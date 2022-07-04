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Cook County, IL

Severe Thunderstorm Warning issued for Cook, DuPage, Kane, Kendall, Will by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-07-04 17:44:00 CDT Expires: 2022-07-04 18:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Cook; DuPage; Kane; Kendall; Will The National Weather Service in Chicago...

alerts.weather.gov

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A severe thunderstorm warning has just issued for portions of Kane, DuPage, and Cook counties; valid through 9:00 pm CDT

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 806 PM CDT TUE JUL 5 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... SOUTHERN KANE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... WESTERN DUPAGE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... NORTHWESTERN COOK COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 900 PM CDT. * AT 805 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR MAPLE PARK TO CAMPTON HILLS TO ELGIN, MOVING SOUTHEAST AT 35 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... AURORA, NAPERVILLE, ELGIN, SCHAUMBURG, WHEATON, HOFFMAN ESTATES, BARTLETT, STREAMWOOD, CAROL STREAM, HANOVER PARK, ADDISON, GLENDALE HEIGHTS, ST. CHARLES, WOODRIDGE, GLEN ELLYN, WEST CHICAGO, BATAVIA, GENEVA, CAMPTON HILLS AND ROSELLE. THIS INCLUDES...SCHAUMBURG BOOMERS BASEBALL, AURORA UNIVERSITY, BENEDICTINE UNIVERSITY, COLLEGE OF DUPAGE, DUPAGE COUNTY FAIRGROUNDS, FERMILAB, IL MATH AND SCIENCE ACADEMY, KANE COUNTY COUGARS BALLPARK, WAUBONSEE COMMUNITY COLLEGE, WHEATON COLLEGE, AND NORTH CENTRAL COLLEGE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH.
CHICAGO, IL
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Severe T-Storm Warning portions of Cook and DuPage Co

..A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 100 AM CDT FOR NORTHERN DUPAGE AND NORTHWESTERN COOK COUNTIES... At 1238 AM CDT, a severe thunderstorm was located over Hillside, or over Westchester, moving southeast at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include... Elgin, Arlington Heights, Schaumburg, Palatine, Des Plaines, Mount Prospect, Wheaton, Hoffman Estates, Downers Grove, Elmhurst, Lombard, Buffalo Grove, Bartlett, Streamwood, Carol Stream, Hanover Park, Wheeling, Addison, Glendale Heights and Elk Grove Village. This includes... Schaumburg Boomers Baseball, College of DuPage, DuPage County Fairgrounds, Harper College, and Wheaton College. Including the following interstates... I-88 between mile markers 134 and 139. I-90 between mile markers 57 and 74. I-290 between mile markers 1 and 15. I-355 between mile markers 23 and 30. ____________________________________________________________________
COOK COUNTY, IL
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Boone, Bureau, Carroll, Cook, De Kalb, DuPage, Henry by NWS

Effective: 2022-07-05 16:35:00 CDT Expires: 2022-07-06 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Boone; Bureau; Carroll; Cook; De Kalb; DuPage; Henry; Jo Daviess; Kane; Kendall; Lake; Lee; McHenry; Ogle; Putnam; Rock Island; Stephenson; Whiteside; Will; Winnebago SEVERE THUNDERSTORM WATCH 440 IS IN EFFECT UNTIL 1200 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS IL . ILLINOIS COUNTIES INCLUDED ARE BOONE BUREAU CARROLL COOK DE KALB DUPAGE HENRY JO DAVIESS KANE KENDALL LAKE LEE MCHENRY OGLE PUTNAM ROCK ISLAND STEPHENSON WHITESIDE WILL WINNEBAGO
BOONE COUNTY, IL
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Severe T-Storm Warning Several Counties WSW Chicago until 6:30PM

..THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR NORTHWESTERN WILL AND SOUTH CENTRAL COOK COUNTIES WILL EXPIRE AT 630 PM CDT... The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer poses an immediate threat to life or property. Therefore, the warning will be allowed to expire. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 700 PM CDT for northeastern Illinois. __________________________________________________________________
CHICAGO, IL
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Severe Thunderstorm Watch issued for Boone, De Kalb, Ford, Grundy, Iroquois, Kane, Kankakee by NWS

Effective: 2022-07-04 15:50:00 CDT Expires: 2022-07-04 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Boone; De Kalb; Ford; Grundy; Iroquois; Kane; Kankakee; Kendall; La Salle; Lee; Livingston; Ogle; Will SEVERE THUNDERSTORM WATCH 430 IS IN EFFECT UNTIL 700 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS IL . ILLINOIS COUNTIES INCLUDED ARE BOONE DE KALB FORD GRUNDY IROQUOIS KANE KANKAKEE KENDALL LA SALLE LEE LIVINGSTON OGLE WILL
BOONE COUNTY, IL
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Boone, Winnebago by NWS

