palatine, Skokie, Des Plaines, Mount Prospect, Hoffman Estates, Glenview, Buffalo Grove, Bartlett, Crystal Lake, Streamwood, Hanover Park, Carpentersville, Wheeling, Park Ridge and Northbrook. __________________________________________________________________
DUPAGE COUNTY, IL
WGNtv.com

Flood Advisory N-Central and NE IL until 5:30AM…

..FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 530 AM CDT TUESDAY... * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...Portions of north central Illinois and northeast Illinois, including the following areas, in north central Illinois, Boone, De Kalb and Winnebago. In northeast Illinois, Cook, Kane, Lake IL and McHenry. * WHEN...Until 530 AM CDT Tuesday. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. Water over roadways. * ADDITIONAL DETAILS... - At 1128 PM CDT, doppler radar and automated rain gauges indicated heavy rain due to thunderstorms continuing to develop over the same areas. Widespread areas have received at least 1 inch of rain with isolated locations up to 2 inches. - Additional thunderstorms may produce up to 2 inches of rainfall in some areas. Additional rain may worsen flooding. - Some locations that will experience flooding include... Chicago, Rockford, Elgin, Arlington Heights, Evanston, Schaumburg, Palatine, Skokie, Des Plaines, Mount Prospect, Hoffman Estates, Glenview, Buffalo Grove, Bartlett, Crystal Lake, Streamwood, Hanover Park, Carpentersville, Wheeling and Park Ridge.
CHICAGO, IL
RELATED LOCAL CHANNELS
City
Woodridge, IL
City
Homer Glen, IL
City
Plainfield, IL
City
Chicago, IL
City
Romeoville, IL
City
Darien, IL
County
Cook County, IL
City
Burr Ridge, IL
City
Lemont, IL
City
Orland Park, IL
City
Rockdale, IL
State
Illinois State
City
Bolingbrook, IL
City
Downers Grove, IL
City
Yorkville, IL
City
Oswego, IL
City
Lisle, IL
City
Lockport, IL
City
Joliet, IL
City
Naperville, IL
City
Palos Heights, IL
WGNtv.com

Severe thunderstorm watch # 440 has just been issued for north and central portions of the Chicago Metro area-valid until midnight CDT

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 440 NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL 434 PM CDT TUE JUL 5 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 440 IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES IN NORTH CENTRAL ILLINOIS BOONE DE KALB LEE OGLE WINNEBAGO IN NORTHEAST ILLINOIS COOK DUPAGE KANE KENDALL LAKE IL MCHENRY WILL IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHWEST INDIANA LAKE IN PORTER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALGONQUIN, AURORA, BELVIDERE, BOLINGBROOK, BUFFALO GROVE, BYRON, CAROL STREAM, CHESTERTON, CHICAGO, CRYSTAL LAKE, DEKALB, DIXON, DOWNERS GROVE, ELGIN, EVANSTON, GARY, GURNEE, HAMMOND, JOLIET, LEMONT, LOMBARD, MCHENRY, MERRILLVILLE, MUNDELEIN, NAPERVILLE, OAK LAWN, OREGON, ORLAND PARK, OSWEGO, PARK FOREST, PLANO, PORTAGE, ROCHELLE, ROCKFORD, SCHAUMBURG, SYCAMORE, VALPARAISO, WAUKEGAN, WHEATON, WILMINGTON, WOODSTOCK, AND YORKVILLE. THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 440 IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS WINTHROP HARBOR TO WILMETTE HARBOR IL WILMETTE HARBOR TO NORTHERLY ISLAND IL NORTHERLY ISLAND TO CALUMET HARBOR IL CALUMET HARBOR IL TO GARY IN GARY TO BURNS HARBOR IN BURNS HARBOR TO MICHIGAN CITY IN LAKE MICHIGAN FROM WINTHROP HARBOR TO WILMETTE HARBOR IL 5NM OFFSHORE TO MID LAKE LAKE MICHIGAN FROM WILMETTE HARBOR TO MICHIGAN CITY IN 5NM OFFSHORE TO MID LAKE.
CHICAGO, IL
WGNtv.com

A severe thunderstorm warning has just issued for portions of Kane, DuPage, and Cook counties; valid through 9:00 pm CDT

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 806 PM CDT TUE JUL 5 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... SOUTHERN KANE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... WESTERN DUPAGE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... NORTHWESTERN COOK COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 900 PM CDT. * AT 805 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR MAPLE PARK TO CAMPTON HILLS TO ELGIN, MOVING SOUTHEAST AT 35 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... AURORA, NAPERVILLE, ELGIN, SCHAUMBURG, WHEATON, HOFFMAN ESTATES, BARTLETT, STREAMWOOD, CAROL STREAM, HANOVER PARK, ADDISON, GLENDALE HEIGHTS, ST. CHARLES, WOODRIDGE, GLEN ELLYN, WEST CHICAGO, BATAVIA, GENEVA, CAMPTON HILLS AND ROSELLE. THIS INCLUDES...SCHAUMBURG BOOMERS BASEBALL, AURORA UNIVERSITY, BENEDICTINE UNIVERSITY, COLLEGE OF DUPAGE, DUPAGE COUNTY FAIRGROUNDS, FERMILAB, IL MATH AND SCIENCE ACADEMY, KANE COUNTY COUGARS BALLPARK, WAUBONSEE COMMUNITY COLLEGE, WHEATON COLLEGE, AND NORTH CENTRAL COLLEGE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH.
CHICAGO, IL
WGNtv.com

