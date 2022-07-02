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Wisconsin State

Is an “inland hurricane” possible?

By Tom Skilling, Jennifer Kohnke
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 3 days ago

Cover picture for the articleI have recently heard about an “inland hurricane” in northern Wisconsin. Is such a thing possible? Please give some information. Other than a hurricane that has moved...

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High humidity sends heat index soaring in Southern Wisconsin

A combination of temperatures in the 90s and high humidity have put much of southern Wisconsin under a heat advisory until Tuesday night. Heat indices are expected to reach 105 degrees in some areas, said Molly Peters, a meteorologist at the National Weather Service office in La Crosse. The area under advisory stretches from Vernon County southward to Grant County, and eastward to the Milwaukee area.
LA CROSSE, WI
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Storms beginning to develop… Severe thunderstorm watch issuance almost a certainty

Mesoscale Discussion 1382 NWS Storm Prediction Center Norman OK 0332 PM CDT Tue Jul 05 2022 Areas affected...Northeastern Iowa into southern Wisconsin and northern Illinois Concerning...Severe potential...Severe Thunderstorm Watch likely Valid 052032Z - 052230Z Probability of Watch Issuance...95 percent SUMMARY...A watch is likely for parts of northern Iowa into southern Wisconsin and northern Illinois. Sufficient shear and substantial buoyancy will promote storms capable of damaging winds and large hail. DISCUSSION...Moisture has pooled along a stationary boundary across parts of the Upper Midwest. Surface temperatures in the low 90s F have allowed substantial buoyancy (4000-5000 J/kg MLCAPE) to develop along and south of the boundary. Flow aloft remains strong enough for effective shear value of 35-45 kts. Given this environment, organized storms capable of damaging winds and large hail are possible. Visible satellite imagery shows developing cumulus towers in southern Wisconsin and northern Illinois, with greater agitation also noted in northern Iowa. Guidance has been relatively consistent with storms firing along the boundary. in terms of timing, observations would suggest that storms are most likely within the next 1-2 hours in Wisconsin/Illinois. However, additional development is possible into northern Iowa ahead of the intense MCS now in southeast South Dakota. Even without frontal development in Iowa, the MCS is likely to persist and impact the region. These areas will likely need a watch this afternoon.
ILLINOIS STATE
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Eau Claire, WI
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Severe storm threat from Severe Thunderstorm Watch #440 continues

Mesoscale Discussion 1392 NWS Storm Prediction Center Norman OK 1024 PM CDT Tue Jul 05 2022 Areas affected...parts of northern into central Illinois Concerning...Severe Thunderstorm Watch 440... Valid 060324Z - 060500Z The severe weather threat for Severe Thunderstorm Watch 440 continues. SUMMARY...Isolated damaging gusts remain possible for the next couple of hours across Severe Thunderstorm Watch 440. DISCUSSION...An MCS with a recent history of estimated strong to severe gusts continues to progress eastward across the remainder of eastern Iowa and is expected to traverse northern into central Illinois over the next few hours. While appreciable instability remains (i.e. 1500-2500 J/kg MLCAPE), MLCINH is increasing given nocturnal cooling ahead of the MCS, with surface temperatures quickly dropping into the lower 80s F. Temperatures are in the lower 70s F behind the MCS leading line, suggesting a -10 to -15 F cold pool continues to drive the MCS. Given the strength of the cold pool, isolated damaging gusts remain a concern across Severe Thunderstorm Watch 440 for at least a couple more hours. A local extension in area/time of the watch across northeast IL may be necessary.
ILLINOIS STATE
FOX6Now.com Milwaukee

Heat advisory for parts of SE Wisconsin, noon-8 p.m. Tuesday

MILWAUKEE - The National Weather Service has issued a heat advisory to be in effect for several counties in southeast Wisconsin from noon to 8 p.m. on Tuesday, July 5. Monitor the FOX6 Weather Experts forecast for updates. The counties impacted include Waukesha, Racine, Kenosha, Jefferson, and Walworth. Meanwhile, FOX6Now.com...
WISCONSIN STATE
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Storms expected in the afternoon; potential for flash flooding

Southeastern Wisconsin could have some of the 4th of July festivities spoiled by a potential for severe weather. 2 potential bands could come through, one starting around 1:00pm, that according to TMJ4 meteorologist Marisa Woloszyn. The other coudl start around 7:00pm. It’s unclear if the first system will come through our area or not.
WAUKESHA, WI
IN THIS ARTICLE
#Hurricanes#Hurricane Carla
dailybadgerbulletin.com

