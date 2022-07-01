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Newport, RI

DEM inviting the public to enjoy ‘Quiet Fireworks’ at Beavertail State Park

By Ryan Belmore
whatsupnewp.com
 2 days ago

Cover picture for the articleAiming to provide all members of the public with access to public spaces to do things they enjoy, the Department of Environmental Management (DEM) is inviting persons with hearing and sensory sensitivities to a “quiet fireworks” display Monday, July 4, at Beavertail...

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