Severe T-Storm Warning portions of Kane and McHenry Co

..A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1230 AM CDT FOR NORTHERN KANE AND SOUTHEASTERN MCHENRY COUNTIES... At 1152 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Huntley, moving southeast at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include... Elgin, Crystal Lake, Carpentersville, Algonquin, Lake in the Hills, Woodstock, Huntley, Island Lake, Cary, Pingree Grove, Gilberts, West Dundee, Hampshire, Fox River Grove, Barrington Hills, Lakewood, Sleepy Hollow, East Dundee, Oakwood Hills and Prairie Grove. This includes... Mchenry County College. Including the following interstate... I-90 between mile markers 38 and 56. _________________________________________________________________
MCHENRY COUNTY, IL
thecentersquare.com

Illinois quick hits: More charges expected in Highland Park; Pritzker declares area disaster

Gov. J.B. Pritzker issued a disaster proclamation for Lake County, one day after the mass shooting at a Fourth of July parade that left seven people dead. Pritzker’s office says the declaration is meant to assist in recovery efforts and allows the state to expedite the use of state resources, personnel or equipment to help affected communities recover.
ILLINOIS STATE
IN THIS ARTICLE
#Benedictine University#Wsw#Lewis University#Expire#Kendall#Crystal Lawns#University Of St Francis#Joliet Slammers Baseball#I 355
WGNtv.com

Severe T-Storm Watch for good portion of Chicago area until 7PM

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 430 REMAINS VALID UNTIL 7 PM CDT /8 PM EDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS (SEE UPDATED HEADLIINED MAP) IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN CENTRAL ILLINOIS LIVINGSTON IN EAST CENTRAL ILLINOIS FORD IROQUOIS IN NORTHEAST ILLINOIS GRUNDY KANKAKEE KENDALL WILL IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHWEST INDIANA BENTON JASPER NEWTON THIS INCLUDES THE CITIES OF BOLINGBROOK, BOURBONNAIS, COAL CITY, DEMOTTE, DWIGHT, FAIRBURY, FOWLER, GIBSON CITY, GILMAN, JOLIET, KANKAKEE, KENTLAND, MINOOKA, MOROCCO, MORRIS, OSWEGO, OXFORD, PAXTON, PLANO, PONTIAC, RENSSELAER, ROSELAWN, WATSEKA, WILMINGTON, AND YORKVILLE. ________________________________________________________________
BOLINGBROOK, IL
1470 WMBD

Brookfield Zoo placed on lockdown

CHICAGO, Ill. (FOX News) — A zoo about 30 miles from Highland Park, Illinois was forced to go into lockdown on Tuesday, after getting word of a potential threat. Police said a woman called a crisis intervention line, and said she wanted to harm visitors at the Brookfield Zoo and herself on the zoo grounds.
HIGHLAND PARK, IL
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Cook, DuPage, Kane, Kendall, Will by NWS

Effective: 2022-07-04 17:44:00 CDT Expires: 2022-07-04 18:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Cook; DuPage; Kane; Kendall; Will The National Weather Service in Chicago has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northeastern Kendall County in northeastern Illinois Northwestern Will County in northeastern Illinois Southeastern Kane County in northeastern Illinois Southern DuPage County in northeastern Illinois South central Cook County in northeastern Illinois * Until 630 PM CDT. * At 543 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Aurora, moving southeast at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Aurora, Joliet, Naperville, Bolingbrook, Orland Park, Downers Grove, Romeoville, Plainfield, Woodridge, Oswego, Lockport, New Lenox, Homer Glen, Palos Hills, Yorkville, Lemont, Burr Ridge, Lisle, Darien and Crest Hill. Including the following interstates I-55 between mile markers 255 and 273. I-80 between mile markers 131 and 140. I-88 between mile markers 118 and 125. I-355 between mile markers 1 and 16. This includes... Argonne National Laboratory, University of St. Francis, Aurora University, Benedictine University, Chicagoland Speedway...Route 66 Raceway, Joliet Slammers Baseball, Lewis University, and North Central College. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
COOK COUNTY, IL
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Weather
NewsBreak
Environment
97ZOK

List of Best Schools In Illinois for 2022 Is Out, Where Does Yours Rank?