Jul. 3, 2022 evening weather update for Southern Wisconsin | Weather

For the drive home in Madison: Partly cloudy. Low 67F. Winds S at 5 to 10 mph. Hot temperatures are predicted tomorrow. It looks to reach a balmy 83 degrees. A 72-degree low is forecast. Don’t go out without an umbrella or raincoat. There is a 65% chance of precipitation in tomorrow’s forecast. The UV index tomorrow is moderate. Seek shade during late morning through mid-afternoon. When outside, generously apply sunscreen, wear protective clothing, a wide-brimmed hat, and sunglasses. The area will see gentle winds tomorrow, with forecast showing winds from the south, clocking in at 10 mph. This report is created automatically with weather data provided by TownNews.com. For more daily forecast information, visit madison.com.
WISCONSIN STATE
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Wednesday Forecast: Temps in upper 70s with chance of storms

CHICAGO — Partly cloudy and cooler on Wednesday with a chance of showers and thunderstorms. Winds: NE 5-10 mph. Air quality this morning in the “unhealthy for all” category around Chicagoland until the front moves through fully. Highs in the upper 70s, a few 80s inland and mid 70s lakeside.
ENVIRONMENT
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Flash Flood warning issued for portions of Boone, DeKalb, Winnebago, Kane, and McHenry counties in far northern Illinois through 3:00 am CDT

BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED FLASH FLOOD WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL 959 PM CDT TUE JUL 5 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * FLASH FLOOD WARNING FOR... BOONE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... NORTHEASTERN DE KALB COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... CENTRAL WINNEBAGO COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... NORTHERN KANE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... MCHENRY COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 300 AM CDT. * AT 959 PM CDT, DOPPLER RADAR AND AUTOMATED RAIN GAUGES INDICATED ANOTHER ROUND OF THUNDERSTORMS MOVING INTO THE WARNED AREA, WHERE 2 TO 5 INCHES OF RAIN HAVE ALREADY FALLEN. THE EXPECTED RAINFALL RATE IS 1 INCH IN 1 HOUR, WITH ADDITIONAL RAINFALL UP TO 1 INCH POSSIBLE. FLASH FLOODING IS ONGOING OR EXPECTED TO BEGIN SHORTLY. HAZARD...FLASH FLOODING. SOURCE...RADAR AND AUTOMATED GAUGES. IMPACT...RAPID-ONSET FLOODING OF SMALL CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS, HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES, AS WELL AS OTHER POOR DRAINAGE AND LOW LYING AREAS. * SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLASH FLOODING INCLUDE... ROCKFORD, ELGIN, CRYSTAL LAKE, CARPENTERSVILLE, ALGONQUIN, LAKE IN THE HILLS, MCHENRY, BELVIDERE, WOODSTOCK, HUNTLEY, LOVES PARK, MACHESNEY PARK, ROSCOE, HARVARD, ROCKTON, MARENGO, POPLAR GROVE, GENOA, CARY AND PINGREE GROVE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A FLASH FLOOD WARNING MEANS RAPID-ONSET FLOODING IS IMMINENT OR MAY ALREADY BE OCCURRING. PERSONS ALONG CREEKS, DRAINAGE DITCHES, AND OTHER WATERWAYS SHOULD TAKE IMMEDIATE PRECAUTIONS TO PROTECT LIFE AND PROPERTY. BE ESPECIALLY CAUTIOUS AT NIGHT WHEN IT IS HARDER TO RECOGNIZE THE DANGERS OF FLOODING. FLASH FLOOD...RADAR AND GAUGE INDICATED EXPECTED RAINFALL RATE...1 INCH IN 1 HOUR.
CHICAGO, IL
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Severe thunderstorm warning issued for portions of DeKalb, Kane, and McHenry counties through 8:30 pm CDT

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 714 PM CDT TUE JUL 5 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... NORTHEASTERN DE KALB COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... NORTHERN KANE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... SOUTHEASTERN MCHENRY COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 830 PM CDT. * AT 712 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WINDS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR WOODSTOCK TO NEAR HERBERT, MOVING SOUTHEAST AT 30 MPH. STRONG OUTFLOW WINDS ARE ALSO OCCURRING WELL AHEAD OF THE THUNDERSTORMS. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... ELGIN, BARTLETT, CRYSTAL LAKE, CARPENTERSVILLE, ST. CHARLES, ALGONQUIN, LAKE IN THE HILLS, HUNTLEY, SYCAMORE, CAMPTON HILLS, GENOA, SOUTH ELGIN, CARY, PINGREE GROVE, GILBERTS, WEST DUNDEE, HAMPSHIRE, FOX RIVER GROVE, CORTLAND AND BARRINGTON HILLS. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE... I-90 BETWEEN MILE MARKERS 40 AND 56. THIS INCLUDES...ELGIN COMMUNITY COLLEGE AND MCHENRY COUNTY COLLEGE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THESE STORMS, AND MAY LEAD TO FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH R.
CHICAGO, IL
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Severe Thunderstorm Watch extended south to include LaSalle and Grundy counties as a line of severe thunderstorms approaches from Iowa

