PROPERTY TRANSFERS

Baughman Township — Imogene A. Carpenter to Lon D. and Jody A. Smith, 26 Euclid St., $77,500.

Chester Township — Loren C. and Sarah Weaver to Emanuel A. and Fannie E. Swartzentruber, 9701 W. Smithville Western Road, $240,017.

Chippewa Township — Mike A. Tetzel to Thomas M. Brown and Ambur Nikole, 13729 Galehouse Road, $106,000.

Clinton Township — Denise E. Kryah to Daryl Miller and Leann and Daryl Miller II, 269 E. Jones St., $95,000.

Anthony E. Giauque to Teresa White, 276 E. Jones St., $122,575.

Loretta F. Marcum to Frank C. Horvath II and Teri L. Horvath, 10 Par Ave., $211,000.

Doylestown — REM Real Estate Holding to Sara Tester, Galehouse Road, $60,000.

John and Bill Stamp (co-trustees) to Steven Schaadt, 160 Koehler Ave., $160,000.

Kaela Marie Marthey to Angela K. Marthey, 88 Frederick St., $141,910.

Freeland D. Oliverio to James and Amanda Swank, 420 Vineyard Way, $340,000.

East Union Township — Anthony J. and Diana Troyer to David and Robert D and Rueben Miller, 3131 Welty Road, $420,000.

Ervin E. and Lydia Ann Yoder to Firman E. and Mary Ellen Yoder, 8575 Emerson Road, $135,000.

John A. and Tina M. Robertson to Andrea and Brandon Panek, 10760 McQuaid Road. $400,000.

Aden A. and Katherine Burkholder to Wesley B. and Marie A. Yoder, 2693 S. Kansas Road, $285,000.

Linda D. Teter to Michael Teter, 6145 Chestnut Ridge Drive, $285,000.

Franklin Township — Chriss C. and Malinda E. Stutzman to Andrew M. and Anna J. Schlabach, 6748 Hoy Road, $450,000.

Jordan and Rachelle E. Roemer to Nelson R. and Sarah P. Troyer, 332 E. Clark Road, $376,000.

Green Township — Eric M. Tipton to Eric A. and Angela R. Smitley, 8464 and 8466 Rohrer Road, $56,500.

Aaron D. and Alexa Rae Mobley to Joseph Miler Jr. and Anita R. Miller, 2484 Ruble Drive, $255,000.

Steven D. Burns to Justin R. and Elizabeth A. Davis, 527 and 537 Fairlawn St., $155,900.

Robert L and Emma Lou Kain to Georgia and James Willard, 268 Jane Drive, $350,000.

Milton Township — Theresa B. Besancon (trustee) to Nathan S. and Megan T. Spaid, Blough Road, $72,500.

Mitchell Wayne Maynard to Anthony J. Fortner, 10074 E. Sterling Road, $174,900.

Orrville — Jay D. and Ruth Ann Yoder to Brian Heath Joseph Jr., 919 and 921 Schrock Road, $142,500.

Rittman — Brian J. Turner to Bryce A. Bauman, 159 W. Sunset Drive, $165,000.

Daniel M. and Jennifer L. Hartzler to Kent Edward Scandlon, 9 Holly Court, $140,000.

Salt Creek Township — Aden W. and Wilma N. Hostetler to Jonathan P. and Naomi M. Troyer, 6085 S. Kansas Road, $325,000.

XL Builders to Jeffrey B. and Rosetta S. Weaver, 1856 Pilgrims Trace, $229,250.

Sugar Creek Township — Stephen D. and Deeann M. Koehn to Rob and Kristel Buller, 4160 Zuercher Road, $300,000.

Larry E. Hofstetter to Theresa and Aaron Jarrett, 44 Stuart St., $96,202.

Jordan K. Horst to Maurice D. and Marion W. Steiner, 2820 S. West Lebanon Road, $200,000.

Wooster — Bonnie Kaser to Elmer Ccopa Rivera and Silvia M Valles Ramirez, 564 Emerick St., $103,000.

Curtis and Cheryl Meade to Augustus R. Miller, 457 Troyer Court, $140,000.

James E. Jr. and Sheryl L. Smith to Daniel James Miller, 808 Spink St., $165,000.

Patrick J. Reid to Richard M. and Karen Edgington, 2232 Dorchester Road, $301,000.

Momentum Estates to Jesse R. and Jasmine N. Green, 757 Ridgewood Drive, $180,000.

Michael D. and Jill M. Weckesser to Brian and Rachel Steiner, 1555 Rosewood Drive, $366,000.

Rita Samuel D. Santa III to Logan and Courtney E. Zuk, 4408 Huntington Woods, $350,000.

Donald M. Moder (trustee) and Peggy J. Moder (trustee) to John and Becky Carmer, 2457 Barrington Way, $250,000.

Matthew T. and Karla J. Sander to Yong Wen Liu, 2450 Daybreak Drive, $396,000.

Tatiana V. and Anton Tenser Filimonova to Kristen Hann, 1307 Quinby Ave., $316,000.

John E. and Rebecca A. Carmer to Mark and Anna Pirogowicz, 845 Arbor St., $305,000.

Zechariah D. and Amy C. Smith to Kori and Michael L. Conrad, 947 Marilyn Drive, $240,000.

MD Custom Builders to Matthew D. and Nicole A. Peters (co-trustees), 1633 Firethorn Lane, $97,000.

Benjamin C. Framstad to Brent M. Dillon, 1580 Nupp Drive, $160,000.

Wooster Township — Ella Mae Ross to Dana Staley, 511 Westview Drive, $29,000.

Twila J. Dilgard to Troy A. Crilow, 1618 Myers Drive, $215,000.

Bonnie Sue Burns to Colin Schlegel, 2783 Meadow Brook Drive, $207,500.

Ella Mae Ross to Sheila Renee Miller, 529 Westview Drive, $97,000.

Michael Flinner to Walter E. Fetzer (trustee), Oil City Road, $40,000.

Thomas M. Sherman and Kristi L. Sherman to David L. and Elizabeth L. Casey, 3194 Columbus Road, $175,000.

Janki, Inc. to Nndev Ventures,, 2137 Lincoln Way E., $1,435,000.