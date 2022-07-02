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Marshall County, TN

American Red Cross: Local Donation Opportunities

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 3 days ago

Cover picture for the articleTHE AMERICAN RED CROSS IS CALLING FOR DONORS TO GIVE BLOOD AND PLATELETS TO HELP PREPARE TO MEET THE...

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Community Rural Food Delivery Item of Month

THE COMMUNITY RURAL FOOD DELIVERY OF GILES COUNTY WILL BE HAVING A FOOD DISTRIBUTION SATURDAY JULY 23RD AT THE GILES COUNTY AGRI PARK. DISTRIBUTION WILL BEGIN AT 9 AND VEHICLES WILL LINE UP AS IN PREVIOUS MONTHS. FOOD BOXES WILL BE PREPARED ON THURSDAY, JULY 21ST AT 5:30 IN THE OLD SHARP BUILDING NEXT TO FIRST UNITED METHODIST CHURCH ON NORTH 2ND STREET IN PULASKI. VOLUNTEERS ARE ALWAYS NEEDED AND WELCOME AT BOTH EVENTS. THE JULY “ITEM OF THE MONTH” IS CANNED FRUIT. TO CONTRIBUTE TO THE BOXES DONATIONS BY CAN BE DROPPED OFF AT FIRST UNITED METHODIST CHURCH, CHURCH OF THE MESSIAH, ELKTON UNITED METHODIST CHURCH, LYNNVILLE BAPTIST CHURCH, MCKAY’S SERVICE CENTER, JOHNSON’S FOODS AND RICHLAND MARKET.
GILES COUNTY, TN
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Lawrence County Outreach to the Homeless to Sponsor a Feeding and Care Outing

THE LAWRENCE COUNTY OUTREACH TO THE HOMELESS WILL SPONSOR A FEEDING AND CARE OUTING FOR THE HOMELESS AND NEAR HOMELESS SATURDAY FROM 10:30 TO 2:30 IN THE WLX RADIO PARKING LOT. THE OUTING WILL PROVIDE HOT DOGS, DRINKS, CHIPS, WATERMELON, AND SNO CONES. THERE IS NO CHARGE, AND THOSE WHO ARE HUNGRY ARE ENCOURAGED TO ATTEND. BLESSING BAGS, HYGIENE KITS, AND OTHER ESSENTIAL ITEMS WILL BE AVAILABLE. THE CROSS OUTREACH WILL PROVIDE A SERVICE AT 1:00 P.M. FOR ANY WISHING TO ATTEND.
LAWRENCE COUNTY, TN
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2022 BBQ Festival in the Town of Smyrna Depot District this August

If you like barbeque, then you should mark you calendar for the annual BBQ Festival in Smyrna. The Depot District Barbecue Festival is next month…. That was Marty Smith, Parks & Recreation Program Supervisor. Smith told WGNS listeners what to expect…. If you want to be a vendor at the...
SMYRNA, TN
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Water Conservation Urged in the City of Loretto

DUE TO THE HOT AND DRY CONDITIONS THE CITY OF LORETTO WATER SOURCES ARE BEGINNING TO REACH A LOW LEVEL WHILE THEIR WATER DEMAND HAS CONTINUED TO INCREASE. THE CITY OF LORETTO IS ISSUING A WATER CONSERVATION NOTICE AND ASK THAT THEIR WATER CUSTOMERS VOLUNTARILY REDUCE WATER USAGE. THIS CAN BE ACHIEVED BY LIMITING THE WATERING OF LAWNS, TREES, SHRUBS, AND GARDENS; LIMITING THE WASHING OF VEHICLES AND BOATS; AND LIMITING THE WASHING OF OUTDOORS SURFACES INCLUDING DRIVEWAY, SIDEWALKS, AND DECKS.
LORETTO, TN
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Roadwork Continues in Marshall County

ROAD WORK IN MARSHALL COUNTY CONTINUES THIS WEEK ON INTERSTATE 65. CREWS WILL BE WORKING NIGHTLY FROM 7 PM TO 6 AM EXCLUDING HOLIDAY RESTRICTIONS ON RESURFACING I-65 FROM MILE MARKER 22 THRU MILE MARKER 35, NORTH OF US 31A TO THE MAURY COUNTY LINE. THERE WILL BE EMERGENCY LANE CLOSURE ON I-65 NORTHBOUND IN MARSHALL COUNTY FOR MILLING AND PAVING OPERATIONS. AT LEAST ONE LANE WILL REMAIN OPEN. FOR QUESTIONS ABOUT ROAD CONDITIONS THE TENNESSEE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION HAS VALUABLE TOOLS AND RESOURCES TO PROVIDE TENNESSEE TRAVELERS AND COMMUTERS WITH UP-TO-DATE INFORMATION ABOUT TRAVEL CONDITIONS VIA PHONE BY DIALING 511 OR ON THE WEB AT TDOT SMARTWAY.
MARSHALL COUNTY, TN
chattanoogacw.com

VIDEO: Crowd disperses after fireworks malfunction in Tennessee

SALTILLO, Tenn. (WZTV) — Video obtained by FOX 17 News shows a crowd dispersing after fireworks malfunction during a July 4th celebration in Hardin County. Sources tell us no one was injured, but a vehicle received some damage. Watch the video below, courtesy Chasity Weatherly. Get reports like this...
HARDIN COUNTY, TN
IN THIS ARTICLE
#The American Red Cross#Blood Donation#Church Of Christ#Blood Donors#Charity
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Officers Installed at Lawrenceburg Rotary Club Meeting on Friday

A NEW SLATE OF OFFICERS WERE INSTALLED AT THE LAWRENCEBURG ROTARY CLUB MEETING ON FRIDAY FOR THE UPCOMING ROTARY YEAR. THE GROUP INCLUDES EIGHT BOARD MEMBERS WHO ARE RETURNING FROM THE PREVIOUS YEAR. THE 2022/23 CLUB OFFICERS ARE PRESIDENT JASON ARMBRUSTER, PRESIDENT ELECT TIFFANY COPE, VICE PRESIDENT JOHN JOHNSTONE, SECRETARY MARIA SANTINI, TREASURER DR. JOHN BEASLEY, RETURNING DIRECTORS TAD KEATON, AND TINA HOLT, AND NEW DIRECTOR SCOTT BEASLEY. GREG KELSO WILL SERVE AS IMMEDIATE PAST PRESIDENT AND PAUL WAYNE WILL SERVE AS SERGEANT AT ARMS. THE ROTARY YEAR RUNS FROM JULY 1 THROUGH JUNE 30, 2023.
LAWRENCEBURG, TN
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Giles County Agri Park Committee to Meet

THE GILES COUNTY AGRI PARK COMMITTEE IS SCHEDULED TO MEET TUESDAY JULY 5TH AT THE VOLUNTEER HALL IN THE AG PARK. AMONG THE ITEMS TO BE COSIDERED INCLUDE RENTAL AGREEMENT, CAMERAS AND ANY OTHER BUSINESS BROUGHT BEFORE THE COMMITTEE. THE MEETING IS SET TO BEGIN AT 9:30.
GILES COUNTY, TN
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SCHRA Governing Board and Committees to Meet on July 28th

THE SOUTH-CENTRAL HUMAN RESOURCE AGENCY GOVERNING BOARD MEETING IS SCHEDULED FOR THURSDAY JULY 28TH AT 11 AT SCHRA CENTRAL OFFICE LOCATED AT 1437 WINCHESTER HIGHWAY IN FAYETTEVILLE. THE SCHRA BUDGET/AUDIT/APPROPRIATIONS, PERSONNEL, NOMINATIONS/BYLAWS, 1303 AND PROPERTY COMMITTEES WILL MEET PRIOR TO THE GOVERNING BOARD MEETING AT 10.
FAYETTEVILLE, TN
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THE TENNESSEE WILDLIFE RESOURCES AGENCY IS INVESTING A FATAL BOATING INCIDENT THAT OCCURRED OVER THE WEEKEND IN DECATUR COUNTY. THE TWRA WAS DISPATCHED TO THE INCIDENT ON THE TENNESSEE RIVER NEAR DOUBLE ISLAND AROUND 6 PM ON SATURDAY. THE INCIDENT INVOLVED A SINGLE VESSEL AND A 10-YEAR-OLD GIRL. INITIAL REPORTS INDICATE THE GIRL WAS BEING PULLED ON A TUBE BY A PONTOON BOAT WHEN THE OUTWARD MOTOR MADE CONTACT. THE GIRL WAS INJURIED AND LATER PERISHED.
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Juvenile killed in Tennessee River boat accident

MEMPHIS, Tenn. — A boating accident on the Tennessee River left a juvenile dead in Decatur County this weekend, state officials said. The Tennessee Wildlife Resources Agency said they responded to an incident involving one boat around 6 p.m. Saturday near Double Islands, about two and a half hours east of Memphis. A juvenile was […]
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THE TENNESSEE HIGHWAY PATROL WILL BE CONDUCTING ROADSIDE SAFETY CHECKPOINTS FRIDAY IN THE FOLLOWING COUNTY: LEWIS COUNTY ON US 412 WEST AT THE ROADSIDE TABLES. THE TENNESSEE HIGHWAY PATROL RECOGNIZES THAT CHECKPOINTS SUCH AS THESE ARE HIGHLY VISIBLE AND EFFECTIVE TOOLS IN ENFORCING LAWS AND ENSURING THE PROTECTION OF VEHICLE OCCUPANTS.
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