The list of Illinois' best school districts and individual schools for 2022 has just been released. It is curated by NICHE through the analysis of both academic and student life data via the U.S. Department of Education. The factors used to determine a district's rating include its academics. teachers, culture and diversity, a parent/student survey on the overall experience, health and safety, resources and facilities, clubs and activities, and sports. The bulk of the grade comes from academics and teachers, which adds up to 65% of the grade.
ROCKFORD, IL
WGNtv.com

Strong thunderstorm impacting portions of McHenry County through 6:15 pm CDT

NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 529 PM CDT TUE JUL 5 2022 ILZ005-052315- MCHENRY IL- 529 PM CDT TUE JUL 5 2022 ...A STRONG THUNDERSTORM WILL IMPACT PORTIONS OF MCHENRY COUNTY THROUGH 615 PM CDT... AT 528 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A CLUSTER OF STRONG THUNDERSTORMS OVER NORTHERN MCHENRY COUNTY, MOVING SOUTHEAST AT 10 MPH. HAZARD...WIND GUSTS UP TO 50 MPH. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... MCHENRY, WOODSTOCK, FOX LAKE, HARVARD, ISLAND LAKE, JOHNSBURG, LAKEMOOR, TWIN LAKES, SPRING GROVE, WONDER LAKE, PISTAKEE HIGHLANDS, GENOA CITY, PRAIRIE GROVE, RICHMOND, HEBRON, BULL VALLEY, MCCULLOM LAKE, RINGWOOD, HOLIDAY HILLS AND CHEMUNG. THIS INCLUDES...MCHENRY COUNTY FAIRGROUNDS AND MORAINE HILLS STATE PARK. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING. A SEVERE THUNDERSTORM WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT FOR NORTH CENTRAL AND NORTHEASTERN ILLINOIS. && LAT...LON 4227 8820 4230 8871 4249 8871 4250 8820 TIME...MOT...LOC 2228Z 299DEG 8KT 4243 8851 MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...50 MPH.
MCHENRY COUNTY, IL
WGNtv.com

Flash Flood warning issued for portions of Boone, DeKalb, Winnebago, Kane, and McHenry counties in far northern Illinois through 3:00 am CDT

BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED FLASH FLOOD WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL 959 PM CDT TUE JUL 5 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * FLASH FLOOD WARNING FOR... BOONE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... NORTHEASTERN DE KALB COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... CENTRAL WINNEBAGO COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... NORTHERN KANE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... MCHENRY COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 300 AM CDT. * AT 959 PM CDT, DOPPLER RADAR AND AUTOMATED RAIN GAUGES INDICATED ANOTHER ROUND OF THUNDERSTORMS MOVING INTO THE WARNED AREA, WHERE 2 TO 5 INCHES OF RAIN HAVE ALREADY FALLEN. THE EXPECTED RAINFALL RATE IS 1 INCH IN 1 HOUR, WITH ADDITIONAL RAINFALL UP TO 1 INCH POSSIBLE. FLASH FLOODING IS ONGOING OR EXPECTED TO BEGIN SHORTLY. HAZARD...FLASH FLOODING. SOURCE...RADAR AND AUTOMATED GAUGES. IMPACT...RAPID-ONSET FLOODING OF SMALL CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS, HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES, AS WELL AS OTHER POOR DRAINAGE AND LOW LYING AREAS. * SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLASH FLOODING INCLUDE... ROCKFORD, ELGIN, CRYSTAL LAKE, CARPENTERSVILLE, ALGONQUIN, LAKE IN THE HILLS, MCHENRY, BELVIDERE, WOODSTOCK, HUNTLEY, LOVES PARK, MACHESNEY PARK, ROSCOE, HARVARD, ROCKTON, MARENGO, POPLAR GROVE, GENOA, CARY AND PINGREE GROVE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A FLASH FLOOD WARNING MEANS RAPID-ONSET FLOODING IS IMMINENT OR MAY ALREADY BE OCCURRING. PERSONS ALONG CREEKS, DRAINAGE DITCHES, AND OTHER WATERWAYS SHOULD TAKE IMMEDIATE PRECAUTIONS TO PROTECT LIFE AND PROPERTY. BE ESPECIALLY CAUTIOUS AT NIGHT WHEN IT IS HARDER TO RECOGNIZE THE DANGERS OF FLOODING. FLASH FLOOD...RADAR AND GAUGE INDICATED EXPECTED RAINFALL RATE...1 INCH IN 1 HOUR.
CHICAGO, IL
WDTN

Nearby July 4 events canceled after Chicago area mass shooting

(WGN) – Multiple Chicago suburbs on Monday announced they would be canceling their Fourth of July events after a mass shooting in Highland Park, Ill., left at least six people dead and many more injured. Evanston, Morton Grove, Deerfield, Glenview and Glencoe all announced they were canceling their scheduled...
HIGHLAND PARK, IL
WGNtv.com

Severe T-Storm Warning Winnebago, Boone and McHenry Co

..A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 930 PM CDT FOR NORTHWESTERN MCHENRY AND NORTHEASTERN BOONE COUNTIES... At 920 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Capron, or near Harvard, moving southeast at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include... Harvard, Poplar Grove, Capron, Hebron and Chemung. ____________________________________________________________________
WINNEBAGO COUNTY, IL

Comments / 0

Community Policy