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Providence, RI

Field Hockey Announces Four New Additions

brownbears.com
 4 days ago

Cover picture for the articleHead Coach Britt Broady has announced Brown's four-player incoming class. The new Bears include Lucy Adams, Zita Cohen, Lexi Pellegrino, and Priya Rai. “I’m excited to welcome Lucy, Zita, Lexi and Priya to the Brown Field Hockey family! Each of these student-athletes play an attacking and aggressive style which will accelerate...

brownbears.com

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PROVIDENCE PIRATES: OPEN TRYOUTS ANNOUNCED

Open Basketball Tryout (18+) Providence, RI. Providence Pirates will provide an opportunity for anyone who wishes to test their skills and try to get an invite to the training camp! Open tryout will be on Saturday, August 20, 2022 and will start at 1:00pm. The location for the Open Tryout...
PROVIDENCE, RI
Woonsocket Call

CALL/TIMES ALL-AREA BASEBALL MVP: From shining on the diamond to fostering team unity, Cumberland’s Cameron Harthan covered all the bases

It wasn’t lost on Cameron Harthan that he was the exception to the rule concerning the makeup of this year’s Cumberland High baseball team. One of the few seniors on the squad, Harthan sought to do more than contribute offensively and pitching. He wanted his teammates to play with joy and spirit. If you attended a Cumberland game this spring, you probably heard plenty of support and encouragement coming from the dugout when the Clippers were batting.
CUMBERLAND, RI
tripsavvy.com

LGBTQ Guide: Providence, Rhode Island

While Rhode Island is the nation's smallest state, its capital city of Providence packs a big, youthful punch in the culture, arts, progressiveness, and LGBTQ departments. PVD for short, Providence has given birth to the acclaimed (and sometimes risqué!) international queer arts publication Headmaster Magazine, from local co-founders/editors Matthew Lawrence and Jason Tranchida, while former area resident Liam Campbell dedicated an issue of his globetrotting photo-packed Elska "bookazine" to Providence's gay male denizens. The city is home to the Rhode Island School of Design (RISD) and Brown University, the latter alma mater to late VOGUE Magazine trailblazer Andre Leon Talley, pioneering trans electronic music composer Wendy Carlos, and lesbian super producer Christine Vachon and award-winning gay director Todd Haynes, whose collaborations include the Oscar-nominated films "Far From Heaven" and "Carol."
PROVIDENCE, RI
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Providence, RI
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Outdoor summer concerts return to West Warwick, Coventry this week

Summertime is upon us, and with it come all the best warm-weather traditions: backyard cookouts with family, lazy days at the beach, and outdoor concerts among friends and neighbors. West Warwick's Summer Concert Series returns this week to the Majestic Gazebo, featuring free concerts at 6 p.m. every Wednesday from...
WEST WARWICK, RI
providencedailydose.com

School’s Out For The Summer

Providence’s school zone surveillance apparatus will remain unplugged for the next two months. From the ProJo:. Drivers no longer need to worry about $50 tickets for speeding through school zones in Providence, East Providence, Central Falls and Pawtucket, because the speed cameras have all been turned off for the summer.
GoLocalProv

EDITORIAL: Brown University Is Gobbling Up Providence

Rhode Island taxpayers are paying to subsidize housing projects then bought by Brown University. Many in Rhode Island believe that the number one challenge facing the state is the unaffordability of housing. The median price of a single-family home is now $420,000, far outside the reach of most Rhode Islanders.
PROVIDENCE, RI
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Bristol, Kent, Newport, Providence, Washington by NWS

Effective: 2022-07-02 18:46:00 EDT Expires: 2022-07-02 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bristol; Kent; Newport; Providence; Washington SEVERE THUNDERSTORM WATCH 419 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN CONNECTICUT THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHERN CONNECTICUT HARTFORD TOLLAND WINDHAM IN MASSACHUSETTS THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN CENTRAL MASSACHUSETTS WORCESTER IN EASTERN MASSACHUSETTS MIDDLESEX NORFOLK SUFFOLK IN NORTHEASTERN MASSACHUSETTS ESSEX IN SOUTHEASTERN MASSACHUSETTS BRISTOL PLYMOUTH IN RHODE ISLAND THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN NORTHERN RHODE ISLAND BRISTOL KENT PROVIDENCE IN SOUTHERN RHODE ISLAND NEWPORT WASHINGTON THIS INCLUDES THE CITIES OF BLOCK ISLAND, BOSTON, BRISTOL, BROCKTON, FALL RIVER, FITCHBURG, FOXBOROUGH, FRAMINGHAM, GLOUCESTER, HARTFORD, LAWRENCE, LOWELL, NEW BEDFORD, NEWPORT, PLYMOUTH, PROVIDENCE, PUTNAM, QUINCY, TAUNTON, UNION, VERNON, WARWICK, WESTERLY, WILLIMANTIC, AND WORCESTER.
BRISTOL COUNTY, RI
IN THIS ARTICLE
#Field Hockey#Brown University#Brooks School Played#The Brooks School#The Greenwich High School#Cardinals
GoLocalProv

