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The Woodlands, TX

Request for Proposals (RFP) Video Production Services for The Woodlands Township

By The Woodlands Township
Woodlands Online& LLC
 4 days ago

Cover picture for the articleTHE WOODLANDS, TX -- The Woodlands Township (the “Township”) is requesting proposals from experienced and qualified firms to assist the...

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4Th of July Red Hot & Blue Fireworks Extravaganza

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Montgomery County Fire Marshal's Office statement on Fireworks

THE WOODLANDS, TX -- We understand that many residents are concerned about the use of fireworks, especially in those parts of the county that have not seen any recent rainfall. In Texas, Counties are limited to the authority given to them by the State legislature. Under current law, Montgomery County...
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47 Creek Forest Lane

2.34 Lot Acres Lot Sq. Ft. Bathroom(s): 4.0 Total Area: 3594 Sq. Ft. ncredible country property nestled on over 2 acres with significant updates and improvements. Roof in June 2022! Private lot with with a back yard paradise including Custom pebble tech pool with hand-chiseled edges, oversized spa and waterfalls, extensive decking and covered patio. Home has never flooded and seller has made significant improvements to the back of the property including plants and landscaping, drainage & engineered block walls. Home features high ceilings, recent paint, updated bathroom countertops, plumbing, lighting and sinks. Kitchen with large island, 2 sinks & breakfast bar, family room with stone fireplace 4 Bedrooms down and huge game room / media room upstairs along with floored attic space for storage. Wired speakers in family/ game room/ back porch. Conveniently located with good access to I-45, shopping, restaurants and exemplary Woodlands schools.
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Barbara Jordan Media Award Comes to Nonprofit New Danville

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54 Bowie Bend Court

Bathroom(s): 2.0 Total Area: 2030 Sq. Ft. Back Yard Paradise! This one story home offers an oversized private cul de sac lot with heated pool/spa and huge covered patio! A true 3 car garage with storage above. High end design through out the interior with decorator finishes! Must see to appreciate the luxe yet cozy environment created with gorgeous oversized tile on the diagonal, light fixtures and paint. Primary bedroom includes door to back patio. Fully tiled secondary bathroom with walk in shower. Vaulted ceilings and open floor plan. Pool/spa heater recently replaced! Excellent Woodlands Schools and amenities. Low tax rate and no HOA dues. Great location near shopping and dining, and minutes to I-45.
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#Video Production#Request For Proposals#Tx#The Township Rrb#Community Relations
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Top 5 Things to Do This Week in The Woodlands – July 5 - 10, 2022

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Tomball July 4th Celebration and Street Festival - Fireworks

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Houston contractor charged in bribery and bid rigging scheme

HOUSTON, TX -- A 64-year-old Houston resident is set to appear in court on charges he participated in a fraud scheme for 12 years, announced U.S. Attorney Jennifer B. Lowery. Abraham Joseph is expected to appear before U.S. Magistrate Judge Peter Bray at 2 p.m. today. A one-count criminal information,...
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