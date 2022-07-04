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Wisconsin State

Heat advisory for parts of SE Wisconsin, noon-8 p.m. Tuesday

By FOX6 News Digital Team
FOX6Now.com Milwaukee
 2 days ago

Cover picture for the articleMILWAUKEE - The National Weather Service has issued a heat advisory to be in effect for several counties in southeast Wisconsin from noon to 8 p.m. on Tuesday, July 5. Monitor the FOX6 Weather Experts forecast for updates. The...

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MILWAUKEE, WI
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High humidity sends heat index soaring in Southern Wisconsin

A combination of temperatures in the 90s and high humidity have put much of southern Wisconsin under a heat advisory until Tuesday night. Heat indices are expected to reach 105 degrees in some areas, said Molly Peters, a meteorologist at the National Weather Service office in La Crosse. The area under advisory stretches from Vernon County southward to Grant County, and eastward to the Milwaukee area.
LA CROSSE, WI
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Severe T-storm watch through early Tuesday

MILWAUKEE - The National Weather Service issued a severe thunderstorm watch for most of southeast Wisconsin until 3 a.m. Tuesday, July 5. The watch includes all counties except Fond du Lac and Sheboygan -- Dodge County, Jefferson County, Kenosha County, Milwaukee County, Ozaukee County, Racine County, Walworth County, Washington County and Waukesha County.
MILWAUKEE COUNTY, WI
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Wauwatosa fireworks postponed; severe weather threat

WAUWATOSA, Wis. - The City of Wauwatosa has posted its July 4 fireworks until a later date due to forecasted severe weather. A tweet by the city indicates a new date will be announced as soon as possible on social media – and wauwatosa.net. Milwaukee postponed for one day...
WAUWATOSA, WI
94.3 Jack FM

Alligator Found in Northeast Wisconsin Lake

FOND DU LAC, WI (WTAQ-WLUK) — An animal rescue team is working to find the owners of an exotic animal found in a lake on the border of Fond du Lac and Sheboygan Counties on Friday. An American alligator was netted in Long Lake in Osceola. “Some kids were...
FOND DU LAC, WI
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Weather Webcast with Tom Wachs

Strong t-storms are possible tonight mainly southwest of Milwaukee. It will stay humid. Temperatures in the 70s this evening. Fog and light rain possible overnight into Wednesday morning. More humidity on Wednesday with highs in the 70s.
MILWAUKEE, WI
WGNtv.com

Storms beginning to develop… Severe thunderstorm watch issuance almost a certainty

Mesoscale Discussion 1382 NWS Storm Prediction Center Norman OK 0332 PM CDT Tue Jul 05 2022 Areas affected...Northeastern Iowa into southern Wisconsin and northern Illinois Concerning...Severe potential...Severe Thunderstorm Watch likely Valid 052032Z - 052230Z Probability of Watch Issuance...95 percent SUMMARY...A watch is likely for parts of northern Iowa into southern Wisconsin and northern Illinois. Sufficient shear and substantial buoyancy will promote storms capable of damaging winds and large hail. DISCUSSION...Moisture has pooled along a stationary boundary across parts of the Upper Midwest. Surface temperatures in the low 90s F have allowed substantial buoyancy (4000-5000 J/kg MLCAPE) to develop along and south of the boundary. Flow aloft remains strong enough for effective shear value of 35-45 kts. Given this environment, organized storms capable of damaging winds and large hail are possible. Visible satellite imagery shows developing cumulus towers in southern Wisconsin and northern Illinois, with greater agitation also noted in northern Iowa. Guidance has been relatively consistent with storms firing along the boundary. in terms of timing, observations would suggest that storms are most likely within the next 1-2 hours in Wisconsin/Illinois. However, additional development is possible into northern Iowa ahead of the intense MCS now in southeast South Dakota. Even without frontal development in Iowa, the MCS is likely to persist and impact the region. These areas will likely need a watch this afternoon.
ILLINOIS STATE
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Communities postpone July 4th fireworks; severe weather concerns

MILWAUKEE - Multiple communities made the decision on Monday, July 4 to postpone their local fireworks displays over concerns about severe weather. The weather canceled or postponed events throughout southeast Wisconsin. Shorewood's Atwater Park would have been full Monday night for the fireworks, but forecasted storms canceled the show. Normally,...
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Kenneth Twyman arrested in Oak Creek; 1 of Wisconsin’s Most Wanted

OAK CREEK, Wis. - U.S. Marshals arrested one of Wisconsin's Most Wanted…again!. Kenneth Twyman, 24, was wanted for the murder of a Milwaukee man. After 10 weeks on the run, U.S. Marshals announced his arrest Wednesday, July 6. A tip from a FOX6viewer led to Twyman’s arrest in Oak Creek.
OAK CREEK, WI
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Milwaukee parks fireworks postponed 'indefinitely,' city says

MILWAUKEE - With severe weather expected again Tuesday night, July 5, the Milwaukee fireworks shows in parks were postponed "indefinitely." The weather canceled or postponed Fourth of July fireworks displays throughout southeast Wisconsin July 4 and 5, but you wouldn't know it based on the number of fireworks that went off Monday night. One Milwaukee alderman said it's only a matter of time before these fireworks cause damage beyond repair.
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Storms expected in the afternoon; potential for flash flooding

Southeastern Wisconsin could have some of the 4th of July festivities spoiled by a potential for severe weather. 2 potential bands could come through, one starting around 1:00pm, that according to TMJ4 meteorologist Marisa Woloszyn. The other coudl start around 7:00pm. It’s unclear if the first system will come through our area or not.
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Southeast Wisconsin catalytic converter thefts on the rise

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New severe thunderstorm warning issued for portions of McHenry and Boone counties; valid until 8:00 p.m. CDT

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 643 PM CDT TUE JUL 5 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... SOUTHWESTERN MCHENRY COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... CENTRAL BOONE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... * UNTIL 800 PM CDT. * AT 643 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER POPLAR GROVE, MOVING SOUTHEAST AT 25 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... CRYSTAL LAKE, LAKE IN THE HILLS, BELVIDERE, WOODSTOCK, HUNTLEY, MARENGO, POPLAR GROVE, HAMPSHIRE, CANDLEWICK LAKE, LAKEWOOD, CAPRON, TIMBERLANE, UNION, GARDEN PRAIRIE AND RIDGEFIELD. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE... I-90 BETWEEN MILE MARKERS 23 AND 41. THIS INCLUDES...BOONE COUNTY FAIRGROUNDS AND MCHENRY COUNTY COLLEGE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THIS STORM, AND MAY LEAD TO FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH.
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