Police Investigating Baseball Bat Assault Outside Providence Club

Providence police are investigating a report of a baseball bat assault early Sunday morning in the city. Shortly before 1 AM Sunday morning, police responded to a report of an assault at 1070 North Main Street. Police said that upon arrival, that they encountered a male victim with facial injuries...
PROVIDENCE, RI
rimonthly.com

36 Fun Things to Do in Rhode Island this July

WHAT: Cirque du Soleil Crystal sure knows how to turn an ice arena into a lively frozen playground. Follow Crystal the misfit as she takes guests on a journey to self-discovery and into her wild imagination with other ambitious characters. Watch talented acrobats perform jaw-dropping stunts from incredible heights as Crystal and friends flip and glide on their ice skates. Thurs. and Fri. 7:30 p.m.; Sat. 3:30 p.m. and 7:30 p.m.; Sun. 1 p.m. $40–$180. Where: Dunkin’ Donuts Center, 1 La Salle Sq., Providence. more info: 331-6700, dunkindonutscenter.com.
NEWPORT, RI
thetouristchecklist.com

23 Best & Fun Things to Do in Warwick (RI)

Warwick, Rhode Island, famously known as the “City by the Bay,” offers all-year fun for the neighborhood and tourists. From recreational areas and oceanfront, golf clubs and beacons, innumerable stores, and feasting choices, Warwick has got something for everyone no matter the preference. The city is entertaining, and...
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WEST GREENWICH, R.I. — Within the Big River Management Area, the use of motorized vehicles is restricted, according to the area’s policies. But last month, the Rhode Island Department of Environmental Management (DEM) allowed Rhody Rovers MC to host an enduro motorcycle race at the largest publicly owned land parcel in the state.
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Fourth of July tradition continues in Scituate

SCITUATE, R.I. (WPRI) — Thunderstorms postponed some Fourth of July outdoor fun on Saturday, but in Scituate the explosive show must go on. It’s a tradition that dates back to the 1930s: The Hope and Jackson Family Fun Day. “We serve the community New England style clam chowder, plenty of food, events for the kids […]
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What’s Up Today: July 2

Good Morning, today is Saturday, July 2. 🌊 There will be fireworks tonight in Newport. Bailey’s Beach Club will host “Bailey’s Beach Club Fireworks”, a six-minute display beginning at 9:15 pm. Jamestown’s fireworks will be shot off from East Ferry at approximately 9 pm on...
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July 4th in the Ocean State – Fireworks, music, more

(developing, will be updated – send us events we should tell people about. New/changes are in RED) NOTE: There are MANY private events – restaurants and clubs hosting their own events – let your fingers do the googling or facebooking to find some near you. RIPTA will...
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Crews respond to crash in Central Falls

(WJAR) — Crews responded to a crash in Central Falls late Sunday night. The accident happened near Broad Street and Sacred Heart Avenue. An NBC 10 news crew observed a blue vehicle and a van with substantial damage. A witness told NBC 10 that a blue car went flying...
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NORTH KINGSTOWN, RI
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Detroit-Style Pizza Pops Up on Providence’s West Side

What started as elusive pies with a waitlist has risen to a regular pop-up spot at the West Side’s Tailor Shop. Hotline Pizza – arguably leading Providence’s underground Detroit-style pizza following – has been dishing square, thick-crust pies for three years. “We started doing Detroit style because it stood out to us and we couldn’t get any in the area,” says owner Alex Russell. “It’s a very fun pie to make and can be deceiving. It looks like a lot but can eat pretty light.”
PROVIDENCE, RI

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