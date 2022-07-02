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Johnny Clark Conquers “Cement Palace” Again With Seekonk PASS Win

By Jeff Brown
shorttrackscene.com
 3 days ago

Cover picture for the articleThe “Cement Palace” may want to consider installing a throne for the king of the Pro All Stars Series. Johnny Clark survived a slam-bang Saturday-night affair at Seekonk Speedway to take home his first win of the 2022 PASS North season. And with his streak of success...

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