Effective: 2022-07-04 14:50:00 CDT Expires: 2022-07-04 15:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Boone; Winnebago The National Weather Service in Chicago has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Winnebago County in north central Illinois Northern Boone County in north central Illinois * Until 345 PM CDT. * At 249 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Lena to 7 miles southeast of Monroe to near Evansville, moving southeast at 35 mph. These storms have a history of producing wind damage in Lafayette county. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Rockford, Loves Park, Machesney Park, Roscoe, South Beloit, Rockton, Poplar Grove, Rockford Airport, Candlewick Lake, Cherry Valley, Winnebago, Pecatonica, Durand, Timberlane, Seward, Caledonia, Shirland, Lake Summerset and Harrison. Including the following interstate I-90 between mile markers 1 and 17. This includes... Rock Cut State Park, Rock Valley College, Rockford Rivets Baseball, Rockford Speedway, and Winnebago County Fairgrounds. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOONE COUNTY, IL
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Severe Thunderstorm Warning issued for De Kalb, Ogle by NWS

Effective: 2022-07-04 16:07:00 CDT Expires: 2022-07-04 17:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: De Kalb; Ogle The National Weather Service in Chicago has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Ogle County in north central Illinois Northern De Kalb County in north central Illinois * Until 515 PM CDT. * At 407 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Davis Junction, or just south of the Rockford Airport, moving southeast at 25 mph. A trained spotter earlier reported wind damage near Seward. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Trained weather spotters. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include DeKalb, Sycamore, Rochelle, Genoa, Cortland, Kirkland, Hillcrest, Maple Park, Kingston, Malta, Creston, Lindenwood, Monroe Center, Fairdale and Kings. Including the following interstates I-39 between mile markers 98 and 112. I-88 between mile markers 79 and 101. This includes... Northern Illinois University. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...OBSERVED MAX WIND GUST...60 MPH
DEKALB COUNTY, IL
IN THIS ARTICLE
#Benedictine University#Severe Thunderstorm#Cdt Expires#I 355#University Of St Francis#Aurora University
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Illinois quick hits: More charges expected in Highland Park; Pritzker declares area disaster

Gov. J.B. Pritzker issued a disaster proclamation for Lake County, one day after the mass shooting at a Fourth of July parade that left seven people dead. Pritzker’s office says the declaration is meant to assist in recovery efforts and allows the state to expedite the use of state resources, personnel or equipment to help affected communities recover.
ILLINOIS STATE
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Brookfield Zoo placed on lockdown

CHICAGO, Ill. (FOX News) — A zoo about 30 miles from Highland Park, Illinois was forced to go into lockdown on Tuesday, after getting word of a potential threat. Police said a woman called a crisis intervention line, and said she wanted to harm visitors at the Brookfield Zoo and herself on the zoo grounds.
HIGHLAND PARK, IL
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Severe Thunderstorm Watch issued for Columbia, Dane, Dodge, Grant, Green, Iowa, Jefferson, Kenosha by NWS

Effective: 2022-07-04 20:05:00 CDT Expires: 2022-07-05 03:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Columbia; Dane; Dodge; Grant; Green; Iowa; Jefferson; Kenosha; Lafayette; Milwaukee; Ozaukee; Racine; Rock; Sauk; Walworth; Washington; Waukesha SEVERE THUNDERSTORM WATCH 432 IS IN EFFECT UNTIL 300 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS WI . WISCONSIN COUNTIES INCLUDED ARE COLUMBIA DANE DODGE GRANT GREEN IOWA JEFFERSON KENOSHA LAFAYETTE MILWAUKEE OZAUKEE RACINE ROCK SAUK WALWORTH WASHINGTON WAUKESHA
COLUMBIA COUNTY, WI
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CHICAGO ZOO WENT ON LOCKDOWN DUE TO A DANGEROUS THREAT LAST NIGHT...

Brookfield Zoo was placed under lockdown and visitors were told to shelter in place Tuesday evening after the facility received a threat. Police said at about 5:15 p.m. their west central dispatch received a call from a crisis intervention line to inform them a woman had called and threatened to do harm both to guests at the zoo and to herself.
BROOKFIELD, IL
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Fourth of July activities happening in Yorkville and Oswego

Independence Day activities are happening in Yorkville and Oswego Monday including a parade and fireworks. In Yorkville, the annual parade starts at nine at Yorkville High School and follows Game Farm Road to King Street to West Main Street then to Church Street. After the parade until one in the afternoon, there will be activities at Town Square Park including bounce houses, music, foot races, and food. Fireworks are at dusk on the corner of Countryside Parkway and Route 47.
YORKVILLE, IL

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