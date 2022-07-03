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Dupage County, IL

How to protect yourself against COVID variants and 4th of July safety tips!

By Jack Heinrich
wgnradio.com
 3 days ago

Cover picture for the articleDr. Kevin Most, Chief Medical Officer at Northwestern Central DuPage Hospital, joins Dean Richards for this week’s regular COVID-19...

wgnradio.com

Comments / 3

Isaiah Koch
3d ago

Here’s how to protect yourself: Turn off the news and live life to its fullest!

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BROOKFIELD, Ill. (CBS) -- A woman has been arrested and charged after police said she made a threat that put Brookfield Zoo into lockdown on Tuesday. The Chicago Zoological Society, which operates Brookfield Zoo, said the Chicago woman was charged Wednesday with one count of disorderly conduct with more charges possibly to follow. She was also evaluated by a crisis worker and sent to a local hospital for possible mental health treatment, the society said.
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