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 440 NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL 1054 PM CDT TUE JUL 5 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 440 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTH CENTRAL ILLINOIS LA SALLE IN NORTHEAST ILLINOIS GRUNDY THIS INCLUDES THE CITIES OF COAL CITY, LA SALLE, MARSEILLES, MENDOTA, MINOOKA, MORRIS, OTTAWA, AND STREATOR. $$ SEVERE THUNDERSTORM WATCH 440 REMAINS VALID UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES IN NORTH CENTRAL ILLINOIS BOONE DE KALB LEE OGLE WINNEBAGO IN NORTHEAST ILLINOIS COOK DUPAGE KANE KENDALL LAKE IL MCHENRY WILL IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHWEST INDIANA LAKE IN PORTER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALGONQUIN, AURORA, BELVIDERE, BOLINGBROOK, BUFFALO GROVE, BYRON, CAROL STREAM, CHESTERTON, CHICAGO, CRYSTAL LAKE, DEKALB, DIXON, DOWNERS GROVE, ELGIN, EVANSTON, GARY, GURNEE, HAMMOND, JOLIET, LEMONT, LOMBARD, MCHENRY, MERRILLVILLE, MUNDELEIN, NAPERVILLE, OAK LAWN, OREGON, ORLAND PARK, OSWEGO, PARK FOREST, PLANO, PORTAGE, ROCHELLE, ROCKFORD, SCHAUMBURG, SYCAMORE, VALPARAISO, WAUKEGAN, WHEATON, WILMINGTON, WOODSTOCK, AND YORKVILLE.
CHICAGO, IL
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Flood Advisory Livingston, Ford and Iroquois CO until 8:30PM…

.FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 830 PM CDT THIS EVENING... * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...Portions of central Illinois and east central Illinois, including the following counties, in central Illinois, Livingston. In east central Illinois, Ford and Iroquois. * WHEN...Until 830 PM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS... - At 529 PM CDT, doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Between 1 and 3 inches of rain have fallen. Up to an additional 2 inches of rain will fall in the next two hours. - Some locations that will experience flooding include... Paxton, Gibson City, Cissna Park, Buckley, Melvin, Loda, Roberts, Elliott, Sibley, Wellington, Clarence, Strawn and Claytonville.
FORD COUNTY, IL
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Marine Warning Lake Michigan until 11:30PM…

.A SPECIAL MARINE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1130 PM CDT... For the following areas... Open Waters from Winthrop Harbor to Wilmette Harbor out to Mid Lake... At 1053 PM CDT, a strong thunderstorm was located 25 nm east of Winthrop Harbor, moving east at 30 knots. HAZARD...Wind gusts to 40 knots. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Small craft could be damaged in briefly higher winds and suddenly higher waves. The strong thunderstorm will remain over mainly open waters. _________________________________________________________________
ENVIRONMENT
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Severe T-Storm Warning Ford and Livingston CO

..A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 430 PM CDT FOR SOUTHEASTERN LIVINGSTON AND CENTRAL FORD COUNTIES... At 417 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Chatsworth, moving southeast at 30 mph. This storm has a history of producing wind damage! HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Trained weather spotters. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include... Chatsworth, Forrest, Piper City and Cullom. ____________________________________________________________________
LIVINGSTON COUNTY, IL
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Gas prices continue to fall in Northeast Wisconsin

CHICAGO — Gas prices continue to fall in Northeast Wisconsin. The latest survey from GasBuddy.com lists the average in Appleton at $4.47 per gallon. That’s down 12 cents from last week. In Green Bay, the average dropped 9 cents to $4.49 a gallon. The national average is down...
APPLETON, WI
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Flood Advisory N-Central and NE IL until 5:30AM…

..FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 530 AM CDT TUESDAY... * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...Portions of north central Illinois and northeast Illinois, including the following areas, in north central Illinois, Boone, De Kalb and Winnebago. In northeast Illinois, Cook, Kane, Lake IL and McHenry. * WHEN...Until 530 AM CDT Tuesday. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. Water over roadways. * ADDITIONAL DETAILS... - At 1128 PM CDT, doppler radar and automated rain gauges indicated heavy rain due to thunderstorms continuing to develop over the same areas. Widespread areas have received at least 1 inch of rain with isolated locations up to 2 inches. - Additional thunderstorms may produce up to 2 inches of rainfall in some areas. Additional rain may worsen flooding. - Some locations that will experience flooding include... Chicago, Rockford, Elgin, Arlington Heights, Evanston, Schaumburg, Palatine, Skokie, Des Plaines, Mount Prospect, Hoffman Estates, Glenview, Buffalo Grove, Bartlett, Crystal Lake, Streamwood, Hanover Park, Carpentersville, Wheeling and Park Ridge.
CHICAGO